Allegri deve trovare spazio a De Bruyne: le possibili soluzioni tattiche e chi resta fuori nel Napoli

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Pochi minuti. Tanto è bastato a Kevin De Bruyne per spegnere le polemiche e riaccendere il cuore dei tifosi del Napoli.
L'ingresso del belga nel secondo tempo di Genova, infatti, è stato decisivo per ottenere i primi tre punti in campionato.
De Bruyne ha realizzato il goal del vantaggio, seppure tra le proteste degli avversari per una spinta su Vasquez. Poi ha servito l'assist a Vergara per il raddoppio che ha chiuso di fatto la partita.
Allegri al termine di Genoa-Napoli ha così riempito di complimenti il suo campione. E ora gli farà spazio nell'undici titolare: ma al posto di chi?