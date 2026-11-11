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Marc-Andre ter StegenGetty
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Ter Stegen : je reste en contact avec les joueurs du Barça, contrairement à Flick

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L'Allemand Marc-André ter Stegen n'a pas fermé la porte à un éventuel retour au Barça à l'avenir, malgré son transfert à l'Ajax Amsterdam sous forme de prêt, affirmant qu'il est encore trop tôt pour trancher sur son avenir avec le club catalan.

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Le gardien allemand a été interrogé sur la question de savoir si son aventure avec le Barça était terminée, ou s'il estimait que la porte pouvait de nouveau s'ouvrir pour lui sous la houlette de Hansi Flick. Il a répondu lors d'un entretien avec la radio espagnole "Cope" : "Je n'ai pas été en contact avec Hansi récemment, contrairement à certains joueurs à qui je parle encore de temps en temps, pour prendre de leurs nouvelles".

Et de poursuivre : "Je suis les résultats du Barça de manière relativement régulière, et je regarde parfois ses matchs quand ils ne coïncident pas avec les nôtres à l'Ajax".

Ter Stegen a ajouté : "J'ai joué douze ans au Barça, j'entretiens donc un lien très étroit avec le club".

Il a enchaîné à propos de son avenir : "Nous ne sommes qu'au mois de novembre, je ne peux donc pas vraiment dire ce qui se passera l'été prochain".

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Les déclarations de Ter Stegen interviennent alors que sa situation s'est compliquée au Barça ces dernières années, après que son rôle dans l'équipe a reculé à la suite d'une série de blessures, en parallèle de changements au poste de gardien de but.

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Le portier allemand avait été victime, en septembre 2024, d'une rupture complète du tendon rotulien du genou droit, une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant près de sept mois.

Pendant son absence, le Barça a recruté Wojciech Szczęsny, qui est revenu sur sa retraite, avant que le club n'enrôle Joan García en provenance de l'Espanyol à l'été 2025.

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Lorsque Ter Stegen est revenu sur les terrains au printemps 2025, Joan García avait réservé sa place dans le onze de départ sous les ordres de Flick, ouvrant une nouvelle phase d'incertitude quant à l'avenir du gardien allemand avec l'équipe.

Les choses se sont encore compliquées au cours de l'été de la même année, après qu'il a subi une opération au dos et est entré en conflit avec la direction du Barça au sujet de la durée de son absence et de la possibilité de partager ses données médicales avec la Ligue espagnole, dans un contexte où la durée de la blessure était liée aux règles d'inscription des joueurs.

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La crise est allée jusqu'au retrait temporaire de son brassard de capitaine, avant que le club ne revienne sur sa décision et ne le lui rende un jour plus tard.

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En janvier 2026, Ter Stegen a rejoint Gérone sous forme de prêt, mais il n'a disputé que deux matchs avant d'être victime d'une blessure musculaire qui a mis fin prématurément à son expérience.

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Le gardien international allemand a rejoint, en août dernier, l'Ajax sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, sans option d'achat, tandis que son contrat avec le Barça court jusqu'à l'été 2028.

Au cours du même entretien, Ter Stegen a également évoqué les années de concurrence avec Manuel Neuer pour la place de gardien de la sélection allemande, reconnaissant que rester sur le banc pendant de longues périodes n'a pas été facile pour lui, malgré le grand respect qu'il voue à son concurrent, qu'il considère comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

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Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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