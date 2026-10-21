Com'è andato l'esordio di Spence in Inter-Shakhtar: pasticci, errori e poca qualità, esce dopo 58 minuti

Per almeno tre volte Spence, nel primo quarto d'ora, ha avuto la palla giusta all'interno dell'area. Ma tutte le volte non è riuscito a sfruttare l'occasione.

L'ex genoano ha sempre peccato nella scelta del tempo, pasticciando ogni volta col pallone e non riuscendo a trovare la coordinazione e il movimento giusti per calciare verso la porta degli ucraini.

Spence ha complessivamente fatto il suo in fase difensiva, invece. Anche se poco prima della conclusione del primo tempo ha perso una pallaccia nei pressi dell'area, facendosela rubare da Kaua Elias e costringendo Calhanoglu a un recupero affannoso per sporcare in angolo il destro del brasiliano.