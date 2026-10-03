Une star du Real Madrid proche d'un départ

Il semble que l'aventure d'Endrick avec le Real Madrid pourrait entrer dans un nouveau chapitre lors du prochain mercato hivernal, dans un contexte où il est difficile pour le jeune attaquant brésilien d'obtenir une véritable occasion de jouer, ce qui pousse le club madrilène à étudier un nouveau prêt à la recherche de minutes de jeu susceptibles de l'aider à retrouver sa progression.

Selon les informations rapportées par le site « Foot Mercato », qui cite le journal « Corriere dello Sport », l'AS Roma s'active fortement pour recruter Endrick en janvier, après l'avoir inscrit parmi ses priorités durant le mercato hivernal. Les rapports indiquent que le directeur sportif du club italien, Florian Ghisolfi, œuvre pour faire avancer les négociations, dans le but d'offrir au joueur davantage de temps de jeu.

Selon la même source, les contacts au sujet de ce transfert ont débuté depuis l'été dernier, tandis qu'Endrick et son père privilégient un transfert vers la capitale italienne, notamment en raison de la possibilité pour lui d'évoluer aux côtés de son compatriote brésilien Wesley.

L'intérêt de l'AS Roma intervient dans un contexte de situation difficile que vit Endrick au sein du Real Madrid ; le joueur, âgé de 20 ans, n'a en effet disputé que quatre minutes en Liga cette saison, ce qui fait de son maintien sur le banc une source d'inquiétude pour sa progression.

Il semble que le Real Madrid soit ouvert à l'idée d'un prêt en janvier, afin qu'il obtienne l'occasion de jouer de manière régulière et retrouve le rythme des matchs, plutôt que de continuer à s'éloigner de l'équipe-type.

L'AS Roma n'est pas seule sur le coup, puisque la Juventus surveille elle aussi la situation de l'attaquant brésilien, avec le souhait de le recruter sous forme de prêt assorti d'une option d'achat.

Malgré ses difficultés avec le Real Madrid, Endrick a récemment montré des signes de retour à son niveau, après avoir livré une bonne prestation avec la sélection du Brésil lors de ses deux derniers matchs face à l'Australie, rouvrant ainsi la porte à la possibilité d'un nouveau départ loin de la pression de la capitale espagnole.







