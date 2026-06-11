Cole Palmer, Rodrygo e le altre grandi stelle che non parteciperanno ai Mondiali del 2026

Mentre il Brasile ha dovuto rinunciare a due giocatori del Real Madrid, la Spagna ha preso la storica decisione di non convocare alcun giocatore dei Blancos per la prima volta nella sua storia ai Mondiali.

L'esclusione più sorprendente è quella di Dean Huijsen, che ha vissuto una prima stagione altalenante al Bernabéu dopo l'arrivo estivo dal Bournemouth. Ci si aspettava non solo che entrasse nella rosa di Luis de la Fuente, ma anche che fosse titolare con i campioni d'Europa, visto che era stato schierato in sei delle sette precedenti partite con la Roja.

All’altro capo della sua carriera, Dani Carvajal potrebbe aver già chiuso la porta della nazionale, visto che anche il veterano terzino destro è rimasto a casa.

A questi si aggiungono gli infortuni: Fermin López, autore di 30 gol e assist in stagione, è stato operato al piede e salterà il torneo, mentre l’attaccante del Porto Samu Aghehowa, fermato a febbraio da una lesione al legamento crociato anteriore, è già out da tempo.