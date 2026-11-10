Les couloirs du Barça vivent une période d'inquiétude avec le début de la dernière trêve internationale de l'année 2026, le retour des joueurs des rassemblements des sélections nationales étant devenu une source récurrente de maux de tête au sein du club catalan, qui espère cette fois éviter le scénario des blessures et récupérer tous ses éléments sans nouvelles pertes.

Le quotidien espagnol « Marca » a indiqué que le Barça suit avec prudence la participation de ses internationaux, à la lumière d'expériences passées douloureuses, qui ont vu le retour de plusieurs de ses stars avec des blessures marquantes, coûtant à l'équipe leur absence pour de longues périodes ou les privant d'offrir leur meilleur niveau à des phases décisives de la saison.

Le cas du Brésilien Raphinha ressort comme l'une des principales sources d'inquiétude, après qu'il s'est blessé lors des trois dernières trêves internationales durant lesquelles il a disputé des rencontres avec la sélection de son pays. Tout a commencé lors de la dernière trêve internationale de la saison 2025-2026, lorsqu'il s'est blessé, ce qui a affecté son niveau dans la phase finale de la saison, avant que ses souffrances ne reprennent lors de la Coupe du monde, puis qu'il ne subisse une nouvelle rechute lors de la dernière trêve internationale.

En raison de ces antécédents, le staff technique du Barça a averti le joueur de la nécessité de faire preuve de prudence et d'éviter de prendre des risques, d'autant que les prochains matchs de la sélection du Brésil sont amicaux et ne justifient pas de mettre en jeu son intégrité.

De son côté, Raphinha semble conscient de la nature de la situation, après qu'il a déjà discuté avec le sélectionneur italien Carlo Ancelotti de la nécessité de répartir ses minutes de jeu, alors que sa guérison n'est pas complète à 100 %.

La star brésilienne a déclaré, lors de la cérémonie de renouvellement de son contrat avec le Barça la semaine dernière : « Ancelotti sait qu'il doit répartir les minutes de jeu. Ce serait également difficile pour la sélection si je me blessais. Nous avons discuté, et il sait que je me remets de ma dernière blessure. Je me sens bien, mais je n'ai pas retrouvé ma pleine forme à 100 %. Les supporters du Barça n'ont pas à s'inquiéter, car je prends bien soin de moi. »

L'inquiétude catalane ne se limite pas à Raphinha, car l'expérience du Néerlandais Frenkie de Jong reste fortement présente, après qu'il est revenu de sa participation avec la sélection de son pays lors de la Coupe du monde avec une grave blessure au genou, qui l'a éloigné des terrains près de quatre mois.

De Jong avait alors fait l'objet de critiques en raison du manque de repos suffisant durant le tournoi disputé aux États-Unis, ainsi que de son retour tardif au Barça pour effectuer les examens médicaux nécessaires, avant que la gravité de la blessure et ses répercussions ne deviennent évidentes.

Le milieu de terrain néerlandais est revenu sur les terrains il y a quelques jours et a affiché de bons niveaux qui ont confirmé sa guérison. Il a également été l'un des éléments essentiels face à l'Atlético de Madrid dimanche dernier, mais l'entraîneur allemand Hansi Flick ne souhaite assurément pas perdre à nouveau ses services en raison d'une nouvelle blessure.

En revanche, le Barça a choisi de gérer avec prudence le cas de Lamine Yamal, après qu'il a été décidé de l'écarter du match de la sélection espagnole face à la République tchèque, en raison de douleurs au genou.

Le joueur devrait passer quelques jours à Barcelone afin de récupérer et de suivre son état, dans l'espoir que ses douleurs s'améliorent au point de lui permettre de revenir pour disputer le match suivant face à l'Angleterre.

Entre les précédentes blessures de Raphinha, la longue absence de De Jong et l'inquiétude entourant le cas de Lamine Yamal, le Barça attend la fin de la trêve internationale avec le moins de dégâts possible, en espérant que les journées des sélections ne se transforment pas en un nouveau cauchemar venant perturber les calculs de Flick lors de la prochaine étape.