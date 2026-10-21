Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
team-logoManchester United
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! Canal+ Sport
GOAL-e
Avec le concours de

Como vs Manchester United: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Como vs Manchester United
Como
Manchester United
Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Como et Manchester United, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Stadio G. Sinigaglia
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

La rencontre entre Como et Manchester United est diffusée en direct sur CANAL+ Live, Canal+ Sport et myCANAL. Vous pouvez accéder au match en vous abonnant via les liens ci-dessous.

Hier live sehen!

CANAL+ Live

Cliquez ic

Canal+ Sport

Canal+ Sport

Cliquez ic

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

Comment regarder Como contre Manchester United avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Como vs Manchester United : heure du coup d'envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Stadio G. Sinigaglia

Le match d'aujourd'hui entre Como et Manchester United débutera à 21 oct. 2026, 18:45.

Como vs Manchester United Équipes probables

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. ButezJ. ButezA. ValleA. ValleT. ChalobahT. ChalobahY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonL. Da CunhaL. Da CunhaJ. RodriguezJ. RodriguezM. BaturinaM. BaturinaL. MillaL. MillaN. PazN. PazA. DouvikasA. DouvikasS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireM. de LigtM. de LigtC. BalebaC. BalebaA. SantosA. SantosA. DialloA. DialloB. FernandesB. FernandesY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Onze de départ

Manchester United

Entraineur

  • C. Fabregas
  • M. Carrick

Du côté de Como, Cesc Fabregas devrait aligner un onze composé de Robert Sanchez dans les buts, avec une défense formée d'Alex Valle, Jacobo Ramon, Trevoh Chalobah et Ivan Smolcic. Jesus Rodriguez et Luis Milla sont attendus au milieu, avec Kaiki, Maximo Perrone et Martin Baturina en soutien de Nico Paz. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le camp lombard à l'heure actuelle.

Manchester United se présente avec Senne Lammens dans les cages, devant une défense composée de Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Leny Yoro et Ayden Heaven. Andrey Santos et Carlos Baleba sont pressentis au milieu, aux côtés de Bruno Fernandes, tandis que Marcus Rashford, Youri Tielemans et Bryan Mbeumo forment le trio offensif. Aucune absence n'est officiellement confirmée dans l'effectif de Michael Carrick.

COM

COM - Forme

PAR
V2-1
FRC
D2-0
ROM
N0-0
FEY
D3-2
FIO
V1-3
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MUN

MUN - Forme

BHA
D2-3
FUL
N1-1
TOT
N1-1
ATM
D2-0
LEE
N1-1
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Como présente un bilan de deux victoires, une nulle et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les hommes de Fabregas ont conclu ce cycle par un succès 3-1 à Fiorentina en Serie A, mais ont également encaissé une défaite 3-2 contre Feyenoord en Ligue des Champions. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Como a inscrit huit buts et en a concédé six, témoignant d'une équipe capable de produire du jeu mais encore fragile défensivement.

Manchester United affiche quant à lui un bilan d'aucune victoire sur ses cinq derniers matchs, avec trois nuls et deux défaites. La dernière sortie des Red Devils s'est soldée par un nul 1-1 contre Leeds en Premier League, après une défaite 2-0 face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. United a marqué cinq buts et en a encaissé sept sur cette période, une statistique qui reflète les difficultés actuelles de l'équipe de Carrick.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un historique récent de confrontations directes entre Como et Manchester United. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
29
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
31
InterInterINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, les deux équipes se retrouvent dans la partie basse du classement : Como occupe la 12e place et Manchester United la 13e. Un résultat positif ce soir serait donc précieux pour l'un comme pour l'autre dans la course à la qualification.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google