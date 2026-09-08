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Club Bruges vs Aston Villa: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Club Bruges vs Aston Villa
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Club Bruges et Aston Villa, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Les options de diffusion TV et de streaming en direct pour Club Bruges - Aston Villa sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Club Bruges contre Aston Villa avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Club Bruges vs Aston Villa : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 1
Jan Breydel Stadion

Le match d'aujourd'hui entre Club Bruges et Aston Villa débutera à 8 sept. 2026, 18:45.

Club Bruges vs Aston Villa Équipes probables

4-2-3-1
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
Formation
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Y. SommerY. SommerB. MecheleB. Mecheleteam-logoK. SabbeH. LeeH. LeeJ. SeysJ. Seysteam-logoH. Vetlesenteam-logoC. ForbsM. DiakhonM. Diakhonteam-logoF. PottsH. VanakenH. Vanakenteam-logoN. TresoldiZ. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresJ. McGinnJ. McGinnJ. GomesJ. GomesB. KamaraB. Kamarateam-logoG. HemmingsE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Club Bruges

Onze de départ

Aston Villa

Entraineur

  • I. Leko
  • U. Emery

Du côté de Club Bruges, Ivan Leko devrait aligner un onze composé de Yann Sommer dans les buts, devant une défense formée de Han-Beom Lee, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele et Joaquin Seys. Hans Vanaken et Hugo Vetlesen animent le milieu, avec Carlos Forbs, Mamadou Diakhon, Freddie Potts et Nicolo Tresoldi complétant le dispositif. Joel Ordonez est forfait sur blessure.

Unai Emery devrait s'appuyer sur Zion Suzuki dans les buts, avec Matty Cash, Victor Nilsson Lindelöf, Ian Maatsen et Pau Torres en défense. John McGinn, Joao Gomes, Boubacar Kamara et George Hemmings occupent le milieu, tandis qu'Emiliano Buendia et Nicolas Jackson sont attendus en attaque. Johan Manzambi est indisponible sur blessure.

CLB

CLB - Forme

KOR
V3-0
OHL
V0-3
CER
V1-0
GNT
D2-1
LOM
V0-1
But marqué (encaissé)
9/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
AVL

AVL - Forme

PSG
D2-1
BMG
D2-1
BHA
D4-0
ARS
D0-1
HUL
N0-0
But marqué (encaissé)
2/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Club Bruges présente un bilan de quatre victoires, zéro nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Les Brugeois ont conclu leur série par une victoire 1-0 à Lommel en First Division A le 4 septembre, après avoir disposé de Cercle Bruges 1-0 et d'OH Louvain 3-0. Seule La Gantoise a réussi à les battre 2-1 lors de cette séquence. Au total, Club Bruges a inscrit six buts et n'en a concédé que trois sur cette période.

Aston Villa, de son côté, n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs, enchaînant quatre défaites et un nul. Le match nul 0-0 à Hull City le 5 septembre constitue leur seul point pris, après des défaites contre Arsenal (1-0), Brighton (4-0), Borussia Mönchengladbach (2-1) et le Paris Saint-Germain en Super Coupe de l'UEFA (2-1). Les Villans n'ont marqué que trois buts pour dix encaissés sur cette période.

Face à face

Club BrugesNulAston Villa
1
0
2
Ligue des Champions
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
0
FDM
Ligue des Champions
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FDM
Ligue des Champions
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FDM
2Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/3
Les deux équipes ont marqué1/3

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 12 mars 2025, lorsqu'Aston Villa s'est imposé 3-0 à domicile en Ligue des Champions. Quelques jours plus tôt, le 4 mars 2025, Villa avait également gagné 3-1 au Jan Breydel Stadion. Sur les trois confrontations recensées en Ligue des Champions, Aston Villa compte deux victoires contre une pour Club Bruges, qui avait dominé 1-0 lors de leur premier duel le 6 novembre 2024.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenesAEK AthenesAEK
00000000
1
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
1
Bétis SévilleBétis SévilleBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualification pour les quarts de finale

Dans le classement de la Ligue des Champions, Club Bruges et Aston Villa occupent tous deux la première position au moment de cette rencontre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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