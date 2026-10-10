Svilar in dubbio per Como-Roma? Le condizioni del portiere giallorosso e chi giocherebbe al suo posto

Ai tempi dell'Atalanta peraltro c'erano stati alcuni problemi tra Gasperini e Gollini.

"Non sono andato via per scelta tecnica, ma per problemi con una persona" disse il portiere a proposito della scelta di lasciare Bergamo nel 2021 riferendosi all'allenatore.

Problemi che però sono stati risolti tanto che Gollini ha già giocato nella scorsa stagione in Europa League prendendosi i complimenti di Gasperini: "Con lui ho avuto problemi e non lo volevo più vedere, anzi lui aveva problemi con me. L’ho ritrovato qua maturato e cresciuto. Ha lavorato benissimo in tutti questi mesi.

Si è tolto un po’ di farfalle, in allenamento fa delle cose straordinarie che non ha fatto questa sera ma è dovuto dal fatto che era tanto tempo che non faceva".