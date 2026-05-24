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champions league trophyGetty Images
Francesco Schirru

Champions 26/2027, tutto quello che c'è da sapere: dalle date alle qualificate, passando per fasce e sorteggi

Champions League
Inter
Napoli

Conclusi i campionati europei, è tempo di pensare alla prossima edizione di Champions League che comincerà in estate: tra le squadre qualificate anche quattro italiane.

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In un calcio pregno di partite e dai tornei sempre più grandi, non si può pensare alla conclusione di un torneo che già si pensa al prossimo. Basti pensare alla Champions League, che in seguito alla finalissima 2026 tra PSG e Arsenal vedrà la nuova edizione al via appena un mese più tardi, con il sorteggio della primissima fase previsto appena due settimane dopo.

Un sorteggio, quello del primo turno preliminare 2026/2027, che non riguarderà le quattro squadre italiane qualificate, di scena in Champions direttamente nella fase campionato a girone unico al via a settembre. Il format è lo stesso delle ultime annate: un solo gruppo e 36 compagini qualificate che si daranno battaglia fino al maggio successivo per vincere il massimo trofeo a Madrid, nello stadio dell'Atletico.

La maggior parte delle squadre ha ottenuto l'accesso al girone direttamente tramite la posizione in campionato, mentre una percentuale accederà al massimo torneo direttamente tramite i turni preliminari che concluderanno il numero delle partecipanti a fine agosto 2026.

  • TUTTE LE QUALIFICATE (FIN QUI)

    Inghilterra: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

    Italia: Inter, Napoli

    Spagna: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal, Betis

    Germania: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Stoccarda

    Francia: PSG, Lens, Lille

    Olanda: PSV, Feyenoord

    Portogallo: Porto, Sporting

    Resto d'Europa: Bruges (Belgio), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Galatasaray (Turchia), Shakhtar Donetsk (Ucraina)

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  • SORTEGGIO: REGOLAMENTO CONFERMATO

    Conclusi i playoff, ultima fase pre-girone, si svolgerà il sorteggio per determinare le otto partite che ogni squadra dovrà affrontare nel corso del gruppo di Champions League.

    Le modalità sono le stesse degli ultimi anni: ogni squadra gioca contro otto squadre, con quattro match in casa e quattro in trasferta (dunque non tutte le avversarie vengono sfidate sia tra le mura amiche che fuori).

    Il sorteggio determina le squadre da affrontare con una semplice regola: in base al Ranking UEFA ogni team è inserito in una delle quattro fasce ed ognuno sfida due squadre provenienti da ognuna delle quattro.

    Le prime otto del girone giocano gli ottavi, quelle dal nono al ventiquattresimo posto prendono parte agli spareggi. Le ultime, infine, sono eliminate senza poter retrocedere in Europa League.

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  • LE FASCE PER IL SORTEGGIO (FIN QUI)

    Le fasce, composte da nove team ciascuna, verranno completate solamente dopo l'accesso al girone delle ultime qualificate via playoff (sette squadre), con la maggior parte che finirà nella quarta in virtù del basso punteggio Ranking UEFA.

    Tra le italiane solo l'Inter sarà in prima fascia, dominata dalle big assolute d'Europa: questa è l'unica già completa.Il Napoli partirà dalla terza.

    Prima fascia: Bayern, Real, PSG, Liverpool Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid

    Seconda fascia: Borussia Dortmund, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis

    Terza fascia: Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar

    Quarta fascia: Lens

    PSV, Feyenoord e Lille sono in bilico tra seconda e terza. Galatasaray, Slavia Praga e Stoccarda, infine, non sanno ancora se giocheranno in terza o in quarta.

  • DATE E CALENDARIO

    Il 16 giugno le squadre di scena nel primo turno preliminare conosceranno la propria gara, che si giocherà tra il 7 e il 15 luglio (andata e ritorno).

    Il 17 giugno è invece previsto il sorteggio del secondo turno che si svolgerà sempre a luglio, tra il 21 e il 29 (sempre andata e ritorno).

    Il primo sorteggio di luglio sarà quello del 20, che disegnerà le gare del terzo turno previsto ad agosto, tra il 4 e l'11.

    Il 3 agosto ci sarà il sorteggio dei playoff, che verranno disputati il 18, 19, 25 e 26 del mese.

    A settembre comincerà la fase campionato, con le 36 squadre che conosceranno le proprie avversarie il 27 agosto: le otto sfide del girone sono in programma dall'8 al 10 settembre, il 13, 14, 20 e 21 ottobre, il 3, 4, 24 e 25 novembre, l'8 e il 9 dicembre e infine il 19, 20 e 27 gennaio.

    Gli spareggi della Champions 26/27 sono previsti tra il 16 e il 24 febbraio, con il sorteggio specifico programmato per il 29 gennaio.

    L'ultimo sorteggio della stagione metterà insieme le gare e il tabellone dagli ottavi alla finale: dopo il 26 febbraio le sfide si giocheranno a metà marzo (ottavi), metà aprile (quarti), fine aprile e inizio maggio (semifinali).

    La finalissima al Metropolitano di Madrid è prevista il 5 giugno 2027.

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