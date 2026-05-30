Ligue des Champions - Phases Finales Puskas Arena

La finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal est diffusée en France sur plusieurs chaînes TV et plateformes de streaming. Les options de diffusion sont listées ci-dessous pour vous permettre de suivre le match en direct.

Comment regarder Paris Saint-Germain contre Arsenal avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

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Paris Saint-Germain vs Arsenal : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Phases Finales Puskas Arena

Le match d'aujourd'hui entre Paris Saint-Germain et Arsenal débutera à 30 mai 2026, 18:00.





Du côté du PSG, Luis Enrique devra composer sans plusieurs éléments importants. Nuno Mendes, Willian Pacho, Quentin Ndjantou, Lucas Chevalier et Ousmane Dembélé sont tous absents sur blessure. Le onze probable aligné par le technicien espagnol devrait voir Matvey Safonov dans les buts, avec une défense composée de Lucas Beraldo, Marquinhos et Lucas Hernández. Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz formeraient le milieu de terrain, tandis que Desire Doue, Goncalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia seraient chargés d'animer l'attaque, avec Warren Zaire-Emery également impliqué dans le dispositif.

Arsenal se présente à Budapest sans Ben White, Jurrien Timber et Noni Madueke, tous indisponibles sur blessure. Mikel Arteta devrait aligner David Raya dans les buts, avec une charnière centrale Gabriel - William Saliba encadrée par Cristhian Mosquera et Riccardo Calafiori. Declan Rice et Myles Lewis-Skelly accompagneront Bukayo Saka et Eberechi Eze dans l'entrejeu, avec Leandro Trossard et Viktor Gyoekeres en pointe. Des mises à jour seront apportées si de nouveaux éléments surviennent avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 47 Q. Ndjantou Blessures et suspensions 4 B. White

Le PSG arrive en finale sur une forme irrégulière en Ligue 1. Sur leurs cinq derniers matchs, les Parisiens affichent deux victoires, deux nuls et une défaite. Ils ont concédé une défaite surprenante face au Paris FC (2-1) lors de leur dernière sortie en championnat, après avoir battu Lens 2-0 et Brest 1-0. Le nul arraché face au Bayern Munich en Ligue des Champions (1-1) illustre leur capacité à tenir dans les grands rendez-vous européens, même si la régularité en championnat a parfois fait défaut.

Arsenal, en revanche, débarque à Budapest dans une forme remarquable. Les Gunners ont remporté leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, sans encaisser plus d'un but dans aucune de ces rencontres. Leur victoire 1-0 contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions témoigne de leur solidité défensive en Europe. En Premier League, ils ont battu Crystal Palace (2-1), Burnley (1-0), West Ham (1-0) et Fulham (3-0), accumulant neuf buts pour un seul encaissé sur cette série de cinq rencontres.





Les deux clubs se connaissent bien en Ligue des Champions, et leurs confrontations récentes penchent en faveur du PSG. Lors de la dernière demi-finale, le club parisien s'est imposé 2-1 à domicile en mai 2025, après avoir déjà battu Arsenal 1-0 à l'Emirates lors du match aller. Plus tôt dans la même compétition, en octobre 2024, Arsenal avait pris sa revanche avec une victoire 2-0 à domicile. Sur les cinq derniers duels entre les deux équipes, le PSG compte deux victoires contre une pour Arsenal, avec deux matchs nuls lors de leur précédente confrontation en phase de groupes en 2016. La finale de Budapest est donc l'aboutissement d'une rivalité récente qui s'est construite sur des écarts minimes.





En Ligue des Champions cette saison, Arsenal termine en tête du classement de la phase de ligue, tandis que le PSG occupe la onzième place. Ce contraste de positions reflète deux parcours très différents dans la compétition, même si les deux clubs ont su trouver leur chemin jusqu'à la finale.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

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