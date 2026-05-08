Corsa Champions e salvezza, i verdetti possibili alla 36esima giornata: Napoli, Milan e Lecce potrebbero festeggiare

Se a Cagliari e Fiorentina basta un punto per festeggiare la permanenza in Serie A, l’attenzione in ottica salvezza è rivolta a Lecce e Cremonese. I giallorossi sono a +4 a tre giornate dal termine: se i salentini battessero la Juventus e la Cremonese perdesse contro il Pisa, Cheddira e compagni andrebbero a +7, confermandosi in A per la quinta stagione consecutiva. In caso di vittoria Lecce e pari fra Cremonese e Pisa, invece, l’esito sarebbe rimandato: il +6 giallorosso manterrebbe aperte l’ipotesi che porterebbe allo spareggio in caso di arrivo a pari punti.

Lecce salvo se:

• Vince e la Cremonese perde