Champions 26/2027, tutto quello che c'è da sapere: dalle date alle qualificate, passando per fasce e sorteggi

Il 16 giugno le squadre di scena nel primo turno preliminare conosceranno la propria gara, che si giocherà tra il 7 e il 15 luglio (andata e ritorno).

Il 17 giugno è invece previsto il sorteggio del secondo turno che si svolgerà sempre a luglio, tra il 21 e il 29 (sempre andata e ritorno).

Il primo sorteggio di luglio sarà quello del 20, che disegnerà le gare del terzo turno previsto ad agosto, tra il 4 e l'11.

Il 3 agosto ci sarà il sorteggio dei playoff, che verranno disputati il 18, 19, 25 e 26 del mese.

A settembre comincerà la fase campionato, con le 36 squadre che conosceranno le proprie avversarie il 27 agosto: le otto sfide del girone sono in programma dall'8 al 10 settembre, il 13, 14, 20 e 21 ottobre, il 3, 4, 24 e 25 novembre, l'8 e il 9 dicembre e infine il 19, 20 e 27 gennaio.

Gli spareggi della Champions 26/27 sono previsti tra il 16 e il 24 febbraio, con il sorteggio specifico programmato per il 29 gennaio.

L'ultimo sorteggio della stagione metterà insieme le gare e il tabellone dagli ottavi alla finale: dopo il 26 febbraio le sfide si giocheranno a metà marzo (ottavi), metà aprile (quarti), fine aprile e inizio maggio (semifinali).

La finalissima al Metropolitano di Madrid è prevista il 5 giugno 2027.