Conte saluta Napoli contro l'Udinese? Scudetto e Supercoppa Italiana in bacheca, ma l'eventuale addio divide

Ma cos'è, allora, che ha fatto nascere il partito 'anti-Conte'? Come mai, se dalle ceneri si è tornati sull'altare, il divorzio viene accolto con soddisfazione da una fetta della tifoseria?





Il focus riguarda gioco offerto, gestione e stile comunicativo: in prima battuta i soldi spesi da De Laurentiis sul mercato, mai così accondiscendente nella sua era partenopea nei confronti di un allenatore, che hanno generato aspettative. Inoltre, il modus operandi del timoniere leccese davanti a microfoni taccuini e col gruppo spesso non ha riscontrato in toto i favori della piazza.





C'è a chi l'essere diretti piace, e a chi no. Così, soffermandosi sui blackout stagionali, la crepa per chi non ha gradito si è acuita fino a ritenere l'addio di Conte una sorta di 'liberazione'. Dimenticandosi della risalita e dell'emergenza infortuni che ci si è ritrovati a dover fronteggiare, sulla quale - per i contrari - vi sarebbe però l'ombra di una preparazione atletica 'esagerata'.





Dulcis in fundo l'offerta calcistica, per larghi tratti considerata poco spettacolare in rapporto alla qualità della rosa, nonché una campagna Champions rivelatasi deludente.