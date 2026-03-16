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Leonard Prescott IMAGO / Passion2Press
Francesco Schirru

Bayern-Atalanta con un 16enne in porta, non in virtù del 6-1 di Bergamo: i bavaresi non hanno alternative

Clamorosamente il Bayern Monaco deve fare i conti con quattro infortuni su quattro tra i propri portieri, per questo, a meno di un recupero lampo, in porta ci sarà il classe 2009 Leonard Prescott.

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Chissà se tra una decina di anni il mondo del calcio guarderà indietro ricordando come quel grande portiere di Leonard Prescott sia riuscito a giocare la prima partita di Champions League all'età di 16 anni, totalmente all'improvviso. Il presente mondiale è orrendo, ma è anche tutto ciò a cui si cuò pensare senza guardare troppo oltre. Classe 2009, qualora il Bayern non dovesse recuperare nessuno dei suoi portieri, difenderà la porta dei bavaresi contro l'Atalanta.

Non si tratta dunque di una presa in giro contro l'Atalanta dopo il 6-1 dell'andata, ma bensì di una necessità: il Bayern non può fare a meno di schierare Prescott, visti i contemporanei infortuni di Neuer, Urbig, Ulreich e Klanac. Se non ci sarà un recupero lampo nella giornata di martedì 17 marzo, allora la Dea se la vedrà contro il giovanissimo estremo difensore nord-americano.

I pianeti si sono allineati in questi giorni per permettere a Prescott di giocare Bayern Monaco-Atalanta, anche perchè senza un così roboante successo nella partita d'andata probabilmente Kompany avrebbe cercato di far stringere i denti a uno dei portieri presenti in prima squadra, conscio di come l'esperienza sia spesso, anche se non sempre, fondamentale in una gara che vale i quarti di Champions.

  • L'ASCESA DI PRESCOTT

    Prescott potrebbe giocare Bayern-Atalanta da titolare all'età di 16 anni, dopo essere passato dall'Under 15 all'Under 19 solamente nel 2025. Un salto che dimostra quando i bavaresi ripongano grande fiducia nel nativo di New York, che dopo aver lasciato le giovanili dell'Union Berlino si è unito a quelle del Monaco nel 2023.

    La storia di Prescott sembra essere pronta per far parte di una sceneggiatura che sarà scritta nella propria patria, considerando che oltre al salto dall'Under 15 alla Champions nel giro di un anno, c'è anche da ricordare come l'adolescente abbia svolto il ruolo di raccattapalle all'Allianz Arena durante le partite del Bayern Monaco.

    Attualmente Prescott gioca nel campionato tedesco Under 19 e nella Youth League, dove ha giocato quattro partite con tre sconfitte e dieci reti subite.

    Prescott può contare su ottimi riflessi, sulla qualità palla al piede e un'altezza impressionante di 196 cm.
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  • GLI INFORTUNI DEL BAYERN

    Uno dopo l'altro sono caduti tutti i portieri di Kompany. Manuel Neuer è alle prese con un nuovo strappo al polpaccio sinistro, mentre Urbug ha riportato una commozione cerebrale a seguito di un violento impatto con l'atalantino Kristovic.

    Ulreich tornerà solamente ad aprile per uno strappo, mentre il quarto portiere Klanac deve fare i conti con un problema alla coscia che non gli permetterà di giocare il ritorno degli ottavi contro l'Atalanta.

    Nell'ultima partita di campionato contro il Bayer Leverkusen il titolare è stato Ulreich, k.o per un mese dopo la stessa, mentre Prescott risultava l'unico estremo difensore in panchina, ora pronto all'ulteriore salto. L'inizio della sua carriera.

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  • OCCHIO A BARTL

    Non è comunque da escludere che invece di Prescott possa giocare Bartl, 19enne che milita nella seconda squadra del Bayern Monaco, nella quarta serie tedesca. 

    Il Bayern non vorrebbe correre rischi togliendo alla seconda squadra il proprio titolare, per questo Prescott, anche in virtù del 6-1 dell'andata, sembra a sorpresa il favorito per giocare contro l'Atalanta.

    Qualora venga scelto Bartl, Prescott sarà comunque in panchina: un grande risultato per un 16enne che non ha mai giocato da professionista e compirà 17 anni solamente il prossimo settembre.

  • I PORTIERI PIÙ GIOVANI

    Qualora dovesse giocare contro l'Atalanta, Prescott non sarà il più giovane giocatore nella storia della Champions League.

    A 16 anni e 6 mesi verrebbe dopo il talentino dell'Arsenal Downman, in grado di scendere in campo in questa Champions a 15 anni stabilendo un record storico, ma anche dopo Moukoko, Yamal, Babayaro, Cherki, Salmon, Tielemans e Halilovic.

    In termini di portieri, però, non si è mai visto un 16enne in campo in Champions League: Prescott può spazzare via il record di Vandevoordt, in campo a 17 anni e 9 mesi in Napoli-Genk del 2019.

    Prescott migliorerebbe il record di oltre un anno, come secondo portiere minorenne nella storia della Champions.

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