Giornate finali in Serie A e verdetti che si avvicinano. Nel massimo campionato ne sono arrivati già tre: il titolo di Campione d’Italia ottenuto dall’Inter e la retrocessione di Verona e Pisa. Ma, a 270 minuti dal traguardo, ecco che nel terzultimo turno potrebbero esserci ulteriori sentenze, con la corsa Champions che tiene ballo così come il duello in fondo alla classifica fra Cremonese e Lecce per evitare la caduta in Serie B.
Corsa Champions e salvezza, i verdetti possibili alla 36esima giornata: Napoli, Milan e Lecce potrebbero festeggiare
- Getty Images Sport
NAPOLI IN CHAMPIONS SE
Il verdetto più facile da realizzare riguarda il Napoli di Antonio Conte. In caso di successo con il Bologna, infatti, gli azzurri guarderebbero l’accesso alla prossima edizione della Champions League, mantenendo i 6 punti di vantaggio sulla Roma a due giornate dal termine e con gli scontri diretti a favore (2-2 al Maradona, 0-1 Napoli all’Olimpico). Al Napoli potrebbe bastare anche un pari, a condizione però che non facciano i giallorossi impegnati a Parma.
Napoli in Champions se:
• Vince
• Pareggia e la Roma pareggia o perde
- Getty Images Sport
MILAN IN CHAMPIONS SE
A proposito di Champions, c’è anche il Milan speranzoso. Rossoneri in UCL in caso di vittoria contro l’Atalanta e contemporaneo ko di Roma a Parma e pari fra Verona e Como. In buona sostanza, il Milan ha bisogno di guadagnare 3 punti sulla Roma e almeno uno sul Como, andando così a +6 su entrambe, con cui Allegri ha gli scontri diretti a favore.
Milan in Champions se:
• Vince, la Roma perde e il Como non vince
- PubblicitàPubblicità
- Getty Images
COMO IN EUROPA SE
Il Como, in corsa per Champions ed Europa League, potrebbe festeggiare la qualificazione in Europa in questo turno. I lariani sono sesti: a oggi il posizionamento vale la Conference League, qualora l’Inter vincesse la Coppa Italia invece sarebbe valido per l’Europa League.
Per blindare con certezza il sesto posto, comunque, il Como avrebbe bisogno di vincere oppure pareggiare o perdere ma con stesso risultato dell’Atalanta settima, oggi a -7 da Fabregas e soci.
Como in Europa se:
• Vince
• Pareggia e l’Atalanta pareggia
• Perde e l’Atalanta perde
- Getty Images Sport
LECCE SALVO E CREMONESE IN B SE
Se a Cagliari e Fiorentina basta un punto per festeggiare la permanenza in Serie A, l’attenzione in ottica salvezza è rivolta a Lecce e Cremonese. I giallorossi sono a +4 a tre giornate dal termine: se i salentini battessero la Juventus e la Cremonese perdesse contro il Pisa, Cheddira e compagni andrebbero a +7, confermandosi in A per la quinta stagione consecutiva. In caso di vittoria Lecce e pari fra Cremonese e Pisa, invece, l’esito sarebbe rimandato: il +6 giallorosso manterrebbe aperte l’ipotesi che porterebbe allo spareggio in caso di arrivo a pari punti.
Lecce salvo se:
• Vince e la Cremonese perde
- PubblicitàPubblicità