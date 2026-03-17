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Inter Getty Images
Andrea Ajello

Bordocam Inter-Atalanta, la rabbia dei giocatori: "È follia, non scherziamo", spinta di Kolarov a De Roon

Tutti i retroscena di Inter-Atalanta, dal fallo non fischiato su Dumfries al possibile rigore per i padroni di casa e le proteste nel finale.

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Si continua a parlare di Inter-Atalanta, partita giocata ormai qualche giorno fa e terminata 1-1 a San Siro. Dopo l'analisi degli episodi arbitrali su Open VAR, è uscito anche su DAZN Bordocam, la rubrica in cui vengono raccontati i retroscena riguardanti la partita con gli occhi dei protagonisti. 

Non sono mancati i momenti di tensione durante Inter-Atalanta, ovviamente nel finale, tra il goal del pareggio firmato da Krstovic su cui ci sono state fortissime proteste degli interisti per il contatto tra Sulemana e Dumfries fino al calcio di Scalvini su Frattesi  in area di rigore. 

  • LE REAZIONI AL GOAL DELL'ATALANTA: "NON SCHERZIAMO"

    Ederson dice subito a Dumfries di essere scivolato, confermando anche la tesi di Manganiello che lo ripete all'olandese scatenando la reazione incredula del giocatore interista. Contrariati ovviamente i giocatori dell'Inter. "Macché scivolato" le parole di Mkhitaryan mentre De Vrij non si spiega la decisione: "Non puoi non fischiare questo fallo". Così come Zielinski che rivolgendosi all'arbitro dice: "Non scherziamo". 

    Nel frattempo, a bordo campo si scaldano gli animi con le proteste della panchina interista e di Chivu. A quel punto l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino interviene e avvicinandosi a Chivu: "Cristian è andato con la mano ma lui si è buttato".

    Una volta convalidato il goal, anche Barella commenta incredulo: "E' follia".

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  • L'ESPULSIONE DI CHIVU: "SE NON STA DENTRO LO BUTTO FUORI"

    Proprio durante il check del VAR, Chivu riceve la prima ammonizione entrando in campo per protestare e segnalare come ci fosse il fallo su Dumfries. In particolare l'allenatore sottolinea il tocco sullo scarpino dell'olandese indicando proprio il punto del contatto. 

    Manganiello, vedendo Chivu a bordo campo avvisa il quarto uomo, che era a due passi dal tecnico: "Se non sta dentro lo butto fuori". L'allenatore rumeno però entra nuovamente in campo e a quel punto l'arbitro decide di espellerlo con il secondo cartellino giallo. Chivu uscendo dal campo ribadisce: "E' fallo, fallo tutta la vita". 

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  • FRATTESI A SCALVINI: "MI HAI PRESO, GIURO"

    Pochi secondi dopo la ripresa del gioco arriva il secondo episodio che fa discutere, ovvero il contatto tra Scalvini e Frattesi  in area di rigore con le proteste dei padroni di casa e in particolare del centrocampista italiano.

    Frattesi da terra si rivolge al connazionale: "Scalvo mi hai preso, giuro su mia madre. Mi ha preso, 100%". Non è dello stesso avviso il difensore dell'Atalanta: "Non ho calciato, ero fermo". Una volta capito che non sarebbe stato fischiato il rigore, Frattesi dice a Manganiello: "Neanche un controllo? Ma come fate?". 

  • TENSIONE TRA KOLAROV E I GIOCATORI DELL'ATALANTA

    Al triplice fischio l'Inter accerchia il direttore di gara; Dumfries prova ancora a parlare con Manganiello chiedendo spiegazioni ma gli animi si accendono soprattutto tra Kolarov e qualche giocatore dell'Atalanta.

    Il vice di Chivu, quando De Roon gli passa davanti lo spinge; a sua volta l'olandese risponde con una leggera spinta. Poi lo stesso Kolarov se la prende con Djimsiti a distanza; il difensore atalantino lo "invita" a vedersi dentro gli spogliatoi. 

    Uscendo dal campo, alla fine, Manganiello prova a calmare Dumfries: "Parliamo dentro, parliamo dentro". 

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