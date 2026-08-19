C’est d’abord Bildqui a révélé qu’un transfert de Milosevic au SC Braga était tout proche d’être bouclé. Mercredi soir, cela a ensuite été officialisé. Milosevic a signé un contrat de cinq ans, jusqu’en 2031, avec l’ambitieux club portugais de première division.

Le montant du transfert devrait particulièrement ravir les dirigeants du VfB, au sein duquel Milosevic, prêté en permanence ces derniers temps, était considéré comme un candidat évident à la vente. Selon Bild, Braga va payer jusqu’à neuf millions d’euros, bonus compris, pour le joueur de 21 ans. Ce serait six fois plus que les 1,5 million d’euros déboursés par Stuttgart pour faire venir Milosevic de Vojvodina Novi Sad en Bundesliga en 2023. Une plus-value bienvenue donc, et aussi, indépendamment de cela, une rentrée financière importante pour le participant à la Ligue des champions.

Au VfB, le Serbe ne s’est jamais vraiment imposé malgré son grand potentiel, ne disputant que six matches officiels avec les Souabes au cours des trois dernières années. De février 2024 jusqu’à la fin de la saison écoulée, il a été prêté sans interruption en raison du manque de perspectives à Stuttgart : d’abord au FC Saint-Gall en Suisse, puis au Partizan Belgrade dans son pays natal serbe et enfin pour un demi-saison en Bundesliga au Werder Brême.

Udine aurait encore voulu souffler Jovan Milosevic à Braga

Après trois buts en 13 apparitions pour le SVW, Milosevic est donc d’abord revenu à Stuttgart, mais l’entraîneur Sebastian Hoeneß ne comptait de toute façon pas sur lui. La recherche d’un point de chute pour le double international serbe, dont le contrat avec le VfB aurait encore couru jusqu’en 2029, s’est donc intensifiée ces dernières semaines.

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Avec l’Udinese Calcio, un club renommé de Serie A italienne aurait bien tenté de chiper Milosevic à Braga à la dernière seconde. Selon Bild, l’accord final entre Stuttgart et les Portugais est toutefois intervenu mercredi matin.

À Braga, quatrième du championnat la saison dernière, Milosevic peut espérer disputer une compétition européenne. Pour cela, le futur nouveau club de l’avant-centre doit encore franchir l’obstacle Austria Vienne en barrages de la phase de ligue de la Conference League.

Braga courtisait apparemment Milosevic avec insistance depuis des semaines, et l’entraîneur Carlos Vicens apprécierait beaucoup son style de jeu. La concurrence dans l’axe de l’attaque des Portugais a toutefois fière allure : Milosevic devra notamment s’imposer face à l’ex-talent du Barça Pau Victor et à l’ancien joueur de Wolfsburg Jonas Wind, qui avait rejoint le Portugal librement après la relégation du VfL.