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Hansi Flick (C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Un ancien joueur du Barça : je sortais des entraînements de Flick pris de vertiges

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Víctor ne s'attendait pas à ce qu'a réalisé le défenseur du Barça

Pau Victor, attaquant du Sporting Braga au Portugal et ancien joueur du Barça, a révélé l'intensité physique considérable qu'impose l'entraîneur Hansi Flick lors des entraînements du club catalan, assurant que tout ce qui se dit sur sa rigueur est vrai.

Lors d'un entretien avec l'émission « Qué T'hi Jugues » sur la radio « Cadena SER », Victor est revenu sur l'intensité des entraînements sous la direction de Flick : « Il y a des vidéos où l'on nous voit, Gavi et moi, allongés par terre, les jambes en l'air. J'ai terminé plusieurs entraînements pris de vertiges. »

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Bien que Flick ne lui ait pas accordé beaucoup de temps de jeu durant la saison 2024-2025, Victor a expliqué que le technicien allemand lui avait beaucoup appris sur la discipline exigée d'un joueur professionnel et sur l'effort qui ne se négocie pas.

Victor a fait l'éloge de son ancien coéquipier Gerard Martín, qui s'approche de son 100e match avec l'équipe première du Barça, déclarant : « C'est incroyable ce qu'il accomplit. Je ne m'y attendais pas, mais il le mérite pleinement. »

Il a estimé que Martín incarne parfaitement le type de joueur qui séduit Flick : « Un joueur travailleur, qui reste à la salle de sport après la fin de l'entraînement et réclame des séances supplémentaires et des séances vidéo. »

« Raphinha est stupéfiant »

Au sujet du niveau du Barça cette saison, Victor a loué Raphinha, déclarant : « Raphinha est stupéfiant. Il l'était déjà quand j'étais dans l'équipe, mais la qualité qu'il possède, c'est de se réinventer et de défendre. Surtout la défense et le pressing. »

Victor, âgé de 24 ans, vit sa deuxième saison avec le Sporting Braga, où il porte le numéro 10. Lors de sa première saison, il avait inscrit 17 buts et délivré 6 passes décisives, en plus de 3 500 minutes, s'imposant comme un titulaire dans le championnat portugais. Il a par ailleurs entamé la saison actuelle en force, en marquant 5 buts en 12 matchs.

À propos de sa vie au Portugal, il a déclaré : « Je suis très heureux avec l'équipe et la ville », saluant les installations du club qu'il a qualifiées de « vraiment très bonnes ».



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