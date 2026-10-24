Le Ballon d'Or n'est plus seulement une course annuelle au cours de laquelle les meilleurs joueurs du monde se disputent la distinction individuelle la plus prestigieuse du football. En près de sept décennies, il s'est transformé en un registre historique qui consigne l'ascension des légendes, l'évolution des rapports de force entre clubs et sélections, et les époques durant lesquelles certains noms ont imposé leur domination sur le jeu. Mais que se passerait-il si la comparaison ne se limitait pas au nombre de victoires au classement ? Et si l'on comptabilisait chaque participation, chaque place élevée, et chaque fois qu'un joueur s'est approché du sommet, pour réécrire l'histoire du Ballon d'Or sous un angle totalement différent ?

Cette question ouvre la voie à une confrontation statistique passionnante entre les géants du football, qui dépasse les comparaisons classiques pour mesurer la régularité et l'influence à travers les générations. Dans une étude statistique complète, Santi García Cremades a tenté de réorganiser le paysage historique de la récompense, en convertissant les places des joueurs au vote annuel en points cumulés, ce qui permet de mesurer la présence sur le long terme, et non de se contenter du nombre de Ballons d'Or soulevés par chaque star.

Les résultats ont révélé des surprises qui méritent qu'on s'y attarde : le Real Madrid arrive en tête de la liste des clubs les plus influents dans l'histoire de la récompense, devançant nettement son rival, le Barça, tandis que Cristiano Ronaldo occupe la première place du classement individuel en points, devançant Lionel Messi d'un faible écart, malgré la supériorité de la star argentine en nombre de victoires au Ballon d'Or et en moyenne de points par participation.

Au niveau des nationalités, l'Allemagne s'est imposée en tête, profitant d'un long héritage bâti par des générations successives de stars, tandis que les chiffres ont révélé des différences nettes entre les pays et les clubs dans la manière de construire leur présence historique, que ce soit grâce à un large éventail de joueurs ou en s'appuyant sur le génie d'une star exceptionnelle, selon le quotidien espagnol Marca.

Une nouvelle formule qui redessine l'histoire du Ballon d'Or

L'étude s'est appuyée sur l'analyse de 69 éditions du Ballon d'Or disputées entre 1956 et 2025, à l'exception de l'année 2020, durant laquelle la récompense n'a pas été décernée. L'analyse a porté sur 2 099 fiches de joueurs à travers les différentes éditions, avec une représentation de 213 clubs et de 66 pays ou nationalités.

Le chercheur ne s'est pas seulement fondé sur le nombre de récompenses remportées par chaque joueur, mais il a conçu un système attribuant des points croissants selon la place occupée par le joueur au vote. Le premier reçoit 30 points, le deuxième 29 points, le troisième 28 points, et ainsi de suite, selon un système baptisé P30.

L'intérêt de cette méthode réside dans le fait qu'elle accorde une plus grande valeur à la régularité et permet d'évaluer les joueurs qui ont maintenu leur présence parmi les principaux prétendants à la récompense durant de longues années, même s'ils n'ont pas été sacrés à chaque fois.

Selon cette perspective, la valeur d'un joueur ne s'arrête pas au nombre de fois où il a atteint le sommet, mais elle s'étend à sa capacité à rester proche de celui-ci, à rivaliser avec les générations successives et à conserver son rang dans le cercle de l'élite.

Ainsi, l'étude propose une lecture différente de l'histoire du Ballon d'Or, qui n'efface pas l'importance des titres individuels, mais y ajoute un autre critère mesurant l'ampleur de la présence cumulée, et révèle la différence entre l'éclat exceptionnel lors de saisons précises et l'excellence continue tout au long d'une longue carrière.

Le Real Madrid, un empire historique qui surpasse le Barça

Lorsqu'il s'agit de l'influence cumulée dans l'histoire du Ballon d'Or, le Real Madrid ne laisse guère de place au débat selon les résultats de l'étude, après avoir pris la tête du classement avec un total de 3 189 points, devant le Barça, qui se classe deuxième avec un total de 2 717 points.

L'écart entre les deux géants espagnols reflète l'ampleur de la présence madrilène à travers des générations successives, tandis que la Juventus arrive en troisième position avec 2 059 points, suivie du Bayern Munich avec 2 027 points, puis de l'AC Milan en cinquième position avec 1 829 points.

La supériorité du Real Madrid n'est pas liée à une seule période dorée ou à un groupe restreint de stars, mais à sa capacité à conserver son rang parmi les clubs comptant les meilleurs joueurs du monde à travers différentes décennies. Le club a figuré dans les places historiques de la récompense lors de 57 éditions, depuis l'époque d'Alfredo Di Stéfano et Raymond Kopa, jusqu'à l'ère de Cristiano Ronaldo et des stars qui ont porté le maillot de l'équipe lors des périodes suivantes.

L'une des statistiques révèle un secret important derrière cette supériorité : Cristiano Ronaldo a amassé 261 points au profit du Real Madrid durant sa carrière au club, mais il n'a contribué qu'à hauteur de 8,2 % de son total historique de 3 189 points.

Cela signifie que le rang du club n'a pas été bâti sur un seul joueur, aussi grand soit-il, mais s'est construit à travers une longue série de stars qui ont maintenu la présence de l'équipe dans la course au Ballon d'Or, et laissé leur empreinte sur des périodes différentes.

Quant au Barça, une plus grande partie de son total historique est liée à Leo Messi, qui a contribué à hauteur de 14,9 % du total de points du club, soit 2 717 points. Cela reflète l'influence exceptionnelle de la star argentine lors de l'une des périodes les plus marquantes du club catalan, sans pour autant effacer les contributions des autres générations qui ont maintenu son rang parmi les grands d'Europe.

Après le Real Madrid, le Barça, la Juventus, le Bayern Munich et l'AC Milan, Manchester United arrive en sixième position avec 1 636 points, puis l'Inter Milan avec 1 362 points, Liverpool avec 1 098 points, l'Ajax avec 734 points et Manchester City avec 719 points.

Cette liste confirme que l'influence dans l'histoire du Ballon d'Or n'est pas nécessairement liée à une seule époque ou à un nom isolé, mais se construit par l'accumulation des réalisations individuelles au fil de longues années.

Cristiano Ronaldo l'emporte aux points, Messi remporte la bataille des récompenses

La comparaison entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi paraît plus passionnante lorsqu'elle est mesurée à l'aune des chiffres cumulés, l'étude ayant accordé à la star portugaise la première place avec un total de 460 points, contre 450 points pour son rival argentin.

L'écart entre les deux légendes ne dépasse pas dix points, ce qui reflète une proximité remarquable entre deux carrières exceptionnelles qui ont dominé le football mondial durant de longues années, et dont chacune a redéfini les critères de l'éclat individuel et de la régularité au sommet.

Mais le tableau change lorsqu'on passe du total de points au nombre de victoires au classement et à la moyenne de points par participation. Messi a remporté le Ballon d'Or à huit reprises, devançant Cristiano Ronaldo de trois récompenses, et il est monté sur le podium 14 fois, contre 12 fois pour la star portugaise. Messi devance également son rival en moyenne de points par participation, avec une moyenne de 28,125 points, contre 25,556 points pour Ronaldo.

Ces chiffres révèlent une différence dans la nature de la supériorité entre les deux stars : Cristiano a profité de la longueur de sa carrière compétitive et de sa capacité à rester dans le cercle des prétendants à la récompense durant de nombreuses années, ce qui a renforcé son bilan cumulé et lui a donné l'avantage au total de points. En revanche, Messi s'est distingué par une moyenne de résultats élevée et par le grand nombre de fois où il a terminé le vote aux places élevées, outre sa supériorité en nombre de victoires au classement.

Cette comparaison ne rend pas un verdict définitif sur le meilleur des deux légendes, mais elle montre surtout que le résultat varie selon le critère utilisé. Les chiffres cumulés donnent l'avantage à Ronaldo, tandis que la balance penche en faveur de Messi lorsqu'on comptabilise les titres et la moyenne de points. Ainsi, la rivalité entre eux reste ouverte à de multiples lectures, même lorsque la carrière footballistique se transforme en équations statistiques précises.

L'Allemagne trône au sommet des nationalités, l'Italie et la France à ses trousses

Au niveau des sélections et des nationalités, les contours du sommet changent par rapport au classement des clubs : l'Allemagne occupe la première place avec un total de 3 854 points, devant l'Italie, qui a amassé 3 229 points, puis la France avec 2 976 points, l'Angleterre avec 2 821 points et l'Espagne avec 2 551 points.

Ces résultats reflètent l'influence historique des écoles footballistiques européennes au Ballon d'Or, et révèlent la capacité de certains pays à produire des générations successives de joueurs ayant maintenu leur présence au vote à travers différentes décennies.

La première place de l'Allemagne s'appuie sur une répartition relativement large des points entre un groupe de stars, plutôt que sur un seul joueur dominant la majeure partie du bilan. Le joueur allemand ayant le plus contribué au total de son pays ne représente que 8,3 % de l'ensemble des points.

Le même schéma apparaît en Italie, où le taux de contribution du joueur le plus productif n'est que de 6,9 %, ce qui reflète la profondeur de la présence historique des stars italiennes dans les registres de la récompense. Mais le tableau diffère nettement lorsqu'on considère le Portugal et l'Argentine.

Cristiano Ronaldo représente à lui seul 29,9 % de l'ensemble des points historiques du Portugal, ce qui illustre l'ampleur de son influence sur le bilan de son pays. Quant à l'Argentine, elle paraît plus liée à sa star la plus emblématique, puisque Messi représente 44,5 % de son total de points au classement.

Autrement dit, près de la moitié du bilan argentin est liée à l'empreinte d'un seul joueur, vainqueur du Ballon d'Or à huit reprises, qui a laissé une marque exceptionnelle dans l'histoire du jeu. Un paradoxe important ressort ici : tandis que l'Allemagne et l'Italie ont bâti leur poids historique grâce à un groupe varié de stars, le Portugal et l'Argentine ont largement profité de la présence de joueurs exceptionnels ayant contribué à relever le bilan de leur pays.

De la domination de Manchester United à l'âge d'or du Barça

L'étude ne se contente pas de classer les clubs et les nationalités à travers l'histoire, mais elle divise les résultats en périodes afin d'illustrer comment les centres de pouvoir sont passés d'un club à un autre. Entre 1956 et 1959, le Real Madrid a imposé sa domination avec un total de 260,5 points, profitant des débuts historiques de la récompense et de l'éclat de ses stars à cette époque.

Au cours des années 1960, la première place est passée à Manchester United, qui a amassé 389 points lors d'une décennie marquée par l'émergence de grands noms, parmi lesquels Bobby Charlton. Les années 1970 ont été l'apanage du Bayern Munich, qui a récolté 541 points, porté par l'influence d'une génération exceptionnelle menée par Franz Beckenbauer, avant que la Juventus ne s'impose en tête des années 1980 avec un total de 452 points.

Dans les années 1990, c'est l'AC Milan qui a pris la relève, amassant 494 points durant une période où le club italien était l'une des principales puissances footballistiques du continent européen. Avec le début du nouveau millénaire, le Real Madrid a repris la tête, après avoir récolté 649 points entre 2000 et 2009, confirmant sa capacité à revenir sur le devant de la scène à plus d'une étape de son histoire.

Mais la période 2010-2019 a connu une percée exceptionnelle du Barça, qui a amassé 930 points, soit le bilan le plus élevé réalisé par un club sur l'une des périodes abordées par l'étude. L'ère Messi a été un facteur central de cette domination, liée à la présence continue du club catalan aux premières places du vote.

Sur la période allant de 2021 à 2025, le Real Madrid est revenu en tête avec un total de 378 points, retrouvant une position qu'il avait déjà occupée à d'autres étapes de l'histoire de la récompense.

Au niveau des nationalités, les périodes ont connu des évolutions parallèles : la Hongrie a dominé la phase inaugurale, puis l'Italie a dominé les années 1960, et l'Allemagne les années 1970 et 1980, avant que l'Italie ne revienne en tête dans les années 1990.

Lors de la première décennie du deuxième millénaire, le Brésil est arrivé en tête avec un total de 758 points, tandis que l'Espagne s'est imposée sur la période 2010-2019 avec un total de 625 points. Quant à la dernière période, la France est arrivée en tête avec un total de 302 points.

Ces évolutions montrent que la carte de la suprématie au Ballon d'Or n'est pas figée, mais qu'elle change au gré des générations, des stars et des époques durant lesquelles certaines écoles footballistiques imposent leur influence sur la scène mondiale.

Benfica otage du génie d'Eusébio, le Real Madrid modèle de régularité

Les chiffres révèlent une autre différence entre les clubs, relative à leur degré de dépendance à un seul joueur pour façonner leur rang historique. Le Benfica portugais apparaît comme l'exemple le plus clair de ce schéma, Eusébio ayant contribué à hauteur de 53,8 % de l'ensemble des points du club dans l'histoire du Ballon d'Or.

Ce taux signifie que plus de la moitié du bilan historique du Benfica est liée au nom d'un seul joueur, ce qui illustre l'ampleur de l'influence qu'a laissée Eusébio dans l'histoire du club et de son rang parmi les noms les plus marquants qu'ait connus le football.

À Arsenal, Thierry Henry a contribué à hauteur de 31,6 % de l'ensemble des points, tandis que le taux de contribution de Kylian Mbappé au bilan du Paris Saint-Germain s'élève à 24,7 %. À Manchester City, Kevin De Bruyne détient la plus grande part avec 21,1 %.

À l'inverse, des clubs comme le Real Madrid et la Juventus présentent un modèle plus varié dans la répartition des points entre les joueurs. Le taux de contribution du joueur le plus influent n'a pas dépassé 8,2 % dans le cas du Real Madrid, et 8,1 % dans le cas de la Juventus. Manchester United présente également une répartition relativement plus large, Bobby Charlton ayant contribué à hauteur de 12,7 % de l'ensemble des points du club.

Ces chiffres montrent qu'il existe deux modèles différents de construction de l'héritage footballistique : le premier s'appuie largement sur une star exceptionnelle qui laisse une empreinte indélébile, et le second repose sur la succession des générations et la multiplicité des noms capables de maintenir le club dans le cercle de l'élite. Aucun des deux modèles ne diminue la valeur des réalisations, mais ils révèlent deux manières différentes de façonner un rang historique.

Le Barça et l'Argentine, une relation qui dépasse les frontières du club et de la sélection

Lorsque les données des clubs croisent celles des nationalités, apparaissent des relations remarquables qui révèlent l'influence de certaines institutions footballistiques sur la carrière des joueurs de certains pays. Au Bayern Munich, 75,1 % du total des points reviennent à des joueurs allemands, tandis que les joueurs néerlandais représentent 73,6 % de l'influence historique de l'Ajax, ce qui met en évidence le lien des deux clubs avec des traditions footballistiques locales bien établies.

En Espagne, le Real Madrid et le Barça dominent une grande partie du bilan national : les joueurs du Real Madrid représentent 46,1 % de l'ensemble des points des joueurs espagnols, contre 28,1 % pour les joueurs du Barça. Ainsi, la part des deux clubs réunis approche les trois quarts du total des points espagnols.

La plus grande surprise apparaît en Argentine, où 42,9 % de l'ensemble des points historiques de ses joueurs sont liés à des stars ayant joué pour le Barça, ce qui reflète la forte influence qu'a laissée Messi dans cette relation statistique.

Au Portugal, le Benfica représente 27,2 % de la présence historique du pays au classement du Ballon d'Or, tandis que la part du Real Madrid atteint 23,1 %, en référence au rôle qu'ont joué les deux clubs dans l'émergence des stars portugaises sur la scène mondiale.

Ces chiffres confirment que l'influence des clubs ne s'arrête pas aux limites de leurs résultats ou de leurs titres, mais s'étend parfois jusqu'à façonner la présence historique des joueurs de certaines nationalités dans les récompenses individuelles.

4 clubs se partagent la moitié des points, et la domination n'est pas le fruit du hasard

L'étude montre également que la reconnaissance individuelle au Ballon d'Or tend, bien souvent, à se concentrer au sein d'un groupe restreint de clubs et de pays.

En moyenne, les quatre clubs les mieux classés de chaque édition accaparent 50 % de l'ensemble des points attribués durant l'année en question, tandis que les quatre premières nationalités obtiennent 57,7 % du total des points.

Cette concentration s'accentue dans certaines éditions en particulier : les années 2010, 2014 et 2015 ont connu des niveaux élevés de domination des clubs, tandis que les éditions 1974, 1982 et 1990 se sont distinguées comme des périodes marquées par une plus forte concentration des points au sein d'un nombre restreint de nationalités.

Ces résultats reflètent une réalité récurrente dans le football, où les projecteurs et les récompenses se concentrent sur certaines périodes autour de certains clubs et écoles footballistiques, avant que les rapports de force ne changent avec l'apparition de nouvelles générations.

Cependant, il convient de distinguer ce que ces statistiques mesurent de ce qu'elles ne mesurent pas : le système P30 recense la présence dans les classements du Ballon d'Or, et ne constitue pas une mesure directe du nombre de titres remportés par les clubs ni une évaluation de leur performance collective tout au long de leur histoire.

Le Ballon d'Or raconte une histoire plus grande que les noms des lauréats

Au final, l'étude de Marca propose une manière différente de lire l'histoire du Ballon d'Or, en passant de l'énumération des noms des lauréats à l'analyse de la présence cumulée des joueurs, des clubs et des nationalités.

Le Real Madrid est en tête du classement des clubs, l'Allemagne occupe le sommet du classement des nationalités, et Cristiano Ronaldo cumule le plus grand nombre de points individuels, tandis que Messi conserve l'avantage en nombre de victoires au classement et en moyenne de points par participation.

Derrière ces résultats apparaissent d'autres histoires tout aussi importantes : de la dépendance du Benfica à l'héritage d'Eusébio, à la forte influence de Thierry Henry à Arsenal, en passant par la relation statistique remarquable entre le Barça et le football argentin.

Cette étude ne cherche pas à abolir les classements classiques ou à proclamer un classement définitif et incontestable des meilleurs joueurs de l'histoire, mais elle propose un nouvel angle pour évaluer la grandeur, qui prend en compte la régularité et la capacité à rester au sommet malgré le changement des générations.

Remporter le Ballon d'Or représente l'apogée de la réalisation individuelle sur une saison donnée, mais conserver un rang historique sur de longues décennies exige plus qu'un moment exceptionnel. C'est un héritage qui se façonne au fil du temps, construit par des noms différents qui se succèdent, avant que leurs réalisations ne deviennent une partie de la mémoire collective du football.