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Bremer SpallettiGetty Images
Stefano Silvestri

Botta e risposta Bremer-Spalletti dopo Juventus-Lazio: "C'è chi si nasconde e ha paura", "Lui è dentro fino al collo"

Serie A
Juventus
Juventus vs Lazio
Lazio
G. Bremer
L. Spalletti

Il difensore bianconero ci va giù pesante dopo il clamoroso ko dell'Allianz Stadium: "Se si paragona questa Juve a quella del passato...". E l'allenatore: "Lui non è escluso dalla prestazione di stasera".

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Juventus a picco. E dopo la partita contro la Lazio, ecco che il sentimento di nervosismo si è tradotto anche nelle dichiarazioni ai media, davanti alle telecamere.

Bremer ha parlato a Sky al termine della disfatta dell'Allianz Stadium. E non ha risparmiato qualche bordata, senza limitarsi al politicamente corretto, parlando di certi giocatori che "si nascondono" e "hanno paura dei fischi".

Poco dopo, sempre a Sky è intervenuto Luciano Spalletti. Il quale ha dimostrato di non aver gradito particolarmente le parole del brasiliano.

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  • "C'È CHI HA PAURA DEI FISCHI"

    Così ha parlato Bremer, dritto al punto:

    ”Noi non mettiamo nulla di nostro in campo? Hai ragione (a Giancarlo Marocchi, ndr). Il mister ci dà le indicazioni ma poi in campo andiamo noi. Siamo 11 giocatori più i 5 che entrano. Ma io non posso prendere in braccio tutti. Io do una mano, parlo, ma ognuno ha il suo carattere. Io arrivo fino a un certo punto, poi c'è chi ha più carattere e chi ne ha meno. Chi quando sente i fischi magari si nasconde o ha paura".

  • "SE SI PARAGONA QUESTA JUVE A QUELLA DI ANNI FA..."

    Bremer ha proseguito così, tirando in ballo la Juventus del passato:

    "Abbiamo tanti giocatori nuovi, giocatori giovani. Se si paragona questa Juve a quella di qualche anno fa è diverso. Anche questo pesa. Ma è una cosa con cui dobbiamo convivere. Io dico questo, ma non è che stia puntando il dito contro i miei compagni. Però ognuno ha il suo carattere. C'è quello che quando le cose vanno male esce fuori e c'è quello che un po' si nasconde e ha un po' timore. È normale, ognuno è diverso".

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  • SPALLETTI: "MA ANCHE LUI È DENTRO FINO AL COLLO"

    Poco dopo, sempre a Sky, Spalletti ha risposto così a Bremer una volta venuto a conoscenza delle dichiarazioni del proprio centrale:

    "Se le sue parole mi possono dare una mano? Sì, per l'amor di Dio. Ma prima mi devo tirar dentro nella situazione. Bremer non è escluso dalla prestazione di stasera, è dentro fino al collo anche lui, come ci siamo tutti".

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