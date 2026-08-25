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Allegri lavagna Napoli HDGOAL
Lelio Donato

Allegri deve trovare spazio a De Bruyne: le possibili soluzioni tattiche e chi resta fuori nel Napoli

Serie A
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De Bruyne è partito dalla panchina contro il Genoa ma adesso Allegri deve trovargli un posto nell'undici titolare. La soluzione può essere un nuovo modulo per il suo Napoli.

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Pochi minuti. Tanto è bastato a Kevin De Bruyne per spegnere le polemiche e riaccendere il cuore dei tifosi del Napoli.

L'ingresso del belga nel secondo tempo di Genova, infatti, è stato decisivo per ottenere i primi tre punti in campionato.

De Bruyne ha realizzato il goal del vantaggio, seppure tra le proteste degli avversari per una spinta su Vasquez. Poi ha servito l'assist a Vergara per il raddoppio che ha chiuso di fatto la partita.

Allegri al termine di Genoa-Napoli ha così riempito di complimenti il suo campione. E ora gli farà spazio nell'undici titolare: ma al posto di chi?

  • COSA HA DETTO ALLEGRI SU DE BRUYNE

    Allegri ama da sempre i giocatori di qualità e personalità come Kevin De Bruyne. L'esempio più recente è Luka Modric, che col tecnico livornese al Milan ha disputato una grande stagione.

    "Sono contento di De Bruyne. Lui è un ragazzo straordinario e poi fa delle cose troppo diverse, basti guardare solo la cattiveria con cui ha calciato, vede delle cose che altri non vedono, ci sono pochi giocatori di quel livello li" ha sottolineato Allegri dopo Genoa-Napoli.

    Ecco perché appena tornerà al 100% lo spazio per lui nell'undici titolare ci sarà sempre: "De Bruyne in campo insieme a Anguissa, Lobotka e McTominay? Sì, basta togliere un esterno...".

    Ma chi verrà sacrificato da Allegri?

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  • LA SOLUZIONE DI CONTE

    In realtà il problema, se così possiamo chiamarlo, si era già presentato nella scorsa stagione.

    Kevin De Bruyne è rimasto fuori a lungo causa infortunio, ma quando era a disposizione Conte lo aveva inserito in un 4-1-4-1 che garantiva la presenza dei Fantastici 4 contemporaneamente in campo senza rinunciare al necessario equilibrio tattico.

    Una soluzione che però a dire il vero ha finito col depotenziare Scott McTominay, ovvero il miglior giocatore del Napoli nell'anno dello Scudetto, costretto soprattutto a coprire le spalle a De Bruyne.

    Mentre anche il belga non ha particolarmente apprezzato un modulo da lui giudicato troppo difensivo e dunque lontano dal suo modo di intendere il calcio.

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  • L'ALBERO DI NATALE

    Cosa può cambiare Allegri rispetto a Conte?

    Il punto fermo sembra la difesa a quattro, mentre da centrocampo in su l'idea è quella di puntare sulle qualità dei tanti uomini offensivi a disposizione.

    Una soluzione è quindi rappresentata dal 4-3-2-1, più comunemente noto come modulo ad albero di Natale, con cui ad esempio Carlo Ancelotti dominò il calcio europeo ai tempi del Milan.

    In questo modo Allegri potrebbe schierare contemporaneamente Lobotka, Anguissa e McTominay a centrocampo mentre De Bruyne agirebbe nei due dietro Hojlund insieme ad Alisson Santos.

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  • IL 4-2-FANTASIA

    C'è infine un'altra ipotesi ancora più affascinante che però prevederebbe l'esclusione di uno dei Big 4.

    In questo caso in mezzo al campo resterebbero solo in due, ovvero Lobotka e McTominay. De Bruyne agirebbe sempre da trequartista affiancato da due esterni offensivi.

    Resterebbe quindi fuori Anguissa, che peraltro nella prima giornata ha spesso fatto arrabbiare Allegri. Al contrario, ad esempio, di Vergara che subentrando a gara in corso è stato determinante per la vittoria contro il Genoa almeno quanto De Bruyne.

    Questa soluzione permetterebbe ad Allegri di sfruttare maggiormente il potenziale sulle fasce, ma rischierebbe di allontanare troppo McTominay dall'area avversaria.

    Lavori in corso, insomma.

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