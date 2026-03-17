Open Var Inter-Atalanta, l'analisi degli episodi: goal di Krstovic regolare, nessun fallo su Dumfries, c'era il rigore su Frattesi

In questo caso la scelta però è sbagliata commenta Tommasi: "In verità Frattesi anticipa Scalvini e resta nella possibilità di giocare il pallone e subisce un calcio, questo è calcio di rigore, ne abbiamo avuti in passato, poteva essere visto in campo ma la sala Var avrebbe dovuto intervenire con una OFR doverosa".

Nella stessa azione poi Dumfries e Ederson finiscono a terra e Manganiello fischia punizione in area di rigore dell'Atalanta a favore della squadra di Palladino: "Certamente, poco da dire, fallo alla difesa su Ederson da parte di Dumfries, lo trattiene e lo porta a terra", l'analisi a Open Var.