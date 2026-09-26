Par conséquent, les pires craintes ne se sont pas confirmées et Mbappé devrait éviter une indisponibilité trop longue. Selon le Real, l’international français n’a contracté « que » une hyperextension de la capsule postérieure de l’articulation du genou gauche lors de la victoire 1-0 des Bleus en Ligue des nations, vendredi, en Turquie. La durée de l’absence de Mbappé n’a pas été communiquée.

La star du Real s’était blessée en inscrivant son but décisif pour la France à la 54e minute. Dès sa célébration, Mbappé boitait et a été brièvement soigné dans la foulée. S’il est ensuite revenu brièvement sur la pelouse, il a finalement dû être remplacé à la 59e minute.

Le visage inquiet et marqué par la douleur de Mbappé avait fait naître de vives craintes d’une blessure au genou potentiellement grave. Le nouveau sélectionneur de la France, Zinedine Zidane, s’était lui aussi montré inquiet après le coup de sifflet final, tard vendredi soir : « Malheureusement, ça n’a pas l’air bon », a-t-il déclaré au sujet de la blessure de Mbappé.

Kylian Mbappé va-t-il rejouer pour la France dans les prochains jours ?

Le buteur était rentré immédiatement à Madrid après le match en Turquie, où il a subi des examens complémentaires au Real samedi. Mbappé n’est plus disponible pour les prochains matches de Ligue des nations des Français en Belgique (28 septembre), contre l’Italie (2 octobre) puis de nouveau contre la Belgique (5 octobre).

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Au Real, on espère désormais bien sûr un prompt rétablissement de l’attaquant, qui a très bien lancé sa nouvelle saison 2026/27 avec huit buts lors de ses huit premiers matches officiels. Au plus tard pour le Clasico sur la pelouse du rival honni, le FC Barcelone, fin octobre, les Merengue aimeraient évidemment retrouver un Mbappé à 100 % de ses moyens.