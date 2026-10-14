Manchester City vs Paris Saint-Germain : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Manchester City vs Paris Saint-Germain : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Manchester City et Paris Saint-Germain débutera à 14 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

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Aperçu du match

Du côté de Manchester City, Enzo Maresca devrait aligner Gianluigi Donnarumma dans les buts, derrière une défense composée de Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi et Josko Gvardiol. Phil Foden, Enzo Fernandez, Rayan Cherki et Elliot Anderson sont attendus au milieu de terrain, avec Jeremy Doku et Erling Haaland en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le camp mancunien.

Luis Enrique devrait quant à lui s'appuyer sur Matvey Safonov dans les buts pour le PSG, avec Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Willian Pacho en défense. Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz sont pressentis au milieu, tandis que Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres et Ousmane Dembélé formeraient le trio offensif. Le PSG ne déplore ni blessé ni suspendu, bien que la place de Dembélé dans le onze continue de susciter des interrogations.

Manchester City traverse une période de forme remarquable, avec cinq victoires consécutives en Premier League, en Carabao Cup et en Ligue des Champions. Leur dernier résultat, un succès 3-0 à Anfield face à Liverpool, illustre leur efficacité collective. City a également écrasé Sunderland 5-3 et Norwich City 5-0 lors de cette série, inscrivant au total 15 buts et n'en concédant que six sur les cinq rencontres. Une victoire 2-0 à Porto a confirmé leur sérieux sur la scène européenne dès le début de campagne.

Le PSG présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matches. La seule contre-performance des Parisiens est une défaite 2-1 en Ligue 1 face à Monaco début septembre. Enrique a vu ses hommes s'imposer 3-1 contre Le Mans lors de leur dernier match de championnat, après le large succès 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des Champions. Sur l'ensemble de cette série, Paris a inscrit 13 buts et en a concédé cinq.

La dernière confrontation entre ces deux clubs s'est soldée par une victoire 4-2 du PSG en Ligue des Champions en janvier 2025, donnant aux Parisiens l'avantage récent dans cette rivalité. Sur les cinq dernières rencontres, City comptabilise trois victoires contre deux pour le PSG, avec des duels particulièrement disputés lors des demi-finales de 2021 où City s'était imposé 2-0 à l'Etihad avant de s'incliner 2-0 au Parc des Princes.

Dans le classement actuel de la Ligue des Champions, le PSG occupe la cinquième place tandis que Manchester City pointe au neuvième rang. City cherche donc à remonter au classement face à une équipe parisienne déjà bien installée dans la première partie de tableau.

Comment utiliser un VPN ?

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