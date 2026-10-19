Anguissa e Noa Lang pronti per Napoli-Bodo/Glimt: dagli zero minuti di Venezia alla maglia da titolare?

Qui bisogna cambiare. In tutti i sensi. La mentalità e il modo di approcciare certe partite, certo, ma anche alcuni giocatori.
Massimiliano Allegri lo sa bene. E anche per questo sta pensando alla formazione migliore da opporre al Bodo/Glimt, avversaria di martedì in Champions League, a pochi giorni dalla disfatta di Venezia.
Due elementi, in particolare, sono pronti a riprendersi una maglia da titolare: Frank Anguissa e Noa Lang. Anche se in Laguna non hanno visto il campo neppure per un minuto.
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