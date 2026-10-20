Come giocherà la Juventus e cosa può cambiare Spalletti in Europa League: modulo e formazione contro il Rennes

Sono giorni di altissima tensione alla Juventus dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Lazio che ha ufficialmente aperto lo stato di crisi, almeno in campionato.

Già perché in Europa League, seppure senza brillare particolarmente a Vigo, i bianconeri hanno fin qui fatto bottino pieno: due vittorie su due, sei punti e primo posto in classifica.

Un cammino che Spalletti spera di proseguire giovedì sera contro il Rennes quando potrebbe cambiare parecchio sia come uomini che dal punto di vista tattico. Un po' per scelta, un po' per necessità.

Ma come giocherà la Juventus in Europa League?