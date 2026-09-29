Un rapport de presse a affirmé, ce mardi, que Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a échappé à un cauchemar qui menaçait l'ensemble de sa saison, après avoir pris une décision rapide.

Le journal « AS » a confirmé que, un jour après la stabilisation de son état, Mbappé a commencé, hier lundi, à travailler sur la récupération de son genou gauche, et qu'il poursuivra ce travail aujourd'hui.

Sa situation évolue favorablement à Valdebebas, et il est parfaitement conscient d'avoir évité un cauchemar amer, bien que la blessure qu'il a subie en jouant avec la sélection de son pays n'ait pas été grave (une hyperextension de la capsule postérieure du genou), avec des prévisions d'une absence comprise entre 10 et 12 jours. Cette blessure a toutefois failli se transformer en un gros problème.

Kylian a cessé de jouer après avoir ressenti une douleur à la suite de son but lors du match Turquie-France vendredi dernier, et cela s'est révélé décisif : les examens indiquent que, s'il avait continué à jouer, il aurait couru un risque important, celui de subir une blessure extrêmement grave, une blessure susceptible de détruire l'ensemble de sa saison.

Malgré tout, le Real Madrid est resté en contact direct et immédiat avec le staff médical de la Fédération française de football, au point qu'ils ont craint la possibilité de devoir recourir à une intervention chirurgicale.

Finalement, l'absence de nécessité d'une opération a été confirmée. Ce fut une bonne nouvelle pour le club merengue, même s'ils traiteront la star française avec prudence.

Quand Mbappé fera-t-il son retour ?

Compte tenu de sa période de récupération prévue, il devrait être prêt à reprendre la compétition le 10 octobre face à Villarreal au stade Santiago-Bernabéu.

Mais les prévisions sont une chose, et les conséquences possibles de son alignement sur le terrain en sont une autre, ce à quoi José Mourinho se prépare.

Et si Kylian se rétablit, le calendrier des matchs sera extrêmement chargé, puisque l'équipe disputera deux rencontres importantes à l'extérieur juste après : la Roma le 14 du mois, et le Clasico au stade du Camp Nou le 25. Ainsi, régler avec précision le retour de Mbappé revêt une importance capitale.

Des solutions pour compenser l'absence de Mbappé

Le staff technique dispose d'un bon éventail de solutions s'ils décident finalement de le laisser au repos. Mourinho a en effet quatre options différentes pour organiser l'attaque, et la plus évidente consiste à conserver la situation actuelle et à aligner Espí à la place du Français, même si l'entraîneur portugais considère l'international des moins de 21 ans comme une force de frappe offensive capable de percer les défenses si le match ne se déroule pas comme prévu.

Miser sur Bellingham, au poste de faux avant-centre qui rappelle ses débuts sous la houlette d'Ancelotti, constitue l'autre option principale qui s'offre à Mourinho.

En cas d'absence du buteur de l'équipe, on ferait appel au deuxième meilleur buteur à ce poste, à savoir le joueur anglais, et avec Güler derrière lui, cela permettrait au Turc de figurer dans le onze de départ aux côtés de Diomandé (sur l'aile droite).

Ces compositions pourraient changer si Mourinho décidait de modifier son plan, ce qui reste improbable. Mais tout dépend d'une décision concernant Mbappé, car le Real Madrid ne veut pas le revoir blessé comme la saison dernière, jusqu'à un arrêt définitif, après quoi il avait été soigné par le réputé spécialiste Bertrand Sonnery-Cottet et s'était totalement remis de sa blessure au genou. Désormais, il ne reviendra que lorsqu'il sera pleinement en forme.