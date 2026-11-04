Chi è Matteo Papaccioli, giovane gioiello del Como che ha segnato a Lens all'esordio in Champions League

18 anni, Papaccioli è un giocatore in forza alla Primavera del Como allenata dall'ex terzino sinistro Gianluca Falsini. Di mestiere sarebbe un centrocampista, ma Fabregas, che in questo momento è ancora privo di Moise Kean, a Lens lo ha piazzato nel ruolo di Douvikas a fare la punta più avanzata.

Mancino di piede, alto un metro e 75 circa, Papaccioli ha collezionato tre presenze nel Campionato Primavera 1 in questa stagione più un paio in Youth League. Competizione quest'ultima in cui è pure andato a segno, e in una gara per nulla banale: nel 2-1 al Manchester United del 21 ottobre.

Una bella rivincita per uno che all'inizio dell'anno si è rotto il legamento crociato di un ginocchio: è accaduto lo scorso mese di gennaio in una gara di campionato contro il Vicenza. Dopo 9 mesi di stop è tornato in campo il 10 ottobre, 11 giorni prima della rete allo United.