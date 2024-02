Dopo il pesante ko col Napoli, l'allenatore del Sassuolo è già in discussione: anche Ballardini e Grosso tra i possibili sostituti.

Il goal di Racic aveva fatto ben sperare i tifosi emiliani, prima della valanga Napoli che si è abbattuta sui resti di un Sassuolo inerme e incapace di reagire.

Così Emiliano Bigica, dopo l'esordio come allenatore della prima squadra neroverde, rischia già il posto in panchina per il tonante 1-6 subito al Mapei contro la squadra di Calzona.

In casa Sassuolo queste sono ore di riflessioni importanti, che potrebbero portare al terzo allenatore stagionale per rincorrere una salvezza che sembra complicarsi sempre di più.