L'infortunio di Svilar è serio, le ultime sulle sue condizioni: c'è frattura, quando torna e quali partite salta il portiere della Roma

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Pessime notizie per la Roma che perde uno dei suoi punti fermi proprio quando ricomincia il campionato dopo la lunga sosta.
Mile Svilar è infatti costretto a fermarsi per un infortunio piuttosto serio, che lo terrà fuori a lungo.
Ma cosa si è fatto il portiere della Roma? E quando torna Svilar dopo l'infortunio? Chi gioca al suo posto?