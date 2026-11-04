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Stefano Silvestri

Chi è Matteo Papaccioli, giovane gioiello del Como che ha segnato a Lens all'esordio in Champions League

Champions League
Como
Lens vs Como
M. Papaccioli

Nella leggendaria notte in terra francese c'è spazio anche per la prima volta assoluta di un giovanissimo giocatore della Primavera lariana: chi è e il suo percorso.

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08 nov 2026

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Matteo Papaccioli si è messo le mani in testa due volte, dopo aver trafitto Risser per la nona volta sull'assist di Liberali, nella leggendaria notte in casa del Lens: la prima come gesto di incredulità, la seconda di delusione.

Poi, però, l'annullamento del suo goal è stato revocato dal rapido intervento del VAR: niente offside, la gamba di un difensore di casa lo teneva in gioco. E così il baby talento del Como ha potuto festeggiare di nuovo: stavolta gettandosi in ginocchio sotto lo spicchio di tifosi lariani, prima di andare ad abbracciare Fabregas.

Era all'esordio assoluto in Champions League, Papaccioli. Fabregas lo ha schierato a mezz'ora circa alla fine al posto di Douvikas, protagonista principe della goleada con una tripletta e un assist. E il giovanissimo Matteo non si è fatto tradire dall'emozione. Anzi.

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  • TALENTO DELLA PRIMAVERA

    18 anni, Papaccioli è un giocatore in forza alla Primavera del Como allenata dall'ex terzino sinistro Gianluca Falsini. Di mestiere sarebbe un centrocampista, ma Fabregas, che in questo momento è ancora privo di Moise Kean, a Lens lo ha piazzato nel ruolo di Douvikas a fare la punta più avanzata.

    Mancino di piede, alto un metro e 75 circa, Papaccioli ha collezionato tre presenze nel Campionato Primavera 1 in questa stagione più un paio in Youth League. Competizione quest'ultima in cui è pure andato a segno, e in una gara per nulla banale: nel 2-1 al Manchester United del 21 ottobre.

    Una bella rivincita per uno che all'inizio dell'anno si è rotto il legamento crociato di un ginocchio: è accaduto lo scorso mese di gennaio in una gara di campionato contro il Vicenza. Dopo 9 mesi di stop è tornato in campo il 10 ottobre, 11 giorni prima della rete allo United.

  • ITALO-BRASILIANO

    Papaccioli non è nato in Italia: le sue origini sono brasiliane. È infatti venuto alla luce nel maggio del 2008 a Taubaté, nello Stato di San Paolo, da genitori italo-brasiliani.

    In Sudamerica ha trascorso l'intera infanzia, poi il ritorno in Italia. Non al Como, inizialmente: nella Faloppiese Ronago. In riva al lago è arrivato nel 2022.

    Il club ha dimostrato di credere in lui a tal punto da farlo continuare a crescere nel proprio vivaio, ma non solo: nel 2024 gli ha fatto firmare il suo primo contratto da professionista. Un segnale chiarissimo di fiducia.

    “Papaccioli ha dimostrato di essere un giocatore di talento e con un buon potenziale - ha spiegato Fabregas in quell'occasione - In questo inizio di stagione si è distinto per le sue capacità, ed è per questo che siamo felici che abbia firmato il suo primo contratto da professionista. Seguiremo con attenzione il suo percorso di crescita".

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  • NEL GIRO DELLE NAZIONALI AZZURRE

    Nonostante le sue origini lo portino lontano, Papaccioli si sente a tutti gli effetti italiano. Tanto da essere entrato già un paio d'anni fa nelle selezioni giovanili azzurre.

    La prima a convocarlo è stata l'Under 16, con la quale Matteo vanta 5 presenze e un goal; quindi il salto nell'Under 17, con un paio di reti messe a segno in 7 presenze. E infine l'Under 18.

    In quest'ultima Nazionale ha esordito nell'ottobre di un anno fa e ha collezionato la sua terza e ultima presenza qualche mese dopo, a gennaio. Un percorso interrotto dall'infortunio al crociato che lo ha costretto a quasi un anno di stop forzato.

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  • IN GOAL ALL'ESORDIO

    Papaccioli, a Lens, era non solo all'esordio in Champions League, ma anche al debutto assoluto in una prima squadra: quella del Como, in questo caso.

    Fabregas, però, lo aveva già portato con sé qualche tempo fa per la prima volta: era accaduto in una partita di Coppa Italia vinta contro il Sassuolo nel settembre del 2025. Recentemente lo ha rivoluto in panchina accanto a sé sia nella trasferta contro il Torino che nell'ultima gara di campionato, vinta nel weekend contro il Venezia.

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