Cosa è successo tra Conte e De Bruyne: i motivi di un rapporto difficile e cosa può cambiare con l'arrivo di Allegri al Napoli

Ma la domanda che i tifosi del Napoli si fanno adesso è: De Bruyne giocherà ancora nel Napoli la prossima stagione?

Il belga, nell'intervista rilasciata a 'Het Nieuwsblad' non si sbilancia e chiede pubblicamente un chiarimento: ""L'anno scorso ci erano state promesse certe cose sul nostro modo di giocare, ma alla fine non se ne è fatto molto. L'ho trovato un peccato. Il gioco deve rimanere divertente e, purtroppo, questo aspetto mi è mancato un po'. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlarne. Anche l'anno scorso si è parlato di certe cose. 'Giocheremo in un certo modo e faremo questo e quello', ma non se n'è fatto nulla, ed è un peccato" .

Allegri, prossimo allenatore del Napoli, in realtà ama i giocatori d'esperienza come De Bruyne. Lo dimostra il caso Modric, messo al centro del suo Milan e che ha speso per il tecnico livornese parole importanti definendolo un grande allenatore.

In ogni caso sembra necessario un confronto chiaro tra De Bruyne e Allegri dopo i Mondiali per capire quanto il prima sia ancora convinto di sposare il progetto Napoli e di quanto il secondo voglia puntare su un giocatore di 34 anni reduce da una stagione condizionata da un lungo stop per infortunio.

Soprattutto bisognerà capire come Allegri intenda fare giocare il Napoli a livello tattico e dove pensi di schierare De Bruyne. Il futuro del belga passa anche, se non soprattutto, da qui.