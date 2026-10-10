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Lelio Donato

L'infortunio di Svilar è serio, le ultime sulle sue condizioni: c'è frattura, quando torna e quali partite salta il portiere della Roma

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Como vs Roma
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Il portiere giallorosso deve fermarsi per un infortunio piuttosto serio che lo terrà fuori alcune settimane: le ultime sulle condizioni di Svilar e quando torna.

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Pessime notizie per la Roma che perde uno dei suoi punti fermi proprio quando ricomincia il campionato dopo la lunga sosta.

Mile Svilar è infatti costretto a fermarsi per un infortunio piuttosto serio, che lo terrà fuori a lungo.

Ma cosa si è fatto il portiere della Roma? E quando torna Svilar dopo l'infortunio? Chi gioca al suo posto?

  • L'INFORTUNIO DI SVILAR

    Mile Svilar ha accusato un problema al dito del piede che si è poi rivelato qualcosa di più serio.

    Ad annunciarlo è stato Gasperini nella conferenza della vigilia di Como-Roma: "Purtroppo lo abbiamo perso per alcune settimane, ha avuto una frattura da stress dopo una spinta in allenamento, la frattura riguarda la parte inferiore del quinto dito. Non è una frattura scomposta. E' una brutta tegola, ma nelle stagioni molto lunghe possono capitare imprevisti come questi".

  • QUANDO TORNA SVILAR

    Anche riguardo ai tempi di recupero necessari per rivedere in campo Svilar, è stato Gasperini a fare chiarezza.

    "Non è una frattura scomposta, ma richiederà almeno un mese di guarigione, decideranno se applicare un rinforzo come una vita, ma questo prolungherà i tempi del recupero a dopo la sosta" ha sottolineato il tecnico della Roma.

    Svilar dunque tornerà a disposizione solo a metà novembre saltando tutto il ciclo di partite che attende i giallorossi.

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  • QUALI PARTITE SALTA SVILAR

    Oltre alla trasferta di domenica 11 ottobre a Como, Svilar come detto salterà molte partite sia in campionato che in Champions League.

    Il portiere non giocherà contro Real Madrid, Genoa, Slovan Bratislava, Napoli, Cagliari, Udinese, Manchester United e Sassuolo.

    Il rientro di Svilar potrebbe avvenire dopo la sosta nella trasferta di Parma.

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