Coppa Italia modello FA Cup? Come può cambiare la competizione: squadre partecipanti e nuovo format

Potrebbe essere finalmente arrivato il momento di un nuovo format per la Coppa Italia.
In Lega si discute il totale rinnovamento della competizione, a cominciare dal numero delle squadre partecipanti.
Potrebbe essere finalmente arrivato il momento di un nuovo format per la Coppa Italia.
In Lega si discute il totale rinnovamento della competizione, a cominciare dal numero delle squadre partecipanti.
Il primo punto è l'allargamento delle squadre partecipanti, con focus su quelle provenienti dalla Serie C, che passerebbero dalle 4 attuali a 32 nel nuovo formato.
Tra le prime ipotesi c'era quella di garantire un posto alle quattro seconde squadre di Juventus, Inter, Milan e Atalanta.
Un'ipotesi non condivisa dalla Lega Pro, la quale preferirebbe che le squadre di Serie C si qualificassero alla Coppa Italia tramite la classifica e non di diritto.
Tra l'altro, il Milan Futuro, milita attualmente in Serie D.
Il numero di partite, chiaramente, aumenterebbe, precisamente da 45 a 73.
Si disputerebbe un primo turno con 32 gare, presumibilmente tra squadre di Serie C, mentre le prime otto classificate della Serie A entrerebbero comunque in gioco a partire dagli ottavi, come accade da qualche anno a questa parte.
Per avvicinarsi al modello FA Cup, verrà poi discussa anche la possibilità di disputare le partite in casa della squadra più 'piccola'.
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