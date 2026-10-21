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Aston Villa vs Viking : Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Aston Villa vs Viking
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Viking
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Aston Villa et Viking en direct ? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Aston Villa vs Viking : heure du coup d'envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Villa Park

Le match d'aujourd'hui entre Aston Villa et Viking débutera à 21 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

En France, le match Aston Villa - Viking est diffusé sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

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Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Aperçu du match

Aston Villa vs Viking Équipes probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Viking crest
Viking
VIK
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfP. TorresP. TorresM. CashM. CashL. BogardeL. BogardeB. KamaraB. KamaraL. GoretzkaL. GoretzkaJ. McGinnJ. McGinnI. MbayeI. MbayeE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonA. OestboeA. OestboeH. FalchenerH. FalchenerH. HeggheimH. HeggheimG. StensnessG. StensnessK. HaugenK. Haugenteam-logoH. BjoerdalJ. BellJ. BellK. AskildsenK. AskildsenP. ChristiansenP. ChristiansenE. BotheimE. BotheimZ. TripicZ. Tripic
Viking crest
Viking
VIK
4-2-3-1
Aston Villa

Onze de départ

Viking

Entraineur

  • U. Emery
  • M. Jensen

Du côté d'Aston Villa, Unai Emery devrait aligner un onze comprenant Zion Suzuki dans les buts, une défense composée de Victor Nilsson Lindelöf, Pau Torres, Matty Cash et Tyrone Mings, avec Boubacar Kamara et Alysson Edward au milieu. Ross Barkley, John McGinn et Ibrahim Mbaye sont attendus en soutien de Nicolas Jackson en pointe. Ian Maatsen, Matteo Ruggeri et Aaron Wan-Bissaka sont quant à eux indisponibles pour blessure. Aucune suspension n'est à signaler dans le camp des Villans.

Pour Viking, Morten Jensen devrait s'appuyer sur Arild Oestboe dans les cages, avec une défense formée de Henrik Falchener, Henrik Heggheim, Gianni Stensness et Kristoffer Haugen. Le milieu devrait être animé par Henrik Roervik Bjoerdal, Joe Bell, Kristoffer Askildsen et Peter Christiansen, tandis qu'Erik Botheim et Zlatko Tripic sont attendus en attaque. Les absents côté norvégien sont Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino et Martin Roseth.

AVL

AVL - Forme

TOT
V2-3
SEV
V1-3
BRE
N2-2
FB
V6-0
NEW
V0-1
But marqué (encaissé)
15/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
VIK

VIK - Forme

LIL
V3-0
MAD
V0-3
BRA
V0-2
FCB
N3-3
FRE
V3-2
But marqué (encaissé)
14/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Aston Villa présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est la victoire 1-0 à Newcastle en Premier League, obtenue grâce à un but de Johan Manzambi. Les Villans ont également dominé Fenerbahçe 6-0 en Ligue des Champions et se sont imposés 2-3 à Tottenham en championnat. Ils ont marqué quinze buts et n'en ont concédé que cinq sur cette période, leur seul point abandonné étant le match nul 2-2 face à Brentford.

Viking affiche pour sa part quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. La formation de Morten Jensen a partagé les points avec le Bayern Munich (3-3) en Ligue des Champions avant de s'imposer 3-2 face à Fredrikstad en Eliteserien lors de sa dernière sortie. Les Norvégiens ont remporté leurs trois autres matches, dont un 3-0 face à Lillestroem, et ont inscrit onze buts en cinq rencontres.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre Aston Villa et Viking. Il s'agit donc d'une première rencontre officielle entre les deux clubs.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
29
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
31
InterInterINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, Aston Villa occupe la quatrième place du classement général, tandis que Viking pointe à la vingt-neuvième position. Ce décalage dans le tableau illustre la différence de statut entre les deux formations à ce stade de la compétition.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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