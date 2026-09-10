Como all’appuntamento con la storia: Champions al Sinigaglia, con il Lipsia caccia ai tre punti anche per il ranking

Sarà una bella emozione anche per Cesc Fabregas. Chiaro, lui in Champions ci ha vissuto, da calciatore: 104 presenze e 20 goal. Ma da allenatore è tutt’altra storia e, soprattutto, per l’impatto che lui ha avuto nel club. Arrivato da calciatore con i lariani in B, divenuto guida tecnica, artefice della promozione in A prima e della Champions ora. In conferenza ha detto che sarà una partita come tutte le altre, ma è una chiara metodologia di stemperare l’emozione che inevitabilmente proverà.