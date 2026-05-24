Conte saluta Napoli contro l'Udinese? Scudetto e Supercoppa Italiana in bacheca, ma l'eventuale addio divide

C'eravamo tanto amati. O perlomeno, qualcuno non ama più come prima.
Già, perché nel calcio credito e riconoscenza hanno vita breve. Lo insegnano la maggior parte dei matrimoni pallonari, sempre più fragili e vittima di dinamiche moderne e poco romantiche.
Come quello tra Antonio Conte e il Napoli, giunto - a meno di clamorosi colpi di scena - al capolinea: contro l'Udinese dovrebbe/potrebbe essere l'ultima panchina azzurra del tecnico salentino, stando ai rumors destinato a consegnare al suo erede una squadra con due titoli in più in bacheca. Ma evidentemente, per molti, ciò non basta.