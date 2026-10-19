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Anguissa LangGetty Images
Stefano Silvestri

Anguissa e Noa Lang pronti per Napoli-Bodo/Glimt: dagli zero minuti di Venezia alla maglia da titolare?

Champions League
Napoli
Napoli vs Bodoe/Glimt
Bodoe/Glimt
A. Zambo Anguissa
N. Lang

Allegri dovrebbe cambiare diversi elementi rispetto alla partita persa in Laguna. E in Champions League sperano di trovare spazio anche due elementi che sabato non hanno visto il campo.

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Qui bisogna cambiare. In tutti i sensi. La mentalità e il modo di approcciare certe partite, certo, ma anche alcuni giocatori.

Massimiliano Allegri lo sa bene. E anche per questo sta pensando alla formazione migliore da opporre al Bodo/Glimt, avversaria di martedì in Champions League, a pochi giorni dalla disfatta di Venezia.

Due elementi, in particolare, sono pronti a riprendersi una maglia da titolare: Frank Anguissa e Noa Lang. Anche se in Laguna non hanno visto il campo neppure per un minuto.


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  • ZERO MINUTI

    Anguissa è rimasto seduto in panchina per tutto il tempo sabato pomeriggio. E lo stesso ha fatto Lang. Nessuno dei due è stato preso in considerazione da Allegri nel secondo tempo, con la squadra protesa verso il pareggio.

    L'ex allenatore di Juventus e Napoli ha effettuato le canoniche cinque sostituzioni per provare a ribaltare la partita dopo il vantaggio veneziano di Adams. Ma ha scelto altri elementi: il terzetto "pesante" Hojlund-De Bruyne-Alisson Santos in un primo slot, quindi Politano e infine Olivera, in campo a pochi minuti dalla fine per Spinazzola.

    Lo stesso Lang, secondo DAZN, non avrebbe preso bene la scelta di Allegri di inserire Alisson e non lui: l'olandese avrebbe interrotto il riscaldamento ai bordi del campo, venendo in seguito redarguito proprio da Anguissa.


  • IL RITORNO DI ANGUISSA

    Per quanto riguarda Anguissa, gli zero minuti di Venezia potevano essere pronosticabili alla vigilia. Il centrocampista camerunense era infatti reduce da un infortunio rimediato prima della sosta, in casa della Fiorentina.

    "Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", comunicava il Napoli verso la fine di settembre, durante la sosta.

    Anguissa è tornato a disposizione di Allegri, e quindi in gruppo, pochi giorni prima della trasferta di Venezia. Ma senza essere ancora nelle migliori condizioni. Anche per questo motivo è rimasto dall'inizio alla fine a guardare i compagni affannarsi inutilmente verso un pareggio che poi non è arrivato.

    Anche in precedenza, però, il camerunense aveva sofferto. Questa volta dal punto di vista tecnico. Il suo avvio di campionato era stato incostante, con prestazioni ben lontane dai fasti dei due Scudetti. Tanto che Allegri aveva deciso di inserirlo solo nei secondi finali al Franchi.

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  • L'IRREQUIETEZZA DI LANG

    Per quanto riguarda Lang, non è un mistero che si tratti di un calciatore tanto talentuoso quanto irrequieto. Lui stesso ne ha dato più volte dimostrazione durante la propria carriera, non soltanto in Italia e a Napoli.

    Limitandoci all'esperienza in azzurro, sono ben note le dichiarazioni che più volte l'ex PSV e Galatasaray ha riservato all'ex allenatore Antonio Conte, reo di una scarsa comunicazione e poi, naturalmente, di non concedergli un minutaggio consono.

    Quest'anno Lang è già stato escluso dalla partita di Champions League contro l'Arsenal per motivi disciplinari: aveva avuto un diverbio con Allegri in allenamento, ma pure con Vergara. Ha poi chiesto scusa, è stato perdonato, ha ritrovato spazio. Anche dall'inizio, come col Frosinone. Tra Villarreal e Venezia, invece, ha racimolato solo mezz'ora. E l'irrequietezza è tornata a galla.

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  • McTominay NapoliGetty Images

    CHI PUÒ FAR SPAZIO AI DUE

    Anguissa e Lang, insomma, sperano di poter essere inseriti in coppia nell'undici titolare del Napoli che martedì se la vedrà col Bodo/Glimt. Ma chi potrebbe fare spazio ai due?

    Per quanto riguarda Lang, la risposta è semplice: Alisson Santos non c'è e un posto si è liberato sulla trequarti. Anche se il brasiliano a sua volta non è partito dall'inizio a Venezia, entrando in campo solo nel secondo tempo prima di rimediare un infortunio muscolare.

    Dipenderà molto da Scott McTominay e da Kevin De Bruyne, sia per Anguissa che per Lang. E dalla gestione che Allegri intenderà attuare nei confronti del belga, reduce dal rigore sbagliato al Penzo ma anche da settimane molto positive, e dello scozzese, ancora lontano dalla miglior condizione dopo lo stop per l'aritmia cardiaca.

    Se McTominay agirà a centrocampo, lo spazio per Lang potrebbe essere di nuovo ridotto. Anche perché c'è un Giovane in discreta forma a lottare per un posto. Anguissa potrebbe invece vedersela con De Bruyne per far coppia con Lobotka. Allegri ha altre 24 ore di tempo a disposizione per scegliere.

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