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Manchester City vs Paris Saint-Germain : tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Manchester City et Paris Saint-Germain en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Manchester City vs Paris Saint-Germain : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 2
Etihad Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Manchester City et Paris Saint-Germain débutera à 14 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

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Ligue des Champions - Journée 2
Etihad Stadium

Manchester City - PSG est diffusé en direct sur Canal+ et CANAL+ Live. Les options pour suivre le match en streaming direct sont indiquées ci-dessous.

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Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Aperçu du match

Manchester City vs Paris Saint-Germain Équipes probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaF. TorresF. TorresOusmane DembéléOusmane Dembélé
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Onze de départ

Paris Saint-Germain

Entraineur

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Du côté de Manchester City, Enzo Maresca devrait aligner Gianluigi Donnarumma dans les buts, derrière une défense composée de Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi et Josko Gvardiol. Phil Foden, Enzo Fernandez, Rayan Cherki et Elliot Anderson sont attendus au milieu de terrain, avec Jeremy Doku et Erling Haaland en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le camp mancunien.

Luis Enrique devrait quant à lui s'appuyer sur Matvey Safonov dans les buts pour le PSG, avec Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Willian Pacho en défense. Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz sont pressentis au milieu, tandis que Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres et Ousmane Dembélé formeraient le trio offensif. Le PSG ne déplore ni blessé ni suspendu, bien que la place de Dembélé dans le onze continue de susciter des interrogations.

MCI

MCI - Forme

POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
LIV
V0-3
But marqué (encaissé)
16/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
PSG

PSG - Forme

ASM
D1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
But marqué (encaissé)
13/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Manchester City traverse une période de forme remarquable, avec cinq victoires consécutives en Premier League, en Carabao Cup et en Ligue des Champions. Leur dernier résultat, un succès 3-0 à Anfield face à Liverpool, illustre leur efficacité collective. City a également écrasé Sunderland 5-3 et Norwich City 5-0 lors de cette série, inscrivant au total 15 buts et n'en concédant que six sur les cinq rencontres. Une victoire 2-0 à Porto a confirmé leur sérieux sur la scène européenne dès le début de campagne.

Le PSG présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matches. La seule contre-performance des Parisiens est une défaite 2-1 en Ligue 1 face à Monaco début septembre. Enrique a vu ses hommes s'imposer 3-1 contre Le Mans lors de leur dernier match de championnat, après le large succès 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des Champions. Sur l'ensemble de cette série, Paris a inscrit 13 buts et en a concédé cinq.

Face à face

Manchester CityNulParis Saint-Germain
3
0
2
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FDM
Ligue des Champions
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FDM
Ligue des Champions
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FDM
8Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre ces deux clubs s'est soldée par une victoire 4-2 du PSG en Ligue des Champions en janvier 2025, donnant aux Parisiens l'avantage récent dans cette rivalité. Sur les cinq dernières rencontres, City comptabilise trois victoires contre deux pour le PSG, avec des duels particulièrement disputés lors des demi-finales de 2021 où City s'était imposé 2-0 à l'Etihad avant de s'incliner 2-0 au Parc des Princes.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
18
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
N
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
26
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
InterInterINT
200246-20
D
D
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
31
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Dans le classement actuel de la Ligue des Champions, le PSG occupe la cinquième place tandis que Manchester City pointe au neuvième rang. City cherche donc à remonter au classement face à une équipe parisienne déjà bien installée dans la première partie de tableau.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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