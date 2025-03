Benfica e Barcellona, tocca ancora a voi: un mese e mezzo dopo il clamoroso 4-5 segnato da mille polemiche

Benfica vs Barcellona

Goal e scintille nel primo Benfica-Barcellona della stagione: super rimonta blaugrana tra le polemiche per l'arbitraggio di Makkelie.

Benfica-Barcellona, atto secondo: a un mese e mezzo da quel pazzo 21 gennaio che ci ha regalato ben nove goal, portoghesi e catalani tornano ad affrontarsi nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Appuntamento allo stesso stadio (il 'Da Luz' di Lisbona), anche se stavolta la valenza è diversa: in palio c'è una fetta di qualificazione ai quarti di finale, dove la vincente sfiderà una tra Borussia Dortmund e Lille.

Una sfida, quella disputata nella scorsa League Phase, entrata già di diritto nella storia come una delle più imprevedibili di sempre: un clamoroso 4-5 in rimonta, segnato dalle proteste vibranti dei padroni di casa per l'arbitraggio di Makkelie, tutt'altro che gradito da Pavlidis e compagni.