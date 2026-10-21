Come sta Ramos e chi gioca al suo posto: Cisse, Camarda, Chukwueze, Estupinan, le parole di Amorim

Prima di entrare in conferenza, Amorim ha parlato a Sky Sport.

100ESIMO GIORNO SULLA PANCHINA DEL MILAN - “Voglio dire a tutto il club che sono molto grato perché mi hanno accolto benissimo, mi sono sentito subito parte di una famiglia. Non voglio fare un bilancio, voglio solo dire grazie. È stato importante essermi sentito a casa fin dal primo giorno, a Casa Milan, a Milanello e a San Siro”.

SQUADRA PIU' SICURA DI SE' - “Penso che sia normale, quando vinci ti senti più fiducioso e vai in allenamento con un umore migliore. Sento che adesso sono fiduciosi non solo per la vittoria, ma anche per come giochiamo”.

GLI INFORTUNATI - “Chukwueze non saprei, credo che sia un problema diverso rispetto a Ramos. Ramos è precauzione, ha sentito rigidità al muscolo. Ma siamo preparati: concentriamoci su chi c’è e non su chi non c’è”.

CHE PARTITA SARA'? - “Ci sarà più qualità nell’uno contro uno, avranno più ritmo. Ci ho già giocato qua, so che il livello sarà più alto rispetto alla partita precedente. Siamo pronti a questa partita, che sarà diversa da quella di Salisburgo”.

CISSE - “È al 50% del potenziale. Lo vedo così. Anche Camarda sta migliorando, sta lavorando tanto ed è umile. Domani Cisse avrà un’opportunità di giocare, ed è pronto per farlo. Ma è al 50%, migliorerà moltissimo”.