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Lelio Donato

Svilar in dubbio per Como-Roma? Le condizioni del portiere giallorosso e chi giocherebbe al suo posto

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Il portiere della Roma non è al meglio e la sua presenza contro il Como sarebbe a rischio: le ultime sulle condizioni di Svilar, chi giocherebbe al suo posto.

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Scatta l'allarme Svilar alla Roma.

Il portiere giallorosso soffre di un fastidioso problema fisico che ne mette in dubbio la presenza contro il Como.

L'eventuale assenza di Svilar rappresenterebbe un problema non di poco conto per Gasperini.

Di seguito le ultime sulle condizioni del portiere giallorosso e chi giocherebbe al suo posto in Como-Roma.

  • SVILAR IN DUBBIO PER COMO-ROMA

    Ma cos'ha Svilar? Perché rischia di saltare Como-Roma?

    Secondo quanto riporta 'Il Tempo', il portiere soffrirebbe di un problema al dito di una mano e l'ottimismo dei giorni scorsi per un completo recupero immediato avrebbe lasciato spazio ad un moderato pessimismo.

    La sua presenza contro il Como quindi è da considerarsi in dubbio.

  • CHI GIOCHEREBBE AL SUO POSTO

    Mile Svilar è ovviamente un punto fermo della Roma, dunque si farà di tutto per averlo a disposizione già contro il Como.

    Nel caso in cui non dovesse farcela a sostituirlo tra i pali giallorossi dovrebbe essere Pierluigi Gollini, ovvero l'attuale secondo portiere della Roma.

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  • IL RAPPORTO GOLLINI-GASPERINI

    Ai tempi dell'Atalanta peraltro c'erano stati alcuni problemi tra Gasperini e Gollini.

    "Non sono andato via per scelta tecnica, ma per problemi con una persona" disse il portiere a proposito della scelta di lasciare Bergamo nel 2021 riferendosi all'allenatore.

    Problemi che però sono stati risolti tanto che Gollini ha già giocato nella scorsa stagione in Europa League prendendosi i complimenti di Gasperini: "Con lui ho avuto problemi e non lo volevo più vedere, anzi lui aveva problemi con me. L’ho ritrovato qua maturato e cresciuto. Ha lavorato benissimo in tutti questi mesi.

    Si è tolto un po’ di farfalle, in allenamento fa delle cose straordinarie che non ha fatto questa sera ma è dovuto dal fatto che era tanto tempo che non faceva". 

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