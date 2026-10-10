Svilar in dubbio per Como-Roma? Le condizioni del portiere giallorosso e chi giocherebbe al suo posto

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Scatta l'allarme Svilar alla Roma.
Il portiere giallorosso soffre di un fastidioso problema fisico che ne mette in dubbio la presenza contro il Como.
L'eventuale assenza di Svilar rappresenterebbe un problema non di poco conto per Gasperini.
Di seguito le ultime sulle condizioni del portiere giallorosso e chi giocherebbe al suo posto in Como-Roma.