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Spence InterGetty Images
Stefano Silvestri

Com'è andato l'esordio di Spence in Inter-Shakhtar: pasticci, errori e poca qualità, esce dopo 58 minuti

Champions League
Inter
Inter vs Shakhtar Donetsk
D. Spence

L'ex esterno del Tottenham è stato schierato dal primo minuto da Chivu, ma non ha convinto. E all'inizio della ripresa ha fatto spazio a Diouf sulla destra.

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Djed Spence ha esordito dal primo minuto con la maglia dell'Inter. Ma non è andata come l'ex esterno di Genoa e Tottenham si sarebbe immaginato.

Chivu ha schierato Spence largo a destra, nel classico 3-5-2 nerazzurro, nella gara di Champions League contro lo Shakhtar. Pienamente recuperato, l'inglese è oggi a tutti gli effetti un giocatore a disposizione dell'allenatore dopo tante settimane ai box.

La partita di Spence, però, è durata poco meno di un'ora. E, come detto, non ha lasciato spunti particolarmente positivi.


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  • PASTICCI ED ERRORI

    Per almeno tre volte Spence, nel primo quarto d'ora, ha avuto la palla giusta all'interno dell'area. Ma tutte le volte non è riuscito a sfruttare l'occasione.

    L'ex genoano ha sempre peccato nella scelta del tempo, pasticciando ogni volta col pallone e non riuscendo a trovare la coordinazione e il movimento giusti per calciare verso la porta degli ucraini.

    Spence ha complessivamente fatto il suo in fase difensiva, invece. Anche se poco prima della conclusione del primo tempo ha perso una pallaccia nei pressi dell'area, facendosela rubare da Kaua Elias e costringendo Calhanoglu a un recupero affannoso per sporcare in angolo il destro del brasiliano.

  • LA SOSTITUZIONE

    Con l'Inter incapace di bucare la retroguardia dello Shakhtar, e pure vicina allo svantaggio sul finire del primo tempo (gran riflesso di Martinez su un colpo di testa di Bondar), Chivu ha così deciso di rivoluzionare la squadra.

    Tre i cambi decisi dall'allenatore romeno al minuto 59: a lasciare il campo sono stati Dimarco, Calhanoglu e proprio Spence, quest'ultimo costretto a far spazio a Diouf.

    Il francese è andato a posizionarsi a destra, nella zona di campo precedentemente presidiata dal compagno. E alla prima azione ha immediatamente liberato in area l'altro neo entrato Bisseck, infiammando San Siro.

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  • SEGNALI POCO POSITIVI

    I segnali dati da Spence nella notte di Champions, insomma, non sono stati così positivi. E ciò va inevitabilmente a riflettersi sulle gerarchie a destra.

    Il titolare è proprio Diouf, che nelle ultime due partite ha lasciato il posto a Luis Henrique e a Spence. Ma il primo ha ancora una volta deluso a Bologna, perdendo la palla che ha portato al momentaneo 1-0 di Pobega, e il secondo non ha sfruttato la chance contro lo Shakhtar.

    Spence, insomma, ha davanti a sé una missione non semplice: alzare il livello delle proprie prestazioni dal punto di vista qualitativo. Possibilmente già dalle prossime partite.

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