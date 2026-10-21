A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

La rencontre entre Como et Manchester United est diffusée en direct sur CANAL+ Live, Canal+ Sport et myCANAL. Vous pouvez accéder au match en vous abonnant via les liens ci-dessous.

Comment regarder Como contre Manchester United avec un VPN

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Como vs Manchester United : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Le match d'aujourd'hui entre Como et Manchester United débutera à 21 oct. 2026, 18:45.

Du côté de Como, Cesc Fabregas devrait aligner un onze composé de Robert Sanchez dans les buts, avec une défense formée d'Alex Valle, Jacobo Ramon, Trevoh Chalobah et Ivan Smolcic. Jesus Rodriguez et Luis Milla sont attendus au milieu, avec Kaiki, Maximo Perrone et Martin Baturina en soutien de Nico Paz. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le camp lombard à l'heure actuelle.

Manchester United se présente avec Senne Lammens dans les cages, devant une défense composée de Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Leny Yoro et Ayden Heaven. Andrey Santos et Carlos Baleba sont pressentis au milieu, aux côtés de Bruno Fernandes, tandis que Marcus Rashford, Youri Tielemans et Bryan Mbeumo forment le trio offensif. Aucune absence n'est officiellement confirmée dans l'effectif de Michael Carrick.

Como présente un bilan de deux victoires, une nulle et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les hommes de Fabregas ont conclu ce cycle par un succès 3-1 à Fiorentina en Serie A, mais ont également encaissé une défaite 3-2 contre Feyenoord en Ligue des Champions. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Como a inscrit huit buts et en a concédé six, témoignant d'une équipe capable de produire du jeu mais encore fragile défensivement.

Manchester United affiche quant à lui un bilan d'aucune victoire sur ses cinq derniers matchs, avec trois nuls et deux défaites. La dernière sortie des Red Devils s'est soldée par un nul 1-1 contre Leeds en Premier League, après une défaite 2-0 face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. United a marqué cinq buts et en a encaissé sept sur cette période, une statistique qui reflète les difficultés actuelles de l'équipe de Carrick.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un historique récent de confrontations directes entre Como et Manchester United. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

En Ligue des Champions, les deux équipes se retrouvent dans la partie basse du classement : Como occupe la 12e place et Manchester United la 13e. Un résultat positif ce soir serait donc précieux pour l'un comme pour l'autre dans la course à la qualification.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.