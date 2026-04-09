C'è l'ostacolo Pisa, Gasperini sprona la Roma: "Se vinciamo a qualcuna ci avviciniamo"

Si aprirà allo stadio Olimpico, dove la Roma ospiterà il Pisa, il trentaduesimo turno del campionato di Serie A.
Ad affrontarsi nell'anticipo in programma nella serata di venerdì, saranno due squadre che scenderanno in campo ovviamente con obiettivi diversi.
I giallorossi, dopo la pesante sconfitta per 5-2 subita contro l'Inter, proveranno a ripartire per rilanciarsi nella corsa che conduce al quarto posto e dunque ad un pass per la prossima Champions League, mentre i toscani, che si presenteranno all'appuntamento da fanalino di coda della classifica, cercheranno a tenere vive le residue speranze di salvezza.
Gian Piero Gasperini ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia.