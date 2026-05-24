Champions 26/2027, tutto quello che c'è da sapere: dalle date alle qualificate, passando per fasce e sorteggi

In un calcio pregno di partite e dai tornei sempre più grandi, non si può pensare alla conclusione di un torneo che già si pensa al prossimo. Basti pensare alla Champions League, che in seguito alla finalissima 2026 tra PSG e Arsenal vedrà la nuova edizione al via appena un mese più tardi, con il sorteggio della primissima fase previsto appena due settimane dopo.
Un sorteggio, quello del primo turno preliminare 2026/2027, che non riguarderà le quattro squadre italiane qualificate, di scena in Champions direttamente nella fase campionato a girone unico al via a settembre. Il format è lo stesso delle ultime annate: un solo gruppo e 36 compagini qualificate che si daranno battaglia fino al maggio successivo per vincere il massimo trofeo a Madrid, nello stadio dell'Atletico.
La maggior parte delle squadre ha ottenuto l'accesso al girone direttamente tramite la posizione in campionato, mentre una percentuale accederà al massimo torneo direttamente tramite i turni preliminari che concluderanno il numero delle partecipanti a fine agosto 2026.