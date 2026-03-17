Open Var Inter-Atalanta, l'analisi degli episodi: goal di Krstovic regolare, nessun fallo su Dumfries, c'era il rigore su Frattesi

L'ultima giornata di Serie A è stata piena di discussioni per quanto riguarda gli episodi arbitrali. I casi più rilevanti sono accaduti a San Siro sabato nel match tra Inter e Atalanta, terminato 1-1 tra mille polemiche.
Due situazioni, entrambe nel finale, hanno fatto arrabbiare i nerazzurri; prima il goal segnato da Nikola Krstovic dopo che Denzel Dumfries era caduto precedentemente per il tocco di Sulemana e poi il possibile rigore a favore dell'Inter per il contatto tra Scalvini e Frattesi.
Ad Open Var su DAZN come ogni settimana sono usciti gli audio della sala Var e sono stati analizzati dall'AIA gli episodi della giornata di campionato e in particolare a parlare è stato Dino Tommasi, componente della CAF.