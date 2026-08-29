Allegri chiude il mercato del Napoli: "Sono contento, comprare giocatori che non migliorano la rosa non ha senso"

“È la prima in casa, sarà emozionante, nel nostro stadio, con i nostri tifosi. Sulla partita, affrontiamo il Como che ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano per quanto fatto e la qualificazione che ha ottenuto, è ben organizzata, ha buona tecnica, servirà una buona partita per fare risultato. Non ho ancora deciso chi far giocare, domattina dovrò decidere per forza perché poi si gioca. Non è che si vince inserendo Vergara e De Bruyne ed ora tutte le gare saranno così, ognuno è diversa da un'altra e vanno interpretati i momenti".





“La Serie A perde tanto con l'addio di Leao? Fa parte del mercato, Rafa ha fatto ottimi anni al Milan, ha ritenuto opportuno andar via".





“Sono contento della rosa che ho a disposizione. Abbiamo problemi di lista, altrimenti qualcuno resta fuori. Mettere giocatori che non aumentano il livello tecnico della squadra, che è già alto, non ha senso, sono contento e lavoriamo e miglioriamo con questi giocatori. Lang è entrato a Genova, come tutti, Neres sta migliorando la condizione, non dimentichiamo che l'ultima l'ha fatta a gennaio, ritroverà condizione, Beukema è già con la squadra ed ha la possibilità anche di poter giocare. Badiashile è un po' indietro, s'è allenato poco con la squadra al Chelsea ed ha bisogno di un po' di tempo, ma siamo solo all'inizio e bisogna pensare alla partita col Como. Più o meno resteremo così, ma il mercato è strano, ne abbiamo 28-29 vediamo se succederà qualcosa o non succederà niente ma siamo concentrati su quelli che abbiamo".





“Champions? Bisogna fare punti per poter passare e cercare di andare avanti. E' un girone... in Europa tutte le gare sono difficili, non ci sono squadre materasso, squadre organizzate tatticamente, con fisicità, poi dipende in che momenti del girone le prendi, iniziamo dall'Arsenal, si vive per giocare queste partite ma avremo tempo per pensarci".





"Quello che è successo l'anno scorso. con Fabregas... ne sono successe e ne succederanno ancora. La tensione porta a dei litigi, ma è finita lì. Nessun problema. Domani non gioca Allegri contro Fabregas, ma Napoli-Como. Lui è uno veramente che promette molto bene, ha già fatto ottimi risultati, come lui ci sono tanti altri allenatori giovani che possono far bene, stranieri ma anche italiani".