Atalanta-Lecce probabili formazioni: chi gioca e le ultime su Retegui, De Ketelaere, Lookman, Krstovic, Rebic e Pierotti

Atalanta vs Lecce

Inizialmente in programma venerdì, Atalanta-Lecce si giocherà in posticipo domenicale: le scelte di formazione di Gasperini e Giampaolo.

Atalanta-Lecce, alla fine, si giocherà. Anche se il club salentino ha minacciato di disertare la partita, dopo il rinvio di due giorni deciso dalla Lega a seguito della tragica scomparsa del massaggiatore Graziano Fiorita.

La gara, che si sarebbe dovuta giocare in anticipo venerdì 25 aprile, è stata spostata a domenica 27: si giocherà in posticipo sempre alle 20.45, in contemporanea con Napoli-Torino, anche se il Lecce avrebbe voluto un nuovo rinvio a data da destinarsi.

Passando al lato sportivo, chi giocherà Atalanta-Lecce? Le scelte di formazione dei due allenatori, Gian Piero Gasperini da una parte e Marco Giampaolo dall'altra.