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Lelio Donato

Come giocherà la Juventus e cosa può cambiare Spalletti in Europa League: modulo e formazione contro il Rennes

Europa League
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Juventus vs Rennes
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La pesante sconfitta contro la Lazio ha lasciato strascichi all'interno dello spogliatoio, inoltre Spalletti deve fare i conti con parecchie assenze soprattutto in attacco: come giocherà la Juventus contro il Rennes?

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Sono giorni di altissima tensione alla Juventus dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Lazio che ha ufficialmente aperto lo stato di crisi, almeno in campionato.

Già perché in Europa League, seppure senza brillare particolarmente a Vigo, i bianconeri hanno fin qui fatto bottino pieno: due vittorie su due, sei punti e primo posto in classifica.

Un cammino che Spalletti spera di proseguire giovedì sera contro il Rennes quando potrebbe cambiare parecchio sia come uomini che dal punto di vista tattico. Un po' per scelta, un po' per necessità.

Ma come giocherà la Juventus in Europa League?

  • DIFESA A TRE

    Dopo il confronto andato in scena nelle ultime ore alla Continassa, Spalletti sembra orientato ad abbandonare definitivamente la difesa a quattro.

    Un modo per ridare certezze ad un reparto in cui Bremer è apparso in grande difficoltà senza la copertura di altri due centrali.

    Inoltre il ritorno alla linea a tre permetterà a Spalletti di dare maggiore spazio a Federico Gatti e Lloyd Kelly, finora poco utilizzati nelle rotazioni.

    Entrambi potrebbero partire titolari già contro il Rennes, come peraltro accaduto una settimana fa a Vigo, dove in realtà non hanno brillato.

  • IL RILANCIO DI CAMBIASO

    In questo inizio di stagione un altro giocatore che ha trovato pochissimo spazio è Andrea Cambiaso.

    Nel ruolo di terzino puro, d'altronde, l'esterno non si è mai espresso al meglio visto che dà il meglio in fase offensiva piuttosto che in quella difensiva.

    Ecco perché il passaggio alla difesa a tre consentirebbe a Spalletti di utilizzare maggiormente Cambiaso, che peraltro può giocare su entrambe le fasce con l'arretramento di Kalulu e Celik dall'altra parte.

    Anche perché McKennie, a volte utilizzato da esterno, dovrebbe tornare stabilmente tra centrocampo e trequarti considerata la grande emergenza nel reparto.

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  • LA DOPPIA PUNTA

    La sconfitta contro la Lazio ha lasciato in eredità anche l'ennesimo infortunio di questo avvio di stagione.

    Stavolta a fermarsi è stato Francisco Conceiçao. Il portoghese ha riportato una lussazione alla spalla che lo terrà fuori per alcune settimane.

    Un'assenza pesante considerato che Yildiz rientrerà solo tra fine novembre e inizio dicembre. Inoltre in Europa League non c'è neppure Edon Zhegrova, rimasto fuori dalla lista.

    Spalletti può consolarsi in parte col ritorno di Jeremie Boga ma contro il Rennes potrebbe optare per la doppia punta.

    In quel caso Woltemade affiancherà Kolo Muani, probabilmente con McKennie o Nico Gonzalez alle loro spalle come trequartista.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

    Ma quindi come potrebbe giocare la Juventus contro il Rennes?

    In difesa vanno verso una maglia da titolare sia Gatti che Kelly, Kalulu o Celik giocheranno larghi a destra con Cambiaso dall'altra parte. In mezzo al campo Koopmeiners con McKennie, che però potrebbe anche agire da trequartista.

    Davanti, come detto, potrebbe vedersi la coppia Woltemade-Kolo Muani dal 1' con Boga pronto a subentrare dalla panchina.

    JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Mckennie, Koopmeiners, Cambiaso; Nico Gonzalez; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti.

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