A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 1 9 sept. 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Le match Naples vs Arsenal est diffusé en direct en France sur les chaînes listées ci-dessous. Vous pouvez regarder la rencontre en live stream via myCANAL.

Comment regarder SSC Naples contre Arsenal avec un VPN

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SSC Naples vs Arsenal : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 9 sept. 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Le match d'aujourd'hui entre SSC Naples et Arsenal débutera à 9 sept. 2026, 21:00.

Du côté napolitain, Massimiliano Allegri devrait aligner un onze composé d'Alex Meret dans les buts, d'une défense à quatre avec Rafa Marín, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani et Leonardo Spinazzola. Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka et André-Frank Zambo Anguissa devraient former le milieu de terrain, avec Alisson Santos, Rasmus Højlund et David Neres en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe napolitain.

Arsenal sera privé de William Saliba, blessé et absent pour ce déplacement. Mikel Arteta devrait s'appuyer sur David Raya dans les buts, avec Ben White, Riccardo Calafiori, Gabriel et Ezri Konsa en défense. Bruno Guimarães, Declan Rice et Christos Tzolis occuperont le milieu, tandis que Bukayo Saka, Martin Ødegaard et Kai Havertz formeront le secteur offensif. Aucune suspension n'est à déplorer du côté londonien.

Naples présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Napolitains ont perdu leurs deux derniers matchs de championnat, 3-2 contre l'Inter et 1-2 face à Côme, après une victoire 0-2 à Gênes. Lors de leurs matchs de préparation, ils avaient dominé Aris Salonique 6-2 avant d'être tenus en échec 1-1 par le Celta Vigo. Au total, Naples a marqué 10 buts et en a concédé 8 sur cette séquence.

Arsenal affiche pour sa part cinq victoires consécutives. Les Gunners ont battu Chelsea 2-1 lors de leur dernier match de Premier League, après des succès contre Aston Villa (1-0 à l'extérieur) et Coventry (3-0). Ils avaient également remporté le Community Shield face à Manchester City sur le score de 3-0. Arsenal a inscrit 9 buts et n'en a concédé que 2 sur cette période, dont un nul 1-1 en match amical contre Côme.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 18 avril 2019, en quart de finale retour de la Ligue Europa, avec une victoire 1-0 d'Arsenal au Stade San Paolo. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, Arsenal compte trois victoires contre une pour Naples, avec un match nul. Les deux clubs s'étaient également affrontés en Ligue des Champions lors de la saison 2013-2014, chaque équipe s'imposant à domicile sur le score de 2-0.

En Ligue des Champions 2026/27, Naples occupe la 28e place du classement général de la phase de ligue, tandis qu'Arsenal pointe à la 2e position avant cette première journée.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.