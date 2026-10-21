Aston Villa vs Viking : Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Aston Villa vs Viking : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Villa Park

Le match d'aujourd'hui entre Aston Villa et Viking débutera à 21 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

En France, le match Aston Villa - Viking est diffusé sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté d'Aston Villa, Unai Emery devrait aligner un onze comprenant Zion Suzuki dans les buts, une défense composée de Victor Nilsson Lindelöf, Pau Torres, Matty Cash et Tyrone Mings, avec Boubacar Kamara et Alysson Edward au milieu. Ross Barkley, John McGinn et Ibrahim Mbaye sont attendus en soutien de Nicolas Jackson en pointe. Ian Maatsen, Matteo Ruggeri et Aaron Wan-Bissaka sont quant à eux indisponibles pour blessure. Aucune suspension n'est à signaler dans le camp des Villans.

Pour Viking, Morten Jensen devrait s'appuyer sur Arild Oestboe dans les cages, avec une défense formée de Henrik Falchener, Henrik Heggheim, Gianni Stensness et Kristoffer Haugen. Le milieu devrait être animé par Henrik Roervik Bjoerdal, Joe Bell, Kristoffer Askildsen et Peter Christiansen, tandis qu'Erik Botheim et Zlatko Tripic sont attendus en attaque. Les absents côté norvégien sont Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino et Martin Roseth.

Aston Villa présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est la victoire 1-0 à Newcastle en Premier League, obtenue grâce à un but de Johan Manzambi. Les Villans ont également dominé Fenerbahçe 6-0 en Ligue des Champions et se sont imposés 2-3 à Tottenham en championnat. Ils ont marqué quinze buts et n'en ont concédé que cinq sur cette période, leur seul point abandonné étant le match nul 2-2 face à Brentford.

Viking affiche pour sa part quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. La formation de Morten Jensen a partagé les points avec le Bayern Munich (3-3) en Ligue des Champions avant de s'imposer 3-2 face à Fredrikstad en Eliteserien lors de sa dernière sortie. Les Norvégiens ont remporté leurs trois autres matches, dont un 3-0 face à Lillestroem, et ont inscrit onze buts en cinq rencontres.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre Aston Villa et Viking. Il s'agit donc d'une première rencontre officielle entre les deux clubs.

En Ligue des Champions, Aston Villa occupe la quatrième place du classement général, tandis que Viking pointe à la vingt-neuvième position. Ce décalage dans le tableau illustre la différence de statut entre les deux formations à ce stade de la compétition.

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