Cagliari-Napoli 0-1, pagelle e tabellino: McTominay vale il -6 alla vetta. Politano ovunque, Rodriguez soffre

Napoli a -6 dal primo posto. In attesa delle partite di Milan e Inter, i partenopei scavalcano i rossoneri avvicinandosi alla capolista dopo il successo di misura ottenuto a Cagliari. In Sardegna finisce 1-0 in virtù del goal di McTominay, che ha trovato la rete alla prima azione offensiva. Una rete che alla fine è risultata abbastanza per ottenere tre punti fondamentali in ottica secondo posto e chissà, primo.

Dall'altra parte il Cagliari continua nella sua striscia negativa contro il Napoli in terra isolana, considerando come l'ultimo successo sia arrivato addirittura nel 2009, con Max Allegri come allenatore. Relativamente a questa stagione, dopo aver vissuto un buon periodo a inizio anno il team rossoblù è reduce da sette gare senza vittoria che l'hanno riportata in piena lotta per rimanere in Serie A: il terzultimo posto è distante appena sei punti, con la Cremonese 18esima che affronterà il Parma al Tardini.

Grande delusione per i tifosi rossoblù, che a fine partita hanno espresso tutto il proprio malcontento. Parliamo del resto di una gara in cui il Cagliari non ha mai tirato in porta, al contrario di un Napoli che ha impegnato a più riprese Caprile, il quale nel primo minuto ha però regalato il corner da cui è nato il goal del successo ospite. Nei primi 15 minuti di gara il gruppo ultras Sconvolts era rimasto fuori dallo stadio per protestare contro gli ultimi risultati negativi, a cui si è aggiunto quello contro la nuova seconda in classifica, il Napoli di Conte.