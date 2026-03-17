Bordocam Inter-Atalanta, la rabbia dei giocatori: "È follia, non scherziamo", spinta di Kolarov a De Roon

Pochi secondi dopo la ripresa del gioco arriva il secondo episodio che fa discutere, ovvero il contatto tra Scalvini e Frattesi in area di rigore con le proteste dei padroni di casa e in particolare del centrocampista italiano.

Frattesi da terra si rivolge al connazionale: "Scalvo mi hai preso, giuro su mia madre. Mi ha preso, 100%". Non è dello stesso avviso il difensore dell'Atalanta: "Non ho calciato, ero fermo". Una volta capito che non sarebbe stato fischiato il rigore, Frattesi dice a Manganiello: "Neanche un controllo? Ma come fate?".