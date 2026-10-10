Chi è il nuovo secondo portiere della Roma: Devis Vasquez sarà il vice di Gollini dopo l'infortunio di Svilar

L'avvicinamento a Como e Real Madrid ha portato notizie pessime alla Roma: si è fatto male Mile Svilar, che a causa di una microfrattura a un dito dovrà rimanere ai box per almeno un mese.
Il nuovo portiere titolare della Roma diventa così Pierluigi Gollini, che con Gian Piero Gasperini aveva già lavorato all'Atalanta non senza qualche problema: tutto superato, però.
E il suo vice chi sarà? Tutto sul nuovo secondo portiere giallorosso dopo l'infortunio di Svilar e la "promozione" di Gollini.
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