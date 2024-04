Bonucci fuori dai convocati: il Fenerbahce gli concede dei giorni liberi

Il difensore italiano non si aggrega alla squadra prima del derby contro il Besiktas. Per lui qualche giorno libero, tornerà ad allenarsi a maggio.

Non è un anno memorabile quello che sta vivendo Leonardo Bonucci. L'ex difensore della Juventus continua il suo periodo negativo, indipendentemente dal campionato che si trova a disputare.

Il centrale difensivo campione d'Europa con l'Italia nel 2021, non è stato convocato dal Fenerbahce per la gara in programma sabato 27 aprile contro il Besiktas.

Una scelta che arriva qualche giorno dopo l'errore decisivo di Bonucci dai dischetto nella sfida dei quarti di Conference League contro l'Olympiakos.