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World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Cole Palmer, Rodrygo e le altre grandi stelle che non parteciperanno ai Mondiali del 2026

Analysis
Coppa del Mondo
C. Palmer
Rodrygo
Estevao
X. Simons
T. Alexander-Arnold
J. Pedro
E. Camavinga
F. Lopez
P. Foden
D. Huijsen
H. Ekitike
J. Cardoso
Inghilterra
Brasile
Francia
Spagna
Germania
Olanda
USA
Messico
H. Maguire
Eder Militao
S. Gnabry
M. de Ligt
K. Mitoma
C. Baumgartner
Austria
Giappone
Storie

I Mondiali 2026 sono alle porte. Dopo anni di attesa, qualificazioni piene di colpi di scena e tante notizie, positive e negative, giocatori e allenatori da tutto il mondo stanno ultimando i preparativi negli Stati Uniti, in Messico e in Canada per il più grande torneo internazionale di calcio mai organizzato.

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Mentre l'entusiasmo cresce verso il calcio d'inizio a Città del Messico, nelle ultime settimane i tifosi hanno trattenuto il fiato per gli infortuni dei grandi giocatori o per le esclusioni dalle nazionali.

Alcuni campioni non saranno presenti per la mancata qualificazione della propria nazionale, ma c’è già una lista di giocatori esclusi dalle squadre qualificate, tra infortuni e scelte tecniche.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Cole Palmer (Inghilterra)

    Nonostante l’Inghilterra possa schierare due squadre competitive, l’esclusione di Cole Palmer dai 26 finali ha sorpreso.

    Palmer ha faticato a trovare la forma nel Chelsea, ma resta capace di cambiare la partita. È anche un rigorista esperto, eppure l’autore del gol nella finale di Euro 2024 non è salito sull’aereo per il Nord America due anni dopo.

    Stessa sorte per Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire e Luke Shaw, mentre l’esclusione di Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Adam Wharton e Lewis Hall, reduci da ottime stagioni in Premier, ha sorpreso molti.

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  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    Joao Pedro (Brasile)

    Palmer non è stato l'unico fuoriclasse del Chelsea a restare a casa: Carlo Ancelotti ha escluso Joao Pedro dal Brasile nonostante i suoi 20 gol a Stamford Bridge.

    Pedro sembrava in pole position per la maglia numero 9 della Seleção dopo aver giocato e vinto 3-1 contro la Croazia in amichevole a marzo. Invece è stato scartato a favore di Igor Thiago del Brentford, e dovrà aspettare per aggiungere altre presenze alle sue otto in nazionale.

    Fuori anche Richarlison, Savinho e Joelinton, segno della profondità della rosa a disposizione di Ancelotti per il suo primo grande torneo in panchina, senza contare gli infortunati.

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  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Rodrygo (Brasile)

    L'ex allenatore del Real Madrid Ancelotti ha dovuto fare a meno dell'attaccante Rodrygo quest'estate, dopo che il giocatore si è rotto il legamento crociato anteriore (LCA) a inizio marzo.

    Rodrygo, appena rientrato da un precedente stop, si è infortunato al ginocchio destro durante la vittoria sul Getafe. Gli esami del giorno dopo hanno confermato la lesione, escludendo il 25enne dal torneo e negandogli il riscatto dopo l’errore dal dischetto nei quarti di finale 2022 contro la Croazia.

    Il Brasile è stato colpito più di altri dagli infortuni: anche il compagno di squadra al Real Madrid, Eder Militao, è out dopo un intervento alla coscia ad aprile. Militao, già vittima di due rotture del legamento crociato in 15 mesi, resterà fermo fino a ottobre.

    La più deludente è forse l’assenza della giovane promessa Estevao, ko per un problema al ginocchio rimediato ad aprile con il Chelsea. Considerando i cinque gol segnati nelle ultime sei gare con la Seleção, è un peccato che non possa mettersi in mostra sul palcoscenico più importante dell’estate.

  • Dean Huijsen Spain 2026Getty Images

    Dean Huijsen (Spagna)

    Mentre il Brasile ha dovuto rinunciare a due giocatori del Real Madrid, la Spagna ha preso la storica decisione di non convocare alcun giocatore dei Blancos per la prima volta nella sua storia ai Mondiali.

    L'esclusione più sorprendente è quella di Dean Huijsen, che ha vissuto una prima stagione altalenante al Bernabéu dopo l'arrivo estivo dal Bournemouth. Ci si aspettava non solo che entrasse nella rosa di Luis de la Fuente, ma anche che fosse titolare con i campioni d'Europa, visto che era stato schierato in sei delle sette precedenti partite con la Roja.

    All’altro capo della sua carriera, Dani Carvajal potrebbe aver già chiuso la porta della nazionale, visto che anche il veterano terzino destro è rimasto a casa.

    A questi si aggiungono gli infortuni: Fermin López, autore di 30 gol e assist in stagione, è stato operato al piede e salterà il torneo, mentre l’attaccante del Porto Samu Aghehowa, fermato a febbraio da una lesione al legamento crociato anteriore, è già out da tempo.

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  • Eduardo Camavinga France 2025Getty Images

    Eduardo Camavinga (Francia)

    Brutta notizia per un altro giocatore del Real Madrid: il ct francese Didier Deschamps ha escluso Eduardo Camavinga dalla sua ultima competizione alla guida della nazionale.

    Il centrocampista, reduce da un finale di stagione complicato a Madrid, era già scivolato nelle gerarchie dei Bleus, perciò l’esclusione dai 26 non sorprende.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Hugo Ekitike (Francia)

    Deschamps sapeva già che avrebbe dovuto fare a meno di Hugo Ekitike, infortunatosi al tendine d'Achille ad aprile: l'attaccante resterà fuori fino al 2027.

    Ekitike ha esordito in nazionale a settembre, ma si era già imposto come punto fermo dell'attacco francese grazie a una stagione d'esordio al Liverpool da 17 gol e alla rete decisiva nell'amichevole vinta 1-0 contro il Brasile a marzo.

    Quest'estate dovrà quindi limitarsi a seguire i compagni da fuori.

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  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Xavi Simons (Paesi Bassi)

    Dopo le semifinali di Euro 2024, l'Olanda sognava il titolo. A fine aprile, però, Xavi Simons ha rotto il legamento crociato anteriore nella partita Tottenham-Wolves.

    Nonostante una stagione altalenante alla sua prima in Premier League dopo il passaggio dall’RB Lipsia, con la Nazionale si era confermato tra i più affidabili di Ronald Koeman nelle qualificazioni al Mondiale, e la sua capacità di inventare giocate decisive in attacco verrà meno in un gruppo altrimenti povero di campioni capaci di cambiare la partita.

    Situazione simile per il difensore del Manchester United Matthijs de Ligt, operato alla schiena per un infortunio che lo tiene fuori da novembre. Il centrale olandese aveva provato a rinviare l’intervento a dopo l’Europeo, ma ha dovuto desistere.

    Nel frattempo Koeman ha escluso il terzino del Liverpool Jeremie Frimpong e il centrocampista dell’AZ Alkmaar Kees Smit, molto apprezzato e richiesto.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Germania)

    La Germania arriva ai Mondiali con qualche dubbio su come segnare in Nord America. Julian Nagelsmann sperava che Serge Gnabry fosse chiave per l'attacco della “Die Mannschaft”, avendo segnato in quattro delle sette partite prima dell'annuncio della rosa.

    Dopo una stagione brillante al Bayern Monaco, dove ha giocato da trequartista dietro la linea d’attacco formata da Michael Olise, Harry Kane e Luis Diaz, raggiungendo la doppia cifra di gol e assist, Gnabry si è infortunato a un adduttore ad aprile. Come già nel 2018, l’infortunio lo esclude dalla convocazione.

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaoru Mitoma (Giappone)

    Il Giappone, indicato come possibile outsider del torneo con una delle rose più forti dell’Asia, proverà a superare gli ottavi per la prima volta nella sua storia. Tuttavia dovrà fare a meno di Kaoru Mitoma, forse il suo miglior giocatore.

    L’ala, autore del gol vittoria contro l’Inghilterra nell’amichevole di marzo, ha lesionato il tendine del ginocchio nelle ultime settimane di Premier League con il Brighton e non farà in tempo a recuperare.

    A questo si aggiunge l'assenza di Takumi Minamino, operato al legamento crociato anteriore a dicembre: le opzioni offensive del Giappone risultano così ridotte rispetto a quanto previsto.

  • Johnny Cardoso USMNT 2026Getty Images

    Johnny Cardoso (Stati Uniti)

    Nessun calciatore vuole perdersi i Mondiali, ma per chi doveva rappresentare la nazione ospitante la delusione è maggiore. È difficile non provare compassione per il centrocampista statunitense Johnny Cardoso, che a maggio è stato operato alla caviglia, vanificando ogni speranza di entrare nella rosa di Mauricio Pochettino.

    Stessa sorte per l’attaccante Patrick Agyemang, già out per un infortunio al tendine d’Achille rimediato ad aprile con il Derby County. Agyemang aveva giocato le due amichevoli di marzo, segnando contro il Portogallo e arrivando a sei gol in 14 presenze in nazionale; ora dovrà aspettare per aggiungerne altri.

    In una scelta controversa, Pochettino ha inoltre escluso l’offensivo Diego Luna, stella del Real Salt Lake e tra i più costanti degli ultimi 12 mesi.

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  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Angel Malagon (Messico)

    Il Messico, co-organizzatore del torneo, ha ricevuto un duro colpo: il portiere titolare Luis Ángel Malagón si è rotto il tendine d’Achille durante una partita con il Club América in CONCACAF Champions League, e dunque El Tri dovrà fare a meno del vincitore del Guanto d’Oro della scorsa Gold Cup.

    Al suo posto ci sarà il veterano Guillermo Ochoa, che parteciperà alla sesta Coppa del Mondo a pochi giorni dal suo 41° compleanno.

  • Christoph Baumgartner Austria 2026Getty Images

    Christoph Baumgartner (Austria)

    Allenatori e tifosi sperano che non ci siano altri infortuni nei ritiri e nelle amichevoli di preparazione. Purtroppo, alcuni giocatori chiave hanno già dovuto rinunciare al torneo poco prima del calcio d’inizio.

    Reduce da una stagione con 17 gol e 8 assist con l'RB Leipzig, Christoph Baumgartner sarebbe stato un giocatore chiave per l'Austria. Durante il riscaldamento dell'amichevole contro la Tunisia, però, il trequartista ha avvertito un problema muscolare ed è uscito dal campo.

    Il giorno dopo la paura si è confermata: lesione muscolare alla coscia e intervento chirurgico necessario, quindi niente viaggio in Nord America per lui.

    Anche la Scozia perde il centrocampista chiave Billy Gilmour, infortunatosi al ginocchio contro Curaçao, e il giocatore del Napoli esce così dalla rosa di Steve Clarke.

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