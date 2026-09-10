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Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Como all’appuntamento con la storia: Champions al Sinigaglia, con il Lipsia caccia ai tre punti anche per il ranking

Champions League
Como
Como vs RB Lipsia

Grande attesa sul lago per la partita contro i tedeschi: dallo stadio rinnovato all’emozione di Fabregas, nuova tappa nella crescita del club di Suwarso.

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Como-Lipsia è già storia. Un pezzo scintillante della storia dei lariani, arrivati finalmente al giorno del debutto in Champions nel proprio stadio, sfidando i tedeschi al Sinigaglia. 

La squadra di Fabregas, qualificatasi memorabilmente in UCL nella scorsa Serie A, sta vivendo con trepidazione le ultime ore di attesa prima del kick-off: sul lago, del resto, non si parla d’altro e, in fondo, tutta Italia guarderà con curiosità e speranza.

Anche in chiave ranking, infatti, dopo i ko di Inter e Napoli, una vittoria comasca sarebbe un buon segnale dal nostro movimento, tenendo sempre presente anche la Roma di Gasperini (ore 18:45 in campo contro il Fenerbahçe.

  • Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    DALLA D ALLA COPPA DALLE GRANDI ORECCHIE

    La parabola lariana la conoscono ormai tutti e in tutta Europa: meno di dieci anni fa il club giocava in Serie D. Poi è cambiato tutto, con l’arrivo della nuova proprietà e una prospettiva ribaltata. Prima la scalata della piramide calcistica italiana, adesso lo sbarco in Europa con la voglia di essere una mina più che vagante.

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  • Como v Juventus - Serie A Women's CupGetty Images Sport

    SINIGAGLIA RINNOVATO

    Tutto ciò ha portato anche a un cambiamento del paradigma infrastrutturale. Il Sinigaglia è stato obbligato a cambiare e il club ha lavorato per far sì che il Como giocasse la Champions a Como. La Curva Ovest è stata abbattuta e ricostruita, con una capienza europea dello stadio di meno di undicimila posti. Lo stadio non è ancora come dovrebbe essere delle idee di patron Suwarso, ma comunque evitare di giocare l’UCL lontano dal lago è già un successo. 

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  • Fabregas ComoGetty Images

    L’EMOZIONE DI FABREGAS

    Sarà una bella emozione anche per Cesc Fabregas. Chiaro, lui in Champions ci ha vissuto, da calciatore: 104 presenze e 20 goal. Ma da allenatore è tutt’altra storia e, soprattutto, per l’impatto che lui ha avuto nel club. Arrivato da calciatore con i lariani in B, divenuto guida tecnica, artefice della promozione in A prima e della Champions ora. In conferenza ha detto che sarà una partita come tutte le altre, ma è una chiara metodologia di stemperare l’emozione che inevitabilmente proverà. 

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  • Real Madrid CF v SSC Napoli: Group C - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    TANTI DEBUTTANTI? I DATI DICONO DI NO

    Il Como, poi, avrà anche in campo debuttanti. Da Douvikas, destinato alla titolarità, a Da Cunha. Ma analizzando bene i dati, sono tanti i lariani con diverse esperienze in Champions: da Baturina, che nel 2025 condannò il Milan all’eliminazione quando vestiva la maglia della Dinamo Zagabria, ai vari Couto, Kean, Perrone, Ramon. Senza dimenticare, ovviamente, Nico Paz: 3 gettoni e 1 goal (al Napoli) in Champions quando giocava nel Real. 

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