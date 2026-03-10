Goal.com
Palladino Atalanta BayernGetty Images
Francesco Schirru

Atalanta-Bayern 1-6, Palladino abbattuto: "Ingiocabili, il pubblico è stato il migliore in campo"

Enorme disfatta per l'Atalanta, che ha subito sei reti in casa, contro il Bayern Monaco: "Non avevo mai visto dei giocatori così" ha confessato il tecnico della Dea a fine gara.

Nonostante il Bayern sia di gran lunga la squadra più prolifica d'Europa, in pochi si sarebbero aspettati una tale goleada. L'Atalanta ha del resto dimostrato di essere in ottima forma e di aver sempre saputo affrontare le squadre tedesche. Il Bayern Monaco, però, è il Bayern Monaco è il 6-1 maturato a Bergamo mette praticamente fine alle possibilità di passare ai quarti di Champions League.

Partita senza storia quella di Bergamo, in cui l'Atalanta è andata sotto di tre reti nei primi venti minuti, non riuscendo più a rialzarsi. Schierata a sorpresa con la difesa a quattro e con due punte in avanti, la Dea ha sbandato pericolosamente a ogni azione offensiva degli ospiti, tanto da aver rischiato un punteggio ancor superiore. Un punteggio a cui non ha contribuito il maggior marcatore del Bayern, ovvero quel Kane in panchina per un problema al polpaccio non ancora totalmente superato.

Ma con Gnabry, Olise e compagnia in campo, il Bayern ha saputo comunque segnare tre goal a tempo, portando il suo dato stagionale a 134 reti in appena 39 partite: un dato mostruoso, incrementato contro un team di Palladino annientato in lungo e in largo.

  • LE PAROLE DI PALLADINO

    "Facciamo i complimenti al Bayern, è una squadra fortissima" ha affermato Palladino a Sky dopo la roboante sconfitta subita in casa dalla sua Atalanta. "Sono ingiocabili a tratti, faccio i complimenti a tutti, sono impressionanti".

    Difficile salvare qualcuno tra i suoi, dunque Palladino applaude i tifosi dell'Atalanta:

    "Il miglior in campo di oggi è stato pubblico, ci hanno incitato dal primo minuto alla fine nonostante questa sconfitta".

    "Ci dispiace, ci fa male e non volevamo, ma è un'esperienza che ci fa crescere. La rigiocherei così, se siamo arrivati fin qui è perchè abbiamo questa mentalità. Non mi piace snaturarmi".

  • "VALORI DIFFERENTI IN CAMPO"

    "Questa squadra ha sempre dimostrato di saper reagire alle sconfitte, sono sicuro che già sabato contro l'Inter reagiremo" ha aggiunto Palladino su ciò che accadrà d'ora in poi. "Ho detto alla squadra testa su, si recuperano l'energie. Al netto del risultato abbiamo affrontato una squadra forte, ci hanno fatto male come ci aspettavamo. Loro ti palleggiano con questi esterni, ti fanno male se te li porti in casa. Sono orgoglioso dei miei, fino alla fine hanno lottato e sudato la maglia".

    "Il Bayern è cambiato o l'abbiamo studiata male? Ci aspettavamo che ci potessero mettere così in difficoltà, c'erano valori differenti in campo. Noi siamo arrivati qui perché abbiamo avuto questa mentalità. Noi non difenderemo a zona, accettiamo il risultato".

    "O si vince o si impara, non avevo mai visto giocatori con questa qualità, con questo controllo, con questa velocità. Mi hanno impressionato, dalla panchina mi impressiovano come giocavano. Questi sono i valori che hanno in campo, puoi cambiare qualcosa ma questi ti fanno male lo stesso".

  • IL CAMBIO MODULO

    Perchè Palladino ha cambiato modulo per una partita così importante? La questione è relativa ai k.o di Ederson, Scalvini, Raspadori e De Ketelaere:

    "Abbiamo quattro assenti importanti e pochi giocatori in avanti, ho preferito continuare come nel finale come l'Udinese"

    "Volevamo giocarci le ripartenze con le punte di peso, ma effettivamente non siamo mai riusciti a ripartire. Quando riconquistavi palla in tre secondi la riprendevano, vanno dati i meriti agli avversari, erano sempre aggressivi".

  • LE PAROLE DI PASALIC A FINE GARA

    "Complimenti al Bayern, sono fortissimi" ha affermato Pasalic a Sky. "Ho vissuto serate così in passato e la squadra ha sempre saputo reagire, al ritorno cercheremo di giocare con orgoglio".

    "In Europa sono già capitate queste serata, dobbiamo imparare. Abbiamo perso contro City e Liverpool così, ma poi abbiamo fatto bene nel match successivo".

