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L'Allemand Marc-André ter Stegen n'a pas fermé la porte à un éventuel retour au Barça à l'avenir, malgré son transfert à l'Ajax Amsterdam sous forme de prêt, affirmant qu'il est encore trop tôt pour trancher sur son avenir avec le club catalan.

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Le gardien allemand a été interrogé sur la question de savoir si son aventure avec le Barça était terminée, ou s'il estimait que la porte pouvait de nouveau s'ouvrir pour lui sous la houlette de Hansi Flick. Il a répondu lors d'un entretien avec la radio espagnole "Cope" : "Je n'ai pas été en contact avec Hansi récemment, contrairement à certains joueurs à qui je parle encore de temps en temps, pour prendre de leurs nouvelles".

Et de poursuivre : "Je suis les résultats du Barça de manière relativement régulière, et je regarde parfois ses matchs quand ils ne coïncident pas avec les nôtres à l'Ajax".

Ter Stegen a ajouté : "J'ai joué douze ans au Barça, j'entretiens donc un lien très étroit avec le club".

Il a enchaîné à propos de son avenir : "Nous ne sommes qu'au mois de novembre, je ne peux donc pas vraiment dire ce qui se passera l'été prochain".

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Les déclarations de Ter Stegen interviennent alors que sa situation s'est compliquée au Barça ces dernières années, après que son rôle dans l'équipe a reculé à la suite d'une série de blessures, en parallèle de changements au poste de gardien de but.

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Le portier allemand avait été victime, en septembre 2024, d'une rupture complète du tendon rotulien du genou droit, une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant près de sept mois.

Pendant son absence, le Barça a recruté Wojciech Szczęsny, qui est revenu sur sa retraite, avant que le club n'enrôle Joan García en provenance de l'Espanyol à l'été 2025.

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Lorsque Ter Stegen est revenu sur les terrains au printemps 2025, Joan García avait réservé sa place dans le onze de départ sous les ordres de Flick, ouvrant une nouvelle phase d'incertitude quant à l'avenir du gardien allemand avec l'équipe.

Les choses se sont encore compliquées au cours de l'été de la même année, après qu'il a subi une opération au dos et est entré en conflit avec la direction du Barça au sujet de la durée de son absence et de la possibilité de partager ses données médicales avec la Ligue espagnole, dans un contexte où la durée de la blessure était liée aux règles d'inscription des joueurs.

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La crise est allée jusqu'au retrait temporaire de son brassard de capitaine, avant que le club ne revienne sur sa décision et ne le lui rende un jour plus tard.

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En janvier 2026, Ter Stegen a rejoint Gérone sous forme de prêt, mais il n'a disputé que deux matchs avant d'être victime d'une blessure musculaire qui a mis fin prématurément à son expérience.

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Le gardien international allemand a rejoint, en août dernier, l'Ajax sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, sans option d'achat, tandis que son contrat avec le Barça court jusqu'à l'été 2028.

Au cours du même entretien, Ter Stegen a également évoqué les années de concurrence avec Manuel Neuer pour la place de gardien de la sélection allemande, reconnaissant que rester sur le banc pendant de longues périodes n'a pas été facile pour lui, malgré le grand respect qu'il voue à son concurrent, qu'il considère comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire.