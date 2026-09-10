Como all’appuntamento con la storia: Champions al Sinigaglia, con il Lipsia caccia ai tre punti anche per il ranking

Como-Lipsia è già storia. Un pezzo scintillante della storia dei lariani, arrivati finalmente al giorno del debutto in Champions nel proprio stadio, sfidando i tedeschi al Sinigaglia.
La squadra di Fabregas, qualificatasi memorabilmente in UCL nella scorsa Serie A, sta vivendo con trepidazione le ultime ore di attesa prima del kick-off: sul lago, del resto, non si parla d’altro e, in fondo, tutta Italia guarderà con curiosità e speranza.
Anche in chiave ranking, infatti, dopo i ko di Inter e Napoli, una vittoria comasca sarebbe un buon segnale dal nostro movimento, tenendo sempre presente anche la Roma di Gasperini (ore 18:45 in campo contro il Fenerbahçe.