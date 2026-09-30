Jules Koundé pourrait se retrouver face à une nouvelle occasion de quitter le Barça lors du mercato hivernal, alors qu'un grand club européen s'intéresse à son recrutement en janvier prochain.

Âgé de 27 ans, Koundé a vu son statut reculer au sein du Barça cette saison, après s'être transformé au cours des dernières années de défenseur central en latéral.

Et bien que Hansi Flick l'ait replacé cette saison au poste de défenseur central, cela n'a pas empêché son importance de diminuer dans l'effectif catalan.

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Le défenseur français n'a été titulaire que lors de 3 matchs sur les 7 disputés par le Barça jusqu'à présent cette saison, après qu'Eric García, qui a lui aussi connu une reconversion similaire à son poste, a réussi à lui ravir sa place dans les plans de l'entraîneur allemand.

L'été dernier, Koundé faisait partie des noms évoqués pour un départ du Barça, mais il est finalement resté avec l'équipe.

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Le contrat du joueur avec le Barça court jusqu'en juin 2030, mais le mercato hivernal pourrait représenter pour lui une occasion de chercher une nouvelle destination, surtout alors qu'il figure parmi les intérêts du Bayern Munich.

Le site Foot Mercato a rapporté, d'après le journal espagnol Sport, que le Bayern Munich a placé Jules Koundé en tête de ses objectifs lors du prochain mercato hivernal.

Le journal a indiqué que le club allemand prévoit d'obtenir environ 30 millions d'euros de la vente de Kim Min-jae, puis d'investir cette somme dans le recrutement du défenseur français.

Aucun contact n'a encore eu lieu entre les parties, mais le Bayern Munich est bien conscient de la situation de Koundé au sein du Barça.

Toutefois, faire sortir le joueur du Camp Nou ne sera pas si facile, car plusieurs sources affirment que le Barça pose une condition difficile : il a fixé 75 millions d'euros pour se séparer de Koundé.

Le joueur français reste lié au Barça pour plusieurs saisons à venir et, bien que l'on envisage la possibilité de le vendre, il fait toujours partie du système de rotation de l'équipe, ce qui signifie que le Barça devra trouver un remplaçant approprié en cas de départ.

De même, tout dépendra des objectifs que le Barça fixera pour le mercato hivernal. La priorité initiale du club catalan est de recruter un défenseur central gaucher, avec également un suivi des attaquants qui pourraient devenir disponibles sur le marché.