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SSC Naples vs Arsenal: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

SSC Naples vs Arsenal
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre SSC Naples et Arsenal, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue des Champions - Journée 1
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Le match Naples vs Arsenal est diffusé en direct en France sur les chaînes listées ci-dessous. Vous pouvez regarder la rencontre en live stream via myCANAL.

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Comment regarder SSC Naples contre Arsenal avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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SSC Naples vs Arsenal : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 1
Diego Armando Maradona

Le match d'aujourd'hui entre SSC Naples et Arsenal débutera à 9 sept. 2026, 21:00.

SSC Naples vs Arsenal Équipes probables

4-3-3
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
Formation
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. MeretA. MeretR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoL. SpinazzolaL. SpinazzolaA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaA. SantosA. SantosR. HoejlundR. HoejlundDavid NeresDavid NeresD. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-3-3
SSC Naples

Onze de départ

Arsenal

Entraineur

  • M. Allegri
  • M. Arteta

Du côté napolitain, Massimiliano Allegri devrait aligner un onze composé d'Alex Meret dans les buts, d'une défense à quatre avec Rafa Marín, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani et Leonardo Spinazzola. Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka et André-Frank Zambo Anguissa devraient former le milieu de terrain, avec Alisson Santos, Rasmus Højlund et David Neres en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe napolitain.

Arsenal sera privé de William Saliba, blessé et absent pour ce déplacement. Mikel Arteta devrait s'appuyer sur David Raya dans les buts, avec Ben White, Riccardo Calafiori, Gabriel et Ezri Konsa en défense. Bruno Guimarães, Declan Rice et Christos Tzolis occuperont le milieu, tandis que Bukayo Saka, Martin Ødegaard et Kai Havertz formeront le secteur offensif. Aucune suspension n'est à déplorer du côté londonien.

NAP

NAP - Forme

CEL
N1-1
ARI
V6-2
GEN
V0-2
COM
D1-2
INT
D3-2
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ARS

ARS - Forme

COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
CHE
V2-1
But marqué (encaissé)
10/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Naples présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Napolitains ont perdu leurs deux derniers matchs de championnat, 3-2 contre l'Inter et 1-2 face à Côme, après une victoire 0-2 à Gênes. Lors de leurs matchs de préparation, ils avaient dominé Aris Salonique 6-2 avant d'être tenus en échec 1-1 par le Celta Vigo. Au total, Naples a marqué 10 buts et en a concédé 8 sur cette séquence.

Arsenal affiche pour sa part cinq victoires consécutives. Les Gunners ont battu Chelsea 2-1 lors de leur dernier match de Premier League, après des succès contre Aston Villa (1-0 à l'extérieur) et Coventry (3-0). Ils avaient également remporté le Community Shield face à Manchester City sur le score de 3-0. Arsenal a inscrit 9 buts et n'en a concédé que 2 sur cette période, dont un nul 1-1 en match amical contre Côme.

Face à face

SSC NaplesNulArsenal
1
1
3
Ligue Europa
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
Ligue Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
FDM
Ligue des Champions
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FDM
Ligue des Champions
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
FDM
4Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 18 avril 2019, en quart de finale retour de la Ligue Europa, avec une victoire 1-0 d'Arsenal au Stade San Paolo. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, Arsenal compte trois victoires contre une pour Naples, avec un match nul. Les deux clubs s'étaient également affrontés en Ligue des Champions lors de la saison 2013-2014, chaque équipe s'imposant à domicile sur le score de 2-0.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
InterInterINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions 2026/27, Naples occupe la 28e place du classement général de la phase de ligue, tandis qu'Arsenal pointe à la 2e position avant cette première journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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