Cole Palmer, Rodrygo e le altre grandi stelle che non parteciperanno ai Mondiali del 2026

L'ex allenatore del Real Madrid Ancelotti ha dovuto fare a meno dell'attaccante Rodrygo quest'estate, dopo che il giocatore si è rotto il legamento crociato anteriore (LCA) a inizio marzo.
Rodrygo, appena rientrato da un precedente stop, si è infortunato al ginocchio destro durante la vittoria sul Getafe. Gli esami del giorno dopo hanno confermato la lesione, escludendo il 25enne dal torneo e negandogli il riscatto dopo l’errore dal dischetto nei quarti di finale 2022 contro la Croazia.
Il Brasile è stato colpito più di altri dagli infortuni: anche il compagno di squadra al Real Madrid, Eder Militao, è out dopo un intervento alla coscia ad aprile. Militao, già vittima di due rotture del legamento crociato in 15 mesi, resterà fermo fino a ottobre.
La più deludente è forse l’assenza della giovane promessa Estevao, ko per un problema al ginocchio rimediato ad aprile con il Chelsea. Considerando i cinque gol segnati nelle ultime sei gare con la Seleção, è un peccato che non possa mettersi in mostra sul palcoscenico più importante dell’estate.