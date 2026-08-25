Allegri deve trovare spazio a De Bruyne: le possibili soluzioni tattiche e chi resta fuori nel Napoli

Allegri ama da sempre i giocatori di qualità e personalità come Kevin De Bruyne. L'esempio più recente è Luka Modric, che col tecnico livornese al Milan ha disputato una grande stagione.

"Sono contento di De Bruyne. Lui è un ragazzo straordinario e poi fa delle cose troppo diverse, basti guardare solo la cattiveria con cui ha calciato, vede delle cose che altri non vedono, ci sono pochi giocatori di quel livello li" ha sottolineato Allegri dopo Genoa-Napoli.

Ecco perché appena tornerà al 100% lo spazio per lui nell'undici titolare ci sarà sempre: "De Bruyne in campo insieme a Anguissa, Lobotka e McTominay? Sì, basta togliere un esterno...".

Ma chi verrà sacrificato da Allegri?