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Inter-Atalanta Dumfries FrattesiGetty Images
Andrea Ajello

Open Var Inter-Atalanta, l'analisi degli episodi: goal di Krstovic regolare, nessun fallo su Dumfries, c'era il rigore su Frattesi

L'analisi degli episodi di Inter-Atalanta, dalla spinta non fischiata su Dumfries al contatto Scalvini-Frattesi in area di rigore.

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L'ultima giornata di Serie A è stata piena di discussioni per quanto riguarda gli episodi arbitrali. I casi più rilevanti sono accaduti a San Siro sabato nel match tra Inter e Atalanta, terminato 1-1 tra mille polemiche.

Due situazioni, entrambe nel finale, hanno fatto arrabbiare i nerazzurri; prima il goal segnato da Nikola Krstovic dopo che Denzel Dumfries era caduto precedentemente per il tocco di Sulemana e poi il possibile rigore a favore dell'Inter per il contatto tra Scalvini e Frattesi.

Ad Open Var su DAZN come ogni settimana sono usciti gli audio della sala Var e sono stati analizzati dall'AIA gli episodi della giornata di campionato e in particolare a parlare è stato Dino Tommasi, componente della CAF. 

  • CONTATTO SULEMANA-DUMFRIES: L'AUDIO VAR

    Questa la lunga conversazione in sala Var tra Matteo Gariglio e Daniele Chiffi (Avar): "Fallo, possibile anche fallo di mano, hanno dato goal in campo. Allora spingerlo non spinge, voglio vedere se c'è un contatto basso chiaro, per me non ci sono spinte guarda. La spinta non c'è, lui è davanti, contatti bassi non ce ne sono e lui col tallone gli tocca le gambe. Devo vedere se c'è un contatto sulla gamba dietro. Lo tocca prima quando è a terra. Lui gli prende il piede destro dietro basso, poi si lascia un po' andare. Glielo facciamo vedere?"

    "Aspetta fammelo vedere di nuovo". 

    "Guardalo in dinamica. No però non lo prende mai, lui fa un po' di bicicletta,

    "C'è un contatto con la gamba sinistra quando la alza".

    "Che dici, per te è fallo o no? Perché sotto non c'è contatto, per me non è fallo. Dani vado, rete regolare. Ho controllato tutto, non ci sono contatti bassi e la spinta non è tale da fare fallo. Non c'è mai un contatto chiaro dove lo sgambetta, è lui che fa la bicicletta". 

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  • NIENTE FALLO SU DUMFRIES, DECISIONE CORRETTA

    Decisione corretta come spiega Dino Tommasi, componente della CAF: "Non c'è spinta, c'è un appoggio della mano appena, il contatto basso tentano di valutarlo ma si accorgono che non c'è alcuna tipologia di fallo, avviene un contatto in caduta ma assolutamente non falloso. Decisione corretta sul campo e anche ben analizzata in Sala Var". 

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  • FRATTESI-SCALVINI, IL VAR: "CONTATTO LEGGERISSIMO"

    Sul rigore chiesto dall'Inter per il contatto tra Scalvini e Frattesi, questo il dialogo in Sala VAR: "Vedi come è rimasto giù, lui ha detto nulla, vediamolo, qui gioca il pallone, molto leggero, fallo vedere in dinamica, il contatto c'è ma è leggerissimo. Non gli dà un calcio". 

  • ERA RIGORE PER l'INTER: "OFR DOVEROSA"

    In questo caso la scelta però è sbagliata commenta Tommasi: "In verità Frattesi anticipa Scalvini e resta nella possibilità di giocare il pallone e subisce un calcio, questo è calcio di rigore, ne abbiamo avuti in passato, poteva essere visto in campo ma la sala Var avrebbe dovuto intervenire con una OFR doverosa".

    Nella stessa azione poi Dumfries e Ederson finiscono a terra e Manganiello fischia punizione in area di rigore dell'Atalanta a favore della squadra di Palladino: "Certamente, poco da dire, fallo alla difesa su Ederson da parte di Dumfries, lo trattiene e lo porta a terra", l'analisi a Open Var.

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