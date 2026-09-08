A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 1 8 sept. 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Le match Lille vs Bétis Séville est diffusé en direct en France sur Canal+ et en streaming via myCANAL et CANAL+ Live. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Lille contre Bétis Séville avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lille vs Bétis Séville : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 8 sept. 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Le match d'aujourd'hui entre Lille et Bétis Séville débutera à 8 sept. 2026, 21:00.

Du côté de Lille, Davide Ancelotti devrait aligner : Berke Ozer ; Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy, Romain Perraud, Tiago Santos ; Hakon Arnar Haraldsson, Ethan Mbappé, Benjamin André, Nabil Bentaleb ; Osame Sahraoui, Olivier Giroud. Tanguy Nianzou et Hamza Igamane sont tous deux absents sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler dans l'effectif lillois.

Manuel Pellegrini devrait reconduire le onze qui a battu le Real Madrid : Álvaro Vallès ; Marc Bartra, Francisco García, Natan, Hector Bellerín ; Isco, Marc Roca, Facundo Bernal ; Pablo Fornals, Antony ; Troy Parrott. Diego Llorente est indisponible sur blessure. Aucun joueur du Bétis n'est suspendu pour ce déplacement.

Lille présente un bilan de deux victoires et deux nuls lors de leurs cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Leur match le plus récent s'est soldé par un succès 1-0 à Toulouse en Ligue 1 le 3 septembre. Les Dogues avaient auparavant partagé les points 2-2 avec le Paris Saint-Germain et gagné 2-0 à Angers. Sur ces cinq rencontres, Lille a inscrit six buts et en a concédé six.

Le Bétis Séville affiche trois victoires pour deux défaites sur leurs cinq derniers matches. Leur résultat le plus récent est la victoire 1-0 face au Real Madrid en LaLiga le 4 septembre. Avant cela, le club andalou avait subi une lourde défaite 5-2 contre Levante, mais avait enchaîné deux succès consécutifs contre Valence (1-0) et la Real Sociedad (1-0). Sur l'ensemble de la période, le Bétis a marqué cinq buts et en a encaissé sept.

La seule confrontation répertoriée entre les deux clubs est un match amical disputé le 28 juillet 2018, qui s'était terminé sur un score de 2-2 avec le Bétis Séville à domicile. Il n'existe pas d'historique de rencontres officielles entre Lille et le Bétis au-delà de cette unique partie.

En Ligue des Champions, Lille et le Bétis Séville sont co-leaders du classement avant ce match.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.