Ligue des Champions - Phases Finales Parc des Princes

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Les options pour regarder PSG - Bayern Munich en direct à la télévision et en live stream sont détaillées ci-dessous.

Comment regarder Paris Saint-Germain contre Bayern Munich avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Phases Finales Parc des Princes

Le match d'aujourd'hui entre Paris Saint-Germain et Bayern Munich débutera à 28 avr. 2026, 21:00.





Du côté du Paris Saint-Germain, Quilindschy Ndjantou est absent sur blessure. Le onze probable alignerait Safonov dans les buts, une défense composée de Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi, un milieu à trois avec Neves, Zaïre-Emery et Ruiz, et un trio offensif Dembélé, Kvaratskhelia, Doué.

Le Bayern Munich doit composer avec une longue liste d'absents : Karl, Ulreich, Mike, Bischof, Gnabry, Santos, Kiala, Klanac et Guerreiro sont tous indisponibles. Malgré ces absences, Kompany devrait aligner un onze solide avec Neuer dans les buts, Stanisic, Tah, Upamecano et Laimer en défense, Kimmich et Pavlovic au milieu, Olise, Diaz et Musiala en soutien de Harry Kane.

Le PSG présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matches. Les Parisiens ont notamment battu Liverpool à deux reprises en Ligue des Champions (2-0 à chaque rencontre) avant de s'imposer face à Nantes (3-0) et Angers (3-0 également) en Ligue 1. Seule ombre au tableau, une défaite 2-1 à Lyon. Au total, Paris a inscrit huit buts et en a concédé trois sur cette série.

Le Bayern Munich, lui, affiche un cinq sur cinq parfait. Les Bavarois ont battu le Real Madrid 4-3 en Ligue des Champions, écrasé Saint-Pauli 5-0 en Bundesliga, puis enchaîné avec des succès contre Stuttgart (4-2), Leverkusen en Coupe d'Allemagne (2-0) et Mayence (4-3). Quinze buts inscrits en cinq matches témoignent d'une efficacité offensive remarquable.





La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 4 novembre 2025 en Ligue des Champions, avec une victoire du Bayern Munich 2-1 au Parc des Princes. Sur les cinq derniers affrontements, le Bayern s'impose dans le bilan global avec trois victoires contre une pour le PSG, le cinquième match s'étant soldé par un succès parisien 2-0 lors de la Coupe du Monde des Clubs FIFA en juillet 2025.





En Ligue des Champions, le Bayern Munich occupe la deuxième place du classement général, confirmant leur statut de prétendant sérieux à la finale. Le PSG, onzième, a su progresser au fil des tours pour atteindre ce stade de la compétition.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.