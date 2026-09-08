A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 1 8 sept. 2026 - 12:45 Jan Breydel Stadion

Les options de diffusion TV et de streaming en direct pour Club Bruges - Aston Villa sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Club Bruges contre Aston Villa avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Club Bruges vs Aston Villa : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 8 sept. 2026 - 12:45 Jan Breydel Stadion

Le match d'aujourd'hui entre Club Bruges et Aston Villa débutera à 8 sept. 2026, 18:45.

Du côté de Club Bruges, Ivan Leko devrait aligner un onze composé de Yann Sommer dans les buts, devant une défense formée de Han-Beom Lee, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele et Joaquin Seys. Hans Vanaken et Hugo Vetlesen animent le milieu, avec Carlos Forbs, Mamadou Diakhon, Freddie Potts et Nicolo Tresoldi complétant le dispositif. Joel Ordonez est forfait sur blessure.

Unai Emery devrait s'appuyer sur Zion Suzuki dans les buts, avec Matty Cash, Victor Nilsson Lindelöf, Ian Maatsen et Pau Torres en défense. John McGinn, Joao Gomes, Boubacar Kamara et George Hemmings occupent le milieu, tandis qu'Emiliano Buendia et Nicolas Jackson sont attendus en attaque. Johan Manzambi est indisponible sur blessure.

Club Bruges présente un bilan de quatre victoires, zéro nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Les Brugeois ont conclu leur série par une victoire 1-0 à Lommel en First Division A le 4 septembre, après avoir disposé de Cercle Bruges 1-0 et d'OH Louvain 3-0. Seule La Gantoise a réussi à les battre 2-1 lors de cette séquence. Au total, Club Bruges a inscrit six buts et n'en a concédé que trois sur cette période.

Aston Villa, de son côté, n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs, enchaînant quatre défaites et un nul. Le match nul 0-0 à Hull City le 5 septembre constitue leur seul point pris, après des défaites contre Arsenal (1-0), Brighton (4-0), Borussia Mönchengladbach (2-1) et le Paris Saint-Germain en Super Coupe de l'UEFA (2-1). Les Villans n'ont marqué que trois buts pour dix encaissés sur cette période.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 12 mars 2025, lorsqu'Aston Villa s'est imposé 3-0 à domicile en Ligue des Champions. Quelques jours plus tôt, le 4 mars 2025, Villa avait également gagné 3-1 au Jan Breydel Stadion. Sur les trois confrontations recensées en Ligue des Champions, Aston Villa compte deux victoires contre une pour Club Bruges, qui avait dominé 1-0 lors de leur premier duel le 6 novembre 2024.

Dans le classement de la Ligue des Champions, Club Bruges et Aston Villa occupent tous deux la première position au moment de cette rencontre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.