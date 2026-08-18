Chi è Costantino Favasuli, nuovo acquisto del Napoli: ruolo, caratteristiche, carriera e dove giocherà con Allegri

Il percorso di Favasuli, inoltre, a giugno si è impreziosito dell’esordio con la Nazionale. In occasione della amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, infatti, Costantino è stato utilizzato da Baldini, CT ad interim dell’Italia. Una soddisfazione enorme per un ragazzo che di gavetta ne ha fatta tanta, a partire dai primi calci nella Scuola Calcio Segato. Una dimostrazione evidente di come il talento e la gavetta, alla fine, paghino: ora per Favasuli sono pronte ad aprirsi le porte del Napoli.