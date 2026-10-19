Botta e risposta Bremer-Spalletti dopo Juventus-Lazio: "C'è chi si nasconde e ha paura", "Lui è dentro fino al collo"

Juventus a picco. E dopo la partita contro la Lazio, ecco che il sentimento di nervosismo si è tradotto anche nelle dichiarazioni ai media, davanti alle telecamere.
Bremer ha parlato a Sky al termine della disfatta dell'Allianz Stadium. E non ha risparmiato qualche bordata, senza limitarsi al politicamente corretto, parlando di certi giocatori che "si nascondono" e "hanno paura dei fischi".
Poco dopo, sempre a Sky è intervenuto Luciano Spalletti. Il quale ha dimostrato di non aver gradito particolarmente le parole del brasiliano.
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