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Italy U21 v North Macedonia U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Chi è Costantino Favasuli, nuovo acquisto del Napoli: ruolo, caratteristiche, carriera e dove giocherà con Allegri

Calciomercato
Serie A
Napoli
C. Favasuli

Dopo diverse settimane, il club partenopeo per un colpo di prospettiva: l'esterno del Catanzaro, convocato da Baldini in Nazionale a giugno, indosserà la maglia azzurra.

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Il Napoli ha preso l’erede di Giovanni Di Lorenzo. Il club azzurro ha infatti portato all’ombra del Vesuvio Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro classe 2004.

Si tratta di un giocatore emergente, ma che nell’ultima stagione di B ha fatto grandissime cose con i giallorossi di Aquilani, sfiorando la promozione in Serie A.

Per questo la società di Aurelio De Laurentiis, sempre attenta a cosa succede nel torneo cadetto, ha deciso di affondare il colpo su di lui.


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  • Italy U21 v North Macedonia U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    CHI È COSTANTINO FAVASULI

    Costantino Favasuli nasce a Reggio Calabria nell’aprile del 2024. Cresce nella realtà locale della Scuola Calcio Armando Segato, affiliata alla Juventus. Sono, però, gli scout della Fiorentina ad accorgersi del suo talento: Favasuli a soli 14 anni si trasferisce a Firenze. Con i viola vincerà due Coppa Italia e una Supercoppa Primavera, prima di andare in prestito a Ternana e Bari. La svolta nella sua carriera, però, arriva nel luglio del 2025, quando firma a titolo definitivo con il Catanzaro.

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  • Liberali CatanzaroUfficio Stampa US Catanzaro

    STAGIONE SUPER IN SERIE B

    Con i giallorossi di Aquilani, che Favasuli ritrova dopo l’esperienza congiunta nella Primavera della Fiorentina, fa una grande stagione: totalizza 42 presenze, spingendosi fino alla finale dei playoff per la A. Mantiene un livello costante, che lo porta a essere il miglior terzino della B, guadagnandosi la costante convocazione dell’Under 21 di Silvio Baldini. 

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  • Di Lorenzo NapoliGetty Images

    L’EREDE DI DI LORENZO

    Il Napoli ha finalmente chiuso la trattativa: il club azzurro ha trovato un accordo con il Catanzaro sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro con obbligo di riscatto a 6,2 milioni, più un altro milione di bonus.

    Il laterale firmerà un lungo accordo: è pronto un contratto fino al 2031, con il laterale nativo di Reggio Calabria che è destinato a essere l’erede del quasi 33enne Giovanni Di Lorenzo. Nella stagione ventura potrebbe fare da alternativa all’ex Empoli, per poi prendere il suo posto (o di Politano) sulla corsia di destra del Napoli.


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  • Italy U21 v North Macedonia U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    DALLA SEGATO ALLA NAZIONALE ITALIANA

    Il percorso di Favasuli, inoltre, a giugno si è impreziosito dell’esordio con la Nazionale. In occasione della amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, infatti, Costantino è stato utilizzato da Baldini, CT ad interim dell’Italia. Una soddisfazione enorme per un ragazzo che di gavetta ne ha fatta tanta, a partire dai primi calci nella Scuola Calcio Segato. Una dimostrazione evidente di come il talento e la gavetta, alla fine, paghino: ora per Favasuli sono pronte ad aprirsi le porte del Napoli.

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