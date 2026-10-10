Chi è il nuovo secondo portiere della Roma: Devis Vasquez sarà il vice di Gollini dopo l'infortunio di Svilar

In un primo momento, diversamente da Svilar e Gollini, Vasquez non era stato inserito dalla Roma nella propria lista per la Serie A e dunque non è stato mai convocato, a differenza del giovane De Marzi, che di fatto rimarrà terzo portiere.

Vasquez non può essere invece inserito nella lista per la Champions League, dalla quale allo stesso modo è stato escluso qualche settimana fa, e dunque non sarà a disposizione di Gasperini mercoledì contro il Real Madrid.