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Ascoli o Arezzo, chi va in Serie B a pari punti? Differenza reti, scontri diretti, cosa dice il regolamento della Serie C
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ASCOLI E AREZZO A PARI PUNTI: CHI VA IN SERIE B?
In caso di arrivo a pari punti in testa alla classifica sarebbe l'Arezzo a conquistare la promozione in Serie B.
Decisivi gli scontri diretti: i toscani hanno perso l'ultimo in casa con l'Ascoli 2-1, ma avevano vinto 2-0 nelle Marche, quindi sono in vantaggio praticamente per un goal.
ASCOLI PROMOSSO IN SERIE B SE...
Fa almeno un punto in più dell'Arezzo nelle ultime due giornate contro Guidonia (in casa) e Campobasso (trasferta).
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AREZZO PROMOSSO IN SERIE B SE...
Con sei punti nelle ultime due giornate, l'Arezzo avrebbe la certezza matematica di essere promosso in Serie B a prescindere dai risultati degli Ascoli.
Oppure sarà sufficiente fare semplicemente gli stessi punti dei marchigiani, in svantaggio come detto negli scontri diretti in caso di arrivo a pari merito in classifica.
Per l'Arezzo, però, il calendario è un po' più complicato, visto che se la vedrà in trasferta con la Torres (in corsa per evitare i playout) e Pineto (che si gioca ancora il quarto posto).