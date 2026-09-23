Le Barça rencontrera de grandes difficultés s'il souhaite conclure de nouvelles recrues lors du prochain mercato hivernal.

Selon le journal "Marca", le Barça se montre confiant sur le fait qu'il n'aura besoin d'aucun recrutement durant la fenêtre de transferts hivernale, l'équipe de Hansi Flick affichant un excellent niveau, après avoir remporté l'ensemble de ses 8 matches, et disposant d'au moins deux joueurs par poste.

Cependant, si le besoin de renforts se fait sentir, il leur faudra d'abord se séparer de certains joueurs, car malgré l'amélioration de la situation financière, celle-ci n'est pas notable.

Et bien que le Barça bénéficie d'un bilan positif en matière de fair-play financier durant la prochaine fenêtre de transferts hivernale, cela ne lui permet pas de conclure la moindre recrue.

Ferran Olivé, vice-président chargé des affaires économiques du Barça, a déclaré ce mercredi dans l'émission "Què t'hi jugues!" : "Nous devons vendre certains joueurs".

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Il a poursuivi : "Notre bilan en matière de fair-play financier était négatif. Il nous a fallu cinq ans pour parvenir à un bilan de 1-1. Cela n'a pas été facile".

Olivé a ajouté : "Pour que l'équipe première fonctionne efficacement, il faut lui fournir les outils nécessaires. Tout est une question de victoires. Lorsque nous avons pris nos responsabilités, nous manquions de moyens. Ce qui m'inquiète le plus, et ma priorité absolue, c'est de mener à bien le projet du stade Camp Nou".

Il a insisté : "Avec l'achèvement du stade et le bon rendement de l'équipe, les sponsors se multiplieront et nous vendrons davantage en boutique. C'est un cercle vertueux. C'est pourquoi nous demandons aux membres d'augmenter le plafond de financement, car il est la pierre angulaire du projet".

Les estimations indiquent que les revenus du Spotify Camp Nou se situeront entre 425 et 450 millions de livres sterling par an.

Le vice-président a souligné, en particulier, l'importance économique du stade Camp Nou.

Ferran Olivé a révélé : "Lorsque l'étude a été menée, et lorsque les investisseurs ont rejoint le projet, il était estimé que nous réaliserions des revenus se situant entre 350 et 375 millions. Nous pensions que nous aurions plus de mal à vendre les places VIP, mais elles ont été presque entièrement vendues. Le succès a été éclatant. Les revenus sont désormais estimés entre 425 et 450 millions de livres sterling".