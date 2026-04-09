C'è l'ostacolo Pisa, Gasperini sprona la Roma: "Se vinciamo a qualcuna ci avviciniamo"

"I giocatori in scadenza? Questa situazione c'è da inizio anno, non è stata affrontata prima e quindi non è cambiata, non è una novità. Qui ci sono ragazzi seri, è imprevedibile dire cosa accadrà, dipenderà dalla volontà di tutti. C'è chi è in scadenza, chi è in prestito e chi potrebbe andare sul mercato per esigenze di bilancio, ma in questo momento la cosa non ci riguarda. Pellegrini dopo Milano ci ha messo la faccia, io devo molto a questi ragazzi per come hanno interpretato la stagione e con loro voglio chiuderla bene. Il traguardo è difficile, nessuno ad inizio stagione ci aveva inserito nella corsa per i primi quattro posti, ma vogliamo raggiungerlo. Anche se dovessero essere le ultime partite che facciamo insieme, le faremo al massimo. Non si potrà dire che la Roma non ci ha provato".