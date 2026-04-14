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Ascoli Arezzo tifosiGetty Images
Marco Trombetta

Ascoli o Arezzo, chi va in Serie B a pari punti? Differenza reti, scontri diretti, cosa dice il regolamento della Serie C

Serie C

Chi viene promosso in Serie B tra Ascoli e Arezzo in caso di arrivo a pari punti. Conta la differenza reti o gli scontri diretti?

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  • ASCOLI E AREZZO A PARI PUNTI: CHI VA IN SERIE B?

    In caso di arrivo a pari punti in testa alla classifica sarebbe l'Arezzo a conquistare la promozione in Serie B.

    Decisivi gli scontri diretti: i toscani hanno perso l'ultimo in casa con l'Ascoli 2-1, ma avevano vinto 2-0 nelle Marche, quindi sono in vantaggio praticamente per un goal.

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  • ASCOLI PROMOSSO IN SERIE B SE...

    Fa almeno un punto in più dell'Arezzo nelle ultime due giornate contro Guidonia (in casa) e Campobasso (trasferta).

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  • AREZZO PROMOSSO IN SERIE B SE...

    Con sei punti nelle ultime due giornate, l'Arezzo avrebbe la certezza matematica di essere promosso in Serie B a prescindere dai risultati degli Ascoli.

    Oppure sarà sufficiente fare semplicemente gli stessi punti dei marchigiani, in svantaggio come detto negli scontri diretti in caso di arrivo a pari merito in classifica.

    Per l'Arezzo, però, il calendario è un po' più complicato, visto che se la vedrà in trasferta con la Torres (in corsa per evitare i playout) e Pineto (che si gioca ancora il quarto posto).