L'infortunio di Svilar è serio, le ultime sulle sue condizioni: c'è frattura, quando torna e quali partite salta il portiere della Roma

Mile Svilar ha accusato un problema al dito del piede che si è poi rivelato qualcosa di più serio.

Ad annunciarlo è stato Gasperini nella conferenza della vigilia di Como-Roma: "Purtroppo lo abbiamo perso per alcune settimane, ha avuto una frattura da stress dopo una spinta in allenamento, la frattura riguarda la parte inferiore del quinto dito. Non è una frattura scomposta. E' una brutta tegola, ma nelle stagioni molto lunghe possono capitare imprevisti come questi".