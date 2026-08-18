Chi è Costantino Favasuli, nuovo acquisto del Napoli: ruolo, caratteristiche, carriera e dove giocherà con Allegri

Il Napoli ha preso l’erede di Giovanni Di Lorenzo. Il club azzurro ha infatti portato all’ombra del Vesuvio Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro classe 2004.
Si tratta di un giocatore emergente, ma che nell’ultima stagione di B ha fatto grandissime cose con i giallorossi di Aquilani, sfiorando la promozione in Serie A.
Per questo la società di Aurelio De Laurentiis, sempre attenta a cosa succede nel torneo cadetto, ha deciso di affondare il colpo su di lui.
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