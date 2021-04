Touché au pied, Moukoko ratera le reste de la saison

Youssofa Moukoko, la révélation de la saison en Bundesliga, ne rejouera plus avant plusieurs mois en raison d'une blessure au pied.

La jeune révélation du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, a vu sa campagne 2020-21 s'achever prématurément après avoir contracté une blessure au pied.

Le joueur de 16 ans a des ligaments endommagés et ne sera pas disponible pour le reste de la saison de Bundesliga. La blessure l’a empêché de marquer un peu plus l’histoire du football allemand, car il devait être le plus jeune joueur à représenter l’équipe allemande des moins de 21 ans lors de la récente trêve internationale.

Le mois dernier, l'entraîneur allemand des moins de 21 ans, Stefan Kuntz, a déclaré aux journalistes: «La blessure est pire qu'on ne le craignait initialement. Nous devons laisser le processus de guérison suivre son cours".

Le Borussia a désormais confirmé que la blessure empêcherait Moukoko de rester jusqu'à l'été. Dans un communiqué, le BVB a fait savoir : "Youssoufa Moukoko est absent pour le reste de la saison avec une blessure aux ligaments au pied. On lui souhaite un prompt rétablissement."

Quels matches Moukoko va manquer ?

Une confrontation en quart de finale de la Ligue des champions avec Manchester City est la prochaine étape pour Dortmund, qui rendra visite aux leaders de la Premier League mardi.

Ils ont également une demi-finale de Coupe d'Allemagne à livrer avec Holstein Kiel le 1er mai, qui offrira à Dortmund une possibilité de disputer une finale. Il reste également sept autres matches de Bundesliga et les vice-champions d'Allemagne auront à se donner à fond car ils ne sont pas du tout sûrs de finir parmi les quatre premiers du classement.

Des débuts en pro explosifs

Bien qu'il ait vu sa saison écourter par une blessure à l'entraînement, le jeune attaquant d'origine camerounaise a connu une campagne séduisante. Il a accumulé les records de précocité, avec des exploits prolifiques au niveau des jeunes jusqu'à réussir à intégrer l'équipe première. Il a fait ses débuts à Dortmund à seulement 16 ans et a marqué trois fois pour les seniors

Il est devenu le plus jeune débutant et buteur de Dortmund, avec sa réalisation contre l’Union Berlin.

Son potentiel a été mis en avant dans la liste NXGN de ​​Goal pour 2021, Moukoko occupant le 15e rang sur la liste des merveilles mondiales.