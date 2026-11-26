L’Al Ittihad ospita l’Al Ahli giovedì 26 novembre 2026 al King Abdullah Sports City di Gedda.

Nell’ultimo confronto in Saudi Pro League, il 6 marzo 2026, l’Al Ahli ha battuto 3-1 i rivali cittadini. L’Al Ahli ha avuto la meglio nei precedenti più recenti, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime sei sfide di campionato contro l’Al Ittihad.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per Al Ittihad-Al Ahli, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al Ittihad-Al Ahli di Saudi Pro League?

Al Ittihad-Al Ahli si gioca giovedì 26 novembre 2026 al King Abdullah Sports City di Gedda.

1ª Divisione - Game Week 15 11 dic 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

Come acquistare i biglietti per Al Ittihad-Al Ahli di Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla vendita dei biglietti per la partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare i tagliandi di Al Ittihad-Al Ahli:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: puoi acquistare i biglietti direttamente sui portali o sui siti ufficiali dell’Al Ittihad o dell’Al Ahli prima della partita.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come Grintahub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando quelli della vendita ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Al Ittihad-Al Ahli di Saudi Pro League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Ahli:

1. Canali ufficiali dei club

Settore superiore standard: i biglietti partono da circa 59 SAR per i posti standard nel settore superiore.

i biglietti partono da circa per i posti standard nel settore superiore. Settori standard e inferiori: i prezzi sono generalmente compresi tra 60 e 150 SAR .

i prezzi sono generalmente compresi tra . Settori premium e posti a bordo campo: i prezzi sono generalmente compresi tra 250 e 600 SAR .

i prezzi sono generalmente compresi tra . Pacchetti VIP e hospitality: possono costare oltre 1.000 SAR, a seconda del pacchetto.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti venduti dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Grintahub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita standard e settore superiore: i prezzi partono da circa 350-550 SAR .

i prezzi partono da circa . Rivendita premium nei settori inferiori: i prezzi sono spesso compresi tra 900 e oltre 2.000 SAR.

Al Ittihad-Al Ahli di Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Ittihad e Al Ahli

L’Al Ittihad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L’ultima è stata la vittoria casalinga per 2-0 contro l’Al Diriyah in Saudi Pro League il 23 ottobre, dopo il successo per 4-1 sul campo dell’Al-Ettifaq. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata nell’AFC Champions League Elite, con il 2-1 subito contro lo Shabab Al-Ahli Dubai. Nelle cinque partite ha segnato 10 goal e ne ha subiti quattro.

L’Al Ahli ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’ultima ha battuto 4-1 l’Al Khaleej in Saudi Pro League il 23 ottobre e ha anche ottenuto un successo per 4-0 sul campo dell’Al Fateh. L’unica sconfitta è arrivata contro il Mamelodi Sundowns nella Coppa Intercontinentale FIFA. In queste cinque partite l’Al Ahli ha segnato 13 goal e ne ha subiti cinque.

Al Ittihad-Al Ahli: i precedenti più recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con la vittoria casalinga dell’Al Ahli per 3-1 in Saudi Pro League il 6 marzo 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, l’Al Ahli ha vinto tre volte, l’Al Ittihad una e una partita è terminata in pareggio. L’unico successo dell’Al Ittihad in questa serie è arrivato in casa nell’ottobre 2024, per 1-0.