Bordocam Inter-Atalanta, la rabbia dei giocatori: "È follia, non scherziamo", spinta di Kolarov a De Roon

Si continua a parlare di Inter-Atalanta, partita giocata ormai qualche giorno fa e terminata 1-1 a San Siro. Dopo l'analisi degli episodi arbitrali su Open VAR, è uscito anche su DAZN Bordocam, la rubrica in cui vengono raccontati i retroscena riguardanti la partita con gli occhi dei protagonisti.
Non sono mancati i momenti di tensione durante Inter-Atalanta, ovviamente nel finale, tra il goal del pareggio firmato da Krstovic su cui ci sono state fortissime proteste degli interisti per il contatto tra Sulemana e Dumfries fino al calcio di Scalvini su Frattesi in area di rigore.