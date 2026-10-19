Anguissa e Noa Lang pronti per Napoli-Bodo/Glimt: dagli zero minuti di Venezia alla maglia da titolare?

Per quanto riguarda Lang, non è un mistero che si tratti di un calciatore tanto talentuoso quanto irrequieto. Lui stesso ne ha dato più volte dimostrazione durante la propria carriera, non soltanto in Italia e a Napoli.

Limitandoci all'esperienza in azzurro, sono ben note le dichiarazioni che più volte l'ex PSV e Galatasaray ha riservato all'ex allenatore Antonio Conte, reo di una scarsa comunicazione e poi, naturalmente, di non concedergli un minutaggio consono.

Quest'anno Lang è già stato escluso dalla partita di Champions League contro l'Arsenal per motivi disciplinari: aveva avuto un diverbio con Allegri in allenamento, ma pure con Vergara. Ha poi chiesto scusa, è stato perdonato, ha ritrovato spazio. Anche dall'inizio, come col Frosinone. Tra Villarreal e Venezia, invece, ha racimolato solo mezz'ora. E l'irrequietezza è tornata a galla.