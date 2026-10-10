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Devis Vasquez RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è il nuovo secondo portiere della Roma: Devis Vasquez sarà il vice di Gollini dopo l'infortunio di Svilar

Fantacalcio
Roma
Serie A
D. Vasquez

Gasperini ha perso il titolare tra i pali e ora deve affidarsi al proprio portiere di riserva. In lista torna l'ex rossonero Devis Vasquez, che sarà il nuovo secondo.

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L'avvicinamento a Como e Real Madrid ha portato notizie pessime alla Roma: si è fatto male Mile Svilar, che a causa di una microfrattura a un dito dovrà rimanere ai box per almeno un mese.

Il nuovo portiere titolare della Roma diventa così Pierluigi Gollini, che con Gian Piero Gasperini aveva già lavorato all'Atalanta non senza qualche problema: tutto superato, però.

E il suo vice chi sarà? Tutto sul nuovo secondo portiere giallorosso dopo l'infortunio di Svilar e la "promozione" di Gollini.


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  • CHI È DEVIS VASQUEZ

    Il giocatore in questione è Devis Vasquez, 28 anni compiuti a maggio, portiere di nazionalità colombiana: sarà proprio lui a coprire le spalle a Gollini in assenza di Svilar.

    Vasquez è stato portato in Serie A e in Italia dal Milan nel gennaio del 2023, proveniente dai paraguaiani del Guaraní. Con i rossoneri, però, non conta presenze ufficiali a livello di prima squadra: ha giocato soltanto nella Primavera rossonera.

    Nei due anni successivi, Vasquez è stato mandato in giro in diverse squadre dal Milan, sempre in prestito: gli inglesi dello Sheffield Wednesday, poi l'Ascoli e l'Empoli.

    Proprio ad Empoli il colombiano ha vissuto la sua unica stagione da titolare in Serie A: nel 2024/25 ha giocato 32 volte, senza riuscire a impedire la retrocessione in Serie B dei toscani.

  • MAI IN CAMPO CON LA ROMA

    Vasquez è stato prelevato dalla Roma nell'estate del 2025: i giallorossi lo hanno portato nella Capitale dal Milan, per fare di lui il terzo portiere della nuova rosa di Gasperini.

    Fino a questo momento, però, l'ex milanista non è mai sceso in campo neppure per un minuto con la maglia della propria squadra. Esattamente com'era accaduto nella dimenticabile esperienza milanese.

    La Roma, peraltro, lo ha a sua volta mandato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione: al Besiktas, in Turchia. Dove Vasquez ha collezionato un'unica presenza prima di tornare in Italia.

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  • REINSERITO IN LISTA

    In un primo momento, diversamente da Svilar e Gollini, Vasquez non era stato inserito dalla Roma nella propria lista per la Serie A e dunque non è stato mai convocato, a differenza del giovane De Marzi, che di fatto rimarrà terzo portiere.

    Vasquez non può essere invece inserito nella lista per la Champions League, dalla quale allo stesso modo è stato escluso qualche settimana fa, e dunque non sarà a disposizione di Gasperini mercoledì contro il Real Madrid.

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  • QUANDO SCADE IL CONTRATTO CON LA ROMA

    Il contratto di Vasquez con la Roma scade tra poco meno di un anno: nell'estate del 2025, al momento di firmare con i giallorossi, ha infatti sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno del 2027. In caso di mancato rinnovo, dunque, al termine della stagione lascerà la Capitale a parametro zero.

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