Botta e risposta Bremer-Spalletti dopo Juventus-Lazio: "C'è chi si nasconde e ha paura", "Lui è dentro fino al collo"

Bremer ha proseguito così, tirando in ballo la Juventus del passato:

"Abbiamo tanti giocatori nuovi, giocatori giovani. Se si paragona questa Juve a quella di qualche anno fa è diverso. Anche questo pesa. Ma è una cosa con cui dobbiamo convivere. Io dico questo, ma non è che stia puntando il dito contro i miei compagni. Però ognuno ha il suo carattere. C'è quello che quando le cose vanno male esce fuori e c'è quello che un po' si nasconde e ha un po' timore. È normale, ognuno è diverso".