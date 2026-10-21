Com'è andato l'esordio di Spence in Inter-Shakhtar: pasticci, errori e poca qualità, esce dopo 58 minuti

Djed Spence ha esordito dal primo minuto con la maglia dell'Inter. Ma non è andata come l'ex esterno di Genoa e Tottenham si sarebbe immaginato.
Chivu ha schierato Spence largo a destra, nel classico 3-5-2 nerazzurro, nella gara di Champions League contro lo Shakhtar. Pienamente recuperato, l'inglese è oggi a tutti gli effetti un giocatore a disposizione dell'allenatore dopo tante settimane ai box.
La partita di Spence, però, è durata poco meno di un'ora. E, come detto, non ha lasciato spunti particolarmente positivi.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.