Atalanta-Bayern 1-6, Palladino abbattuto: "Ingiocabili, il pubblico è stato il migliore in campo"

Nonostante il Bayern sia di gran lunga la squadra più prolifica d'Europa, in pochi si sarebbero aspettati una tale goleada. L'Atalanta ha del resto dimostrato di essere in ottima forma e di aver sempre saputo affrontare le squadre tedesche. Il Bayern Monaco, però, è il Bayern Monaco è il 6-1 maturato a Bergamo mette praticamente fine alle possibilità di passare ai quarti di Champions League.

Partita senza storia quella di Bergamo, in cui l'Atalanta è andata sotto di tre reti nei primi venti minuti, non riuscendo più a rialzarsi. Schierata a sorpresa con la difesa a quattro e con due punte in avanti, la Dea ha sbandato pericolosamente a ogni azione offensiva degli ospiti, tanto da aver rischiato un punteggio ancor superiore. Un punteggio a cui non ha contribuito il maggior marcatore del Bayern, ovvero quel Kane in panchina per un problema al polpaccio non ancora totalmente superato.

Ma con Gnabry, Olise e compagnia in campo, il Bayern ha saputo comunque segnare tre goal a tempo, portando il suo dato stagionale a 134 reti in appena 39 partite: un dato mostruoso, incrementato contro un team di Palladino annientato in lungo e in largo.